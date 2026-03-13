Cancillería confirmó que 984 argentinos que habían quedado varados en Medio Oriente regresaron al país

La mayoría de los evacuados argentinos proviene de Emiratos Árabes Unidos e Israel, principales centros afectados por el cierre del espacio aéreo (REUTERS/Raghed Waked)

El canciller Pablo Quirno confirmó este viernes que un total de 984 argentinos lograron regresar al país desde distintos puntos del Medio Oriente. Habían quedado varados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos, a causa de los enfrentamientos bélicos entre Estados Unidos e Israel con el régimen iraní.

En los últimos días llegaron distintos aviones con pasajeros argentinos evacuados. De acuerdo con el comunicado que compartió el ministro de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial de X, 635 estaban en Emiratos Árabes Unidos, 288 en Israel, 47 en Qatar y 14 en Jordania.

“Gracias al trabajo de nuestras Embajadas y Consulados en Emiratos Árabes Unidos (635), Israel (288), Qatar (47) y Jordania (14), 984 argentinos que se habían visto afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos ya se encuentran en nuestro país”, escribió en la publicación.

El canciller Pablo Quirno detalló que las operaciones de regreso incluyeron asistencias desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Qatar y Jordania

“Seguimos monitoreando la evolución de la situación en la región y recomendamos seguir de cerca las indicaciones de nuestra red consular”, cerró Quirno en el comunicado.

La confrontación en Medio Oriente se desencadenó después de una ofensiva llevada a cabo por Estados Unidos e Israel, que resultó en la muerte del ayatolá Ali Khamenei. Como consecuencia, las fuerzas de Irán respondieron con ataques dirigidos a estados árabes aliados de los estadounidenses.

El conflicto provocó el cierre casi absoluto del espacio aéreo en la región. La mayor parte de los ciudadanos argentinos que quedaron varados se encuentra en Israel, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

En ese contexto, cientos de personas no pudieron salir de algunas de las ciudades más importantes del mundo árabe, como Dubai, Abu Dabi y Kuwait.

Desde entonces, han aterrizado varios aviones en tierras argentinas con pasajeros que esperaban ser evacuados por las autoridades. Este último lunes 9 de marzo, ya habían sido más de 300 personas las que habían logrado regresar.

En ese entonces, el canciller había asegurado que el operativo de repatriación se desarrollaba bajo un “esquema de priorización”, con prioridad para menores de edad y quienes presentan problemas de salud, dado que la habilitación del espacio aéreo es intermitente y hay poca oferta de asientos disponibles.

Quirno señaló que únicamente una proporción muy limitada de vuelos estaba funcionando con normalidad, lo que genera demoras y cancelaciones habituales.

Las autoridades argentinas priorizaron el retorno de menores y personas con problemas de salud, ante la limitada disponibilidad de vuelos regulares (REUTERS/Raghed Waked)

En sus redes sociales, la Cancillería Argentina mantiene un recordatorio para los argentinos que se encuentren en alguno de los países de la región que se encuentra en guerra.

“Además de los canales de contacto de cada Embajada argentina, se encuentra operativo un centro de atención telefónica que funciona las 24 horas al día para recibir consultas y brindar asistencia a ciudadanos argentinos y sus familias”, afirma el comunicado.

Para mandar mensajes a través de WhatsApp, el número de contacto es +5491144042682, desde el exterior se pueden comunicar al +541148197924. En cambio, dentro del país el número es 0800-222-6622.

En un primer momento, la embajada sugirió a los argentinos que todavía se encontraban en los Emiratos Árabes Unidos que evaluaran la posibilidad de trasladarse hacia Omán o Arabia Saudita debido a la ausencia de vuelos directos a Argentina. No obstante, posteriormente las autoridades locales indicaron que debían permanecer en el lugar hasta recibir nuevas instrucciones, lo que complica aún más la logística del operativo de repatriación.

El cierre del espacio aéreo en varios países de Medio Oriente generó la cancelación de miles de vuelos y dejó varados a viajeros de diferentes nacionalidades. Según datos de la consultora Cirium, en los primeros días del conflicto se suspendió más del 40% de los vuelos previstos en la región entre el sábado y el lunes pasados.