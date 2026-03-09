Cancillería informó que más de 100 argentinos regresan al país tras el conflicto en Medio Oriente

El Gobierno dispuso un nuevo grupo de vuelos para traer a ciudadanos argentinos de Medio Oriente (REUTERS/Raghed Waked)

El canciller Pablo Quirno informó este lunes que 97 argentinos regresan al país desde Emiratos Árabes Unidos tras la escalada en el conflicto en Medio Oriente producto de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Israel con el régimen iraní. Justamente, es el tercer vuelo que vuelve desde la zona en conflicto y ya son más de 300 las personas evacuadas.

La noticia la dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores a través de su cuenta de X, en la que señaló: “En el día de hoy, otros 97 ciudadanos argentinos afectados por la situación imperante en Medio Oriente han podido salir de los Emiratos Árabes Unidos, a través de vuelos programados por @emirates gracias a las gestiones de @Cancilleria_Ar y de nuestra Embajada en EAU”.

“Agradecemos también la colaboración de la Embajada de EAU en la Argentina en estas gestiones. Además, gracias a gestiones de nuestras Embajadas en Etiopía y en EAU, 10 argentinos -entre otros- estarán regresando al país mañana desde Dubai a través de vuelo de @flyethiopian con escala en Addis Abeba”, añadió el ministro.

En tanto, completó el mensaje: “El cronograma especial de vuelos previstos desde EAU y otros países de Medio Oriente permanece operativo y seguimos trabajando para que nuestros ciudadanos puedan regresar a la Argentina de la manera más rápida y segura posible”.

Así, ya son más de 300 argentinos los que regresan al país en los últimos días desde que se desató el conflicto. Todo comenzó tras un ataque de Estados Unidos e Israel que terminó con la muerte del ayatolá Ali Khamenei. Esto derivó en una respuesta por parte de las fuerzas de Irán que atacaron los estados árabes aliados con los norteamericanos.

La crisis en Medio Oriente forzó el cierre casi total del tráfico aéreo. La mayoría de los ciudadanos argentinos varados se encuentra en Israel y Qatar, además de EAU. En total, 630 argentinos solicitaron asistencia en toda la zona de conflicto.

En ese marco, cientos de personas quedaron varadas en algunas de las principales ciudades del mundo árabe como Dubai, Abu Dabi o Kuwait. Desde Cancillería afirmaron el último domingo que de los 416 argentinos identificados en Emiratos Árabes Unidos, casi el 60% logró retornar gracias a vuelos coordinados por la Cancillería. El resto aún espera una solución, mientras las autoridades mantienen abiertas las gestiones para facilitar la repatriación ante el cierre parcial del espacio aéreo y la alta demanda.

“De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, y gracias a gestiones realizadas por @Cancilleria_Ar, nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas, ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos. Hay más vuelos programados para los próximos días. Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible”, posteó Quirno ayer por la mañana en su cuenta de X.

Una gran columna de humo se eleva sobre el Aeropuerto Internacional de Dubái tras el impacto de un drone lanzado por Irán. (Captura de video)

La repatriación se organiza bajo “esquema de priorización”, dando preferencia a menores de edad y personas con problemas de salud, ya que el espacio aéreo se abre de forma esporádica y con reducida disponibilidad. El canciller Quirno explicó que solo un pequeño porcentaje de vuelos operan con normalidad, lo que provoca demoras y cancelaciones frecuentes.

Hasta el viernes, testimonios recogidos por Infobae en Vivo, como el de Virginia Luca, describieron situaciones de incertidumbre. Luca, varada en Sharjah, contó que la embajada sugirió a quienes no tienen pasaje directo a Argentina trasladarse a Omán o Arabia Saudita, pero las autoridades locales ordenaron que no se muevan.

La Cancillería mantiene habilitados los canales de comunicación y continúa las gestiones para asegurar que los argentinos afectados puedan regresar, en medio de una coyuntura marcada por la incertidumbre regional.

El Gobierno prioriza a menores y personas con problemas de salud en los vuelos de evacuación (REUTERS/Khalil Ashawi)

En un primer momento, algunos argentinos que permanecen en los Emiratos Árabes Unidos recibieron la sugerencia de la embajada de considerar traslados hacia Omán o Arabia Saudita ante la falta de vuelos directos a Argentina, pero las autoridades locales emitieron la orden de que no se movilicen hasta nuevo aviso, lo que suma dificultades logísticas al operativo de repatriación.

La interrupción del tráfico aéreo en varios países de Medio Oriente provocó la cancelación de miles de vuelos y afectó a ciudadanos de distintas nacionalidades, según datos de la consultora Cirium, que reportó la suspensión de más del 40% de las operaciones previstas en la región solamente entre el sábado y el lunes pasados, en las primeras horas del conflicto bélico.