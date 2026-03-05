Más de 300 vacantes en la Justicia: cuál es el plan del Gobierno para nombrar jueces y fiscales y qué casilleros clave mirará primero

Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia (Foto: Maximiliano Luna)

El presidente Javier Milei designó por decreto a Juan Bautista Mahiques como el nuevo ministro de Justicia de la Nación. Con esto se abre una nueva etapa en la administración judicial libertaria, la cual estará signada por la rápida gestión que deberán tener para llenar las más de 300 vacantes que hay de jueces y fiscales nacionales.

Se trata de uno de los pedidos que Karina Milei y su entorno le hicieron al nuevo ministro en los días anteriores a asumir. También se lo puso como objetivo el Presidente. Tras ser anunciado como nuevo integrante del gabinete nacional, desde su entorno le contaron a Infobae que “va a tener que acelerar” para impulsar los primeros posibles magistrados y fiscales.

Por lo que pudo saber este medio, Mahiques todavía no estudió en profundidad el listado completo de candidatos que tiene a disposición Javier Milei para enviar al Senado. Cabe recordar que el Consejo de la Magistratura es quien hace los concursos y las evaluaciones para enviar la terna al Poder Ejecutivo, que posteriormente debe elegir a uno de ellos para elevarlo a la Cámara alta. El Ministerio Público Fiscal hace lo mismo para el caso de los fiscales.

Una fuente oficial del Consejo confirma que al Poder Ejecutivo le fueron enviadas 203 ternas diferentes. Mientras tanto, el órgano judicial tiene un número menor de concursos en distintas etapas de avance.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni ya mantuvo su primera reunión de trabajo con Juan Bautista Mahiques

En el Gobierno existe cierta ambición por cuatro casilleros clave que todavía se dirimen en el Consejo: los Juzgados 6, 9, 11 y 12 de Comodoro Py, que hoy en día son subrogados por Daniel Rafecas, María Eugenia Capuchetti, Julián Ercolini y Ariel Lijo, respectivamente. Los tres primeros todavía están en instancia de entrevistas personales a cada uno de los postulantes, mientras que la última ya está a consideración de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura.

El interés y el nivel de impulso político que el Gobierno le puede imprimir a la movilización de ciertas candidaturas estará a cargo del nuevo secretario de Justicia, Santiago Viola, según comentaron a este medio fuentes inobjetables.

¿Cuáles serán las vacantes prioritarias de Mahiques para el comienzo de su gestión? El nuevo funcionario cree que los primeros puestos que deben comenzar a tratar son aquellos más fáciles de negociar, como los fueros de Familia. También se van a avanzar con los pliegos de los fueros Civil y Comercial y de Seguridad Social. En aquellos casos en los que la negociación política tenga que ser más sofisticada (puede servir como prenda de cambio con gobernadores), como los juzgados con competencia electoral, se dejarán para meses posteriores.

“La prioridad es dar cumplimiento a la cobertura de la cantidad de vacantes para que la Justicia comience a funcionar. Comenzaremos con lo que es más fácil de negociar. Hay otros juzgados que tienen una rosca más sofisticada que la iremos viendo con el equipo político”, afirma una fuente inobjetable a Infobae.

Los tribunales de Comodoro Py (Foto: RS Fotos)

La cantidad de vacantes en los juzgados llega al 40% y en las fiscalías nacionales y federales se extendería a más del 50%, ya que de los 367 cargos totales que hay, casi 200 están sin un titular. Se trata de una deuda pendiente de la actual administración, que es la primera -desde el regreso de la democracia- que no logró aprobar ni un solo pliego en el Senado.

El Presidente confirmó que en las próximas semanas dará luz verde para que se puedan enviar al Congreso aquellos cargos que requieren mayoría simple para ser aprobados. En esta categoría entran los jueces federales, fiscales generales y defensores varios. No así los ministros de la Corte Suprema, así como el Procurador General -quien es el jefe de los fiscales y titular del Ministerio Público Fiscal-, el Defensor General y el Defensor del Pueblo.

“En los que necesito mayorías calificadas, no. En los otros, sí. Porque no me implica tener que negociar con gente con la que no negocio ni cómo se saluda”, afirmó el Presidente en un reportaje reciente a LN+.

Pese a que el Gobierno había anunciado hace un año y medio que enviaría los pliegos para cubrir más de un centenar de vacantes en la Justicia, esta finalmente no se materializó. En la mesa judicial del oficialismo se enfocaron en negociar los dos puestos que estaban libres en la Corte Suprema nominando al juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla. Aquello tampoco prosperó.

Dado que el año próximo serán elecciones presidenciales y habrá disputas en varios estamentos (provinciales y municipales), en la Casa Rosada están decididos a que es prioritaria la discusión de llenar la mayor cantidad de vacantes en las instancias previas a la Corte. “Son aquellos lugares que realmente deciden si uno va preso o no”, afirma una fuente libertaria consultada por Infobae.

La Libertad Avanza cuenta con 21 miembros luego de que Luis Juez se pasara a ese bloque la semana pasada. Para tener la mayoría de la cámara debe juntar unas 16 bancas más, algo que demostró haber podido en otras votaciones más controvertidas: como en las aprobaciones de la reforma laboral, de la Ley de Glaciares, el Régimen Penal Juvenil, entre otros.

Para que pueda prosperar, el Gobierno cree que puede negociar las vacantes en los juzgados que son de altísimo interés para los gobernadores. También aconsejan mirar que en el Consejo de la Magistratura hay cerca de 16 vacantes de altísima influencia en trámite: desde tribunales orales federales hasta juzgados de instrucción, cámaras federales y casación penal federal.

De cara a la negociación en el Senado, el lugar que ya es mirado con rigor por parte de los legisladores es la Comisión de Acuerdos, que tiene como presidente al senador de la Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto. Por la sensibilidad de los nombramientos, el oficialismo decidió poner ahí a sus principales espadas legislativas como Patricia Bullrich, Agustín Coto, Nadia Márquez y Juan Cruz Godoy.

En cuanto a la Procuración General, todavía ocupa el cargo de manera interina Eduardo Casal, figura respetada en los ámbitos judiciales, por lo que el Gobierno no tiene apuro en buscarle un reemplazante. “Si funciona así como está y si la Corte no nos hizo ninguna medida contraproducente por el momento, ¿por qué desgastar la negociación cuando podemos avanzar por lo grueso?”, se pregunta un integrante del oficialismo que está al tanto de este esquema. Esas negociaciones quedarán para una eventual reelección del Presidente.