Política

El Gobierno avanzará con designaciones judiciales para ganar tiempo en la carrera por cubrir las vacantes

El ministro Mahiques trabaja en coordinación con Diego Santilli y los primos Menem para imprimirle celeridad a la demanda instrumentada por Karina Milei. Los planes y los tiempos diseñados

Guardar
La secretaria general de la
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Juan Bautista Mahiques

A una semana de su asunción formal, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, trabaja para cumplir con uno de los desafíos más urgentes que recibió tras ser convocado y se prepara para enviar los primeros pliegos correspondientes a ocupar una porción de las más de 300 vacantes registradas en el Poder Judicial que hay entre jueces y fiscales nacionales.

Con ese propósito, el flamante funcionario se reunió el pasado miércoles en las oficinas de su par de Interior, Diego Santilli, ubicadas en la planta baja de Casa Rosada en un almuerzo que incluyó además a los primos Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, y a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.

Con el presidente Javier Milei en Chile y gran parte del Gabinete en Estados Unidos, abocados a la Argentina Week que culmina hoy en Nueva York, el equipo que responde directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, empieza a destrabar con celeridad uno de los pedidos cursados por la administración libertaria con carácter prioritario.

La idea es avanzar primero donde hay más necesidad, como los juzgados de familia”, confesó a Infobae una importante fuente. Además, se cuidó de aclarar que la determinación responde a la necesidad de iniciar por los que requieren menor esfuerzo en la negociación política como anticipó este medio.

El flamante ministro de Justicia,
El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en Casa Rosada

Ante exactamente 313 vacantes por cubrir, y con una intensa exigencia por completar la Justicia Federal, lo que dará lugar a una intenso diálogo con gobernadores y legisladores, el Gobierno Nacional iniciará primero por la justicia nacional y enviará la próxima semana entre 15 y 20 ternas, según anticipó una fuente en tema.

En el paso a paso, es el Consejo de la Magistratura el organismo encargado de llevar adelante los concursos y evaluaciones para designar una terna de candidatos, que luego es remitida al Poder Ejecutivo. De esta forma, el Presidente debe seleccionar a uno de los postulantes y elevar su pliego al Senado para su aprobación. Un procedimiento similar aplica en el caso de los fiscales, a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Mahiques que desembarcó en la administración libertaria con el visto bueno de la menor de los Milei, tras la sugerencia del actual viceministro Santiago Viola, asumió la tarea de revisar el listado completo de candidatos que tiene a disposición el presidente Javier Milei para enviar al Senado.

Con el accionar, el Poder Ejecutivo pondrá a prueba la dinámica en la Cámara Alta, puntualmente a la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en su misión por conseguir los números que le permitan al oficialismo cumplimentar sus voluntades y dar impulso a los primeros posibles magistrados y fiscales.

Gonzalo Roca durante la jura
Gonzalo Roca durante la jura en el Consejo de la Magistratura en representación de la Cámara de Diputados

“Nadie se puso a pensar que la vacancia puede generar problemas. Es algo que necesita solucionarse con celeridad”, confesó ante Infobae un integrante del ecosistema libertario al tiempo que cuestionó los tiempos del tándem saliente integrado por el abogado Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, ladero judicial del asesor presidencial, Santiago Caputo.

Al respecto, en el oficialismo se cuidan de eximir de responsabilizar a Libarona al sostener que el designado para la tarea era Amerio. Por su parte, detectan que “se perdieron dos años”, y acusan al actual titular de la Procuración del Tesoro de no haber entablado los diálogos necesarios con la oposición para construir los consensos necesarios.

Luego del almuerzo de miércoles en la oficina de Santilli, “Lule” Menem se trasladó a su despacho y recibió horas más tarde al senador riojano Juan Carlos Pagotto, titular de la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores, quien cuenta con el poder de habilita o demorar el pliego de candidatos a jueces.

Esta mañana, se los vio al jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, secundado por el legislador Gonzalo Roca, el representante de la Cámara Baja en el Consejo de la Magistratura designado por la menor de los Milei rumbo a las oficinas que el mayor de los Memen tiene en el primer piso. Con el encuentro iniciado, se sumó el viceministro de Justicia, Santiago Viola, estrenando nuevo look.

Temas Relacionados

GobiernoPoder JudicialJuan MahiquesMinisterio de JusticiaDiego SantilliKarina MileiÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Los senadores de la UCR y los santiagueños se sumaron a los de la LLA y renunciaron al aumento de su dieta

Así lo hicieron saber con cartas a la presidencia, aunque los legisladores no pueden resignar el dinero sino elegir donarlo una vez que lo cobran

Los senadores de la UCR

Javier Milei y la plana mayor del Gobierno cerraron filas para respaldar a Manuel Adorni: “Conozco tu integridad”

La primera en expresarse fue Karina Milei, quien compartió una foto con el jefe de Gabinete y después salió el mandatario, que se sumó así a otros funcionarios que también respaldaron al economista. El ministro coordinador fue criticado por la oposición por el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial

Javier Milei y la plana

Álvaro González: “Pocas veces en la historia un ministro va a tener el poder de Mahiques para nombrar a 200 jueces”

El diputado del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura cuestionó también la falta de nombramiento del Poder Ejecutivo en las vacantes judiciales. “Hubo una decisión política del Gobierno de no enviar los pliegos”, consideró

Álvaro González: “Pocas veces en

El Ministerio de Capital Humano denunció un posible “adoctrinamiento” en escuelas del municipio de Morón

Los docentes debían llevar un pañuelo blanco para ser “intervenido” por los alumnos como una actividad escolar “sobre la memoria histórica”. “La intencionalidad es frente a un Gobierno empecinado en negar el terrorismo de Estado”, dice un supuesto comunicado de la secretaría de Educación local

El Ministerio de Capital Humano

Operan al diputado libertario agredido en Tucumán: “Se desangró mucho”

Federico Pelli recibió un “cabezazo” por parte de un empleado público provincial durante una discusión en la localidad de La Madrid. Qué dijeron los testigos del episodio

Operan al diputado libertario agredido
DEPORTES
Claudio Tapia se reunirá con

Claudio Tapia se reunirá con Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, para definir la sede de la Finalissima entre Argentina y España

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

Crece la polémica por las largadas en la Fórmula 1: dos equipos están en disputa por los cambios que se quieren implementar

El matrimonio cordobés correrá en una categoría mayor del Rally Dakar: la historia detrás del salto a ser pilotos oficiales

TELESHOW
Erika de Sautu Riestra habló

Erika de Sautu Riestra habló sobre la discapacidad de su hijo: “Nunca lo vi como una tragedia, sino una bendición”

Wanda Nara y la China Suárez sorprendieron con una nueva coincidencia fashionista: el detalle que se hizo viral

El comunicado de Mauro Icardi sobre el divorcio con Wanda Nara tras la audiencia en Milán: “Un beso victorioso”

El tenso cruce entre la familia de Luana y su exnovio luego del derecho a réplica en Gran Hermano

La fuerte decisión que tomó el marido de Mavinga tras los dichos racistas en Gran Hermano: “Esto no es un juego”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil lanzó un plan de

Brasil lanzó un plan de USD 5.000 millones para modernizar submarinos, aviones de combate y exportar tecnología militar

Una nueva regla obligará a conductores de transporte por aplicación a aceptar pasajeros con animales de servicio en Estados Unidos

Reportan hallazgo de medicamento vencido valorado en más de 40 millones de lempiras en Honduras

Gremios periodísticos en Panamá rechazan reforma al derecho de réplica

El Salvador reporta impacto limitado del conflicto en Medio Oriente sobre la economía nacional