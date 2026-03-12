El Gobierno avanzará con designaciones judiciales para ganar tiempo en la carrera por cubrir las vacantes

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Juan Bautista Mahiques

A una semana de su asunción formal, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, trabaja para cumplir con uno de los desafíos más urgentes que recibió tras ser convocado y se prepara para enviar los primeros pliegos correspondientes a ocupar una porción de las más de 300 vacantes registradas en el Poder Judicial que hay entre jueces y fiscales nacionales.

Con ese propósito, el flamante funcionario se reunió el pasado miércoles en las oficinas de su par de Interior, Diego Santilli, ubicadas en la planta baja de Casa Rosada en un almuerzo que incluyó además a los primos Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, y a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.

Con el presidente Javier Milei en Chile y gran parte del Gabinete en Estados Unidos, abocados a la Argentina Week que culmina hoy en Nueva York, el equipo que responde directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, empieza a destrabar con celeridad uno de los pedidos cursados por la administración libertaria con carácter prioritario.

“La idea es avanzar primero donde hay más necesidad, como los juzgados de familia”, confesó a Infobae una importante fuente. Además, se cuidó de aclarar que la determinación responde a la necesidad de iniciar por los que requieren menor esfuerzo en la negociación política como anticipó este medio.

El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en Casa Rosada

Ante exactamente 313 vacantes por cubrir, y con una intensa exigencia por completar la Justicia Federal, lo que dará lugar a una intenso diálogo con gobernadores y legisladores, el Gobierno Nacional iniciará primero por la justicia nacional y enviará la próxima semana entre 15 y 20 ternas, según anticipó una fuente en tema.

En el paso a paso, es el Consejo de la Magistratura el organismo encargado de llevar adelante los concursos y evaluaciones para designar una terna de candidatos, que luego es remitida al Poder Ejecutivo. De esta forma, el Presidente debe seleccionar a uno de los postulantes y elevar su pliego al Senado para su aprobación. Un procedimiento similar aplica en el caso de los fiscales, a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Mahiques que desembarcó en la administración libertaria con el visto bueno de la menor de los Milei, tras la sugerencia del actual viceministro Santiago Viola, asumió la tarea de revisar el listado completo de candidatos que tiene a disposición el presidente Javier Milei para enviar al Senado.

Con el accionar, el Poder Ejecutivo pondrá a prueba la dinámica en la Cámara Alta, puntualmente a la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en su misión por conseguir los números que le permitan al oficialismo cumplimentar sus voluntades y dar impulso a los primeros posibles magistrados y fiscales.

Gonzalo Roca durante la jura en el Consejo de la Magistratura en representación de la Cámara de Diputados

“Nadie se puso a pensar que la vacancia puede generar problemas. Es algo que necesita solucionarse con celeridad”, confesó ante Infobae un integrante del ecosistema libertario al tiempo que cuestionó los tiempos del tándem saliente integrado por el abogado Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, ladero judicial del asesor presidencial, Santiago Caputo.

Al respecto, en el oficialismo se cuidan de eximir de responsabilizar a Libarona al sostener que el designado para la tarea era Amerio. Por su parte, detectan que “se perdieron dos años”, y acusan al actual titular de la Procuración del Tesoro de no haber entablado los diálogos necesarios con la oposición para construir los consensos necesarios.

Luego del almuerzo de miércoles en la oficina de Santilli, “Lule” Menem se trasladó a su despacho y recibió horas más tarde al senador riojano Juan Carlos Pagotto, titular de la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores, quien cuenta con el poder de habilita o demorar el pliego de candidatos a jueces.

Esta mañana, se los vio al jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, secundado por el legislador Gonzalo Roca, el representante de la Cámara Baja en el Consejo de la Magistratura designado por la menor de los Milei rumbo a las oficinas que el mayor de los Memen tiene en el primer piso. Con el encuentro iniciado, se sumó el viceministro de Justicia, Santiago Viola, estrenando nuevo look.