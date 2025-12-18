Oficializaron la designación de Gustavo Coria como secretario de Interior

Oficializaron a Gustavo Coria, el colaborador todoterreno de Diego Santilli, como secretario de Interior

El reciente nombramiento de Gustavo Javier Coria como secretario de Interior del Ministerio del Interior marca un movimiento estratégico en la estructura del Gobierno nacional, en un contexto donde la administración de Javier Milei busca fortalecer el diálogo y la articulación con las provincias para avanzar en las reformas legislativas.

Pese a que su designación ya había sido anunciada a mediados de noviembre, terminó por hacerse efectiva esta madrugada con la publicación del decreto 895/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, responde a la necesidad de consolidar un equipo de gestión con experiencia y confianza mutua.

El nombramiento de Coria en el Ministerio del Interior se da luego de los profundos cambios que se produjeron dentro del Ejecutivo tras las elecciones de octubre. Una de estas modificaciones fue la llegada de Diego Santilli al Gabinete.

El funcionario asume el cargo en un momento en que el Gobierno nacional prioriza la proximidad y la empatía con los gobiernos provinciales. De hecho, desde que tomó la conducción de la cartera, Santilli, secundado por Coria, se reunió con varios gobernadores.

Uno de ellos fue Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, quien, hace un mes afirmó: “El Presidente plantea que hay que tener más diálogo, proximidad y empatía con las provincias. La designación de Diego tiene que ver con ese criterio de mayor amplitud y menos endogamia. Él le dará un salto de calidad importante a la gestión”.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, hace un mes se reunió con Santilli y Coria

Quién es Gustavo Javier Coria

Coria, nacido en General Levalle, provincia de Córdoba, construyó su carrera política junto a Santilli, a quien acompaña desde hace años en distintos ámbitos de gestión.

Su trayectoria incluye roles clave en la administración porteña, donde fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Marcelo D’Alessandro entre 2019 y 2021, y luego ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en 2023, designado por Horacio Rodríguez Larreta tras la salida de Eugenio Burzaco. En ese periodo, debió enfrentar situaciones de alta sensibilidad pública, como el asesinato del ingeniero civil Mariano Barbieri, en Palermo.

El perfil de Coria se caracteriza por su versatilidad y capacidad de gestión en áreas diversas. Entre 2016 y 2018, presidió la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), donde estableció vínculos con intendentes de diferentes partidos políticos del Conurbano bonaerense.

Una reunión entre el "Chiqui" Tapia y Gustavo Coria, en la que trataron el regreso de los hinchas visitantes a los estadios

Además, fue electo diputado provincial en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, ocupando el quinto lugar en la lista de la Sexta Sección, aunque su banca fue asumida por María Fernanda Coitinho, titular de ANSES, tras su designación en el Ministerio del Interior.

En el ámbito académico, Coria egresó del Liceo Militar General Paz en 1986 y obtuvo su título de licenciado en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba en 1991. Completó estudios intensivos de Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional y fue miembro investigador del Instituto de Teoría del Estado y Política Económica entre 1990 y 1991.

Su experiencia en el sector privado incluye el cargo de secretario del Directorio de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. y la jefatura de Relaciones Institucionales de la empresa entre 2002 y 2008.

Diego Santilli en una actividad junto a Gustavo Coria, cuando ocupaba la presidencia de CEAMSE

La designación de Coria se produce mientras el ministro Santilli continúa definiendo el organigrama de su cartera, en coordinación con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Coria ya acompaña a Santilli en actividades oficiales desde hace más de un mes. Una de las primeras fue la visita a Entre Ríos. Luego se dieron una serie de reuniones con diferentes gobernadores tras las elecciones legislativas.