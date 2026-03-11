Política

El Gobierno nombró a Gustavo Coria como director ejecutivo de la Comisión de Ex Combatientes de Malvinas

Se trata del actual secretario de Interior y hombre de confianza del ministro Diego Santilli

Coria fue designado como representante al frente de la Comisión Nacional de Ex-Combatientes de Malvinas

El Ministerio del Interior oficializó la designación de Gustavo Javier Coria, actual secretario de Interior, como representante de la cartera ante la Comisión Nacional de Ex-Combatientes de Malvinas y le otorgó también la función de director ejecutivo del organismo.

El organismo fue creado en 1994 bajo la cartera que ahora conduce Diego Santilli, según lo dispuesto por el Decreto N° 1741/94 y sus modificaciones, para articular políticas públicas en torno a los derechos y necesidades de los veteranos de la guerra del Atlántico Sur y sus familias. A su vez, está integrada por representantes seleccionados mediante el voto de los propios ex combatientes de distintas regiones del país.

“Cabe destacar la inconmensurable labor educativa y social que cumplen desde hace más de cuatro décadas las asociaciones de primer grado reivindicando en toda oportunidad, la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes; al tiempo que brindan apoyo y acompañamiento diario a cada veterano de guerra y familiar de los héroes caídos en combate", explica el texto en uno de sus párrafos.

La normativa vigente establece que el organismo debe contar entre sus integrantes con “un o una representante” del Gobierno, función que ahora asumirá Coria. La medida quedó establecida en Boletín Oficial bajo la Resolución 25/2026, firmada por el ministro del Interior.

La designación se adoptó luego de la intervención del servicio jurídico del Ministerio, que actuó en el marco de sus competencias para validar el nombramiento. En el artículo segundo del texto oficial, se determinó que el licenciado en Ciencia Política “también ejercerá la Dirección Ejecutiva de la aludida Comisión”.

Diego Santilli en una actividad
Diego Santilli en una actividad junto a Gustavo Coria, cuando ocupaba la presidencia de CEAMSE

Su paso como funcionario de la Ciudad de Buenos Aires

En diciembre pasado, el decreto 895/2025 publicado en Boletín Oficial lo había nombrado al frente de la Secretaría de Interior. Siendo un hombre de confianza de Santilli y un colaborador todoterreno, Coria ocupó roles clave en la administración del Gobierno de la Ciudad. A los pocos días de la asunción de Santilli como ministro, realizaron juntos una visita oficial a Entre Ríos para reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio. El encuentro fue uno mas de los tantos que había emprendido el funcionario electo en el interior del país, durante esas semanas. También estuvieron con los mandatarios de Salta, Chubut, Catamarca, San Juan y Córdoba.

Entre 2019 y 2021, Coria se desempeñó como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad porteño durante la gestión de Marcelo D’Alessandro.

De 2016 a 2018, el hombre oriundo de General Lavalle, Córdoba, presidió la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), donde entabló relaciones de trabajo con intendentes de distintos signos políticos del Conurbano bonaerense. En las elecciones bonaerenses del 7b de septiembre fue electo diputado provincial, en el quinto puesto de la lista de la Sexta Sección Electoral. Sin embargo, su banca fue ocupada finalmente por María Fernanda Coitinho, titular de ANSES, tras su incorporación al Ministerio del Interior.

En 2023, fue designado ministro de Seguridad y Justicia porteño por el entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, luego de la salida de Eugenio Burzaco en medio de la crisis que desencadenó el crimen del ingeniero civil, Mariano Barbieri, ocurrido en el barrio de Palermo en 2023.

Coria obtuvo la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba en 1991. Completó estudios de Defensa Nacional en la respectiva escuela y fue investigador en el Instituto de Teoría del Estado y Política Económica entre 1990 y 1991. En el sector privado, ejerció como secretario del Directorio de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. y como jefe de Relaciones Institucionales de la misma empresa entre 2002 y 2008.

