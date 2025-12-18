Política

Oficializaron la designación de Gustavo Coria como secretario de Interior

La publicación del Decreto 895/2025 en el Boletín Oficial confirma su incorporación a la cartera. Si bien fue electo diputado provincial en las elecciones bonaerenses de septiembre, su banca fue asumida por María Fernanda Coitinho

Guardar
Oficializaron a Gustavo Coria, el
Oficializaron a Gustavo Coria, el colaborador todoterreno de Diego Santilli, como secretario de Interior

El reciente nombramiento de Gustavo Javier Coria como secretario de Interior del Ministerio del Interior marca un movimiento estratégico en la estructura del Gobierno nacional, en un contexto donde la administración de Javier Milei busca fortalecer el diálogo y la articulación con las provincias para avanzar en las reformas legislativas.

Pese a que su designación ya había sido anunciada a mediados de noviembre, terminó por hacerse efectiva esta madrugada con la publicación del decreto 895/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, responde a la necesidad de consolidar un equipo de gestión con experiencia y confianza mutua.

El nombramiento de Coria en el Ministerio del Interior se da luego de los profundos cambios que se produjeron dentro del Ejecutivo tras las elecciones de octubre. Una de estas modificaciones fue la llegada de Diego Santilli al Gabinete.

El funcionario asume el cargo en un momento en que el Gobierno nacional prioriza la proximidad y la empatía con los gobiernos provinciales. De hecho, desde que tomó la conducción de la cartera, Santilli, secundado por Coria, se reunió con varios gobernadores.

Uno de ellos fue Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, quien, hace un mes afirmó: “El Presidente plantea que hay que tener más diálogo, proximidad y empatía con las provincias. La designación de Diego tiene que ver con ese criterio de mayor amplitud y menos endogamia. Él le dará un salto de calidad importante a la gestión”.

El gobernador de Entre Ríos,
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, hace un mes se reunió con Santilli y Coria

Quién es Gustavo Javier Coria

Coria, nacido en General Levalle, provincia de Córdoba, construyó su carrera política junto a Santilli, a quien acompaña desde hace años en distintos ámbitos de gestión.

Su trayectoria incluye roles clave en la administración porteña, donde fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Marcelo D’Alessandro entre 2019 y 2021, y luego ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en 2023, designado por Horacio Rodríguez Larreta tras la salida de Eugenio Burzaco. En ese periodo, debió enfrentar situaciones de alta sensibilidad pública, como el asesinato del ingeniero civil Mariano Barbieri, en Palermo.

El perfil de Coria se caracteriza por su versatilidad y capacidad de gestión en áreas diversas. Entre 2016 y 2018, presidió la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), donde estableció vínculos con intendentes de diferentes partidos políticos del Conurbano bonaerense.

Una reunión entre el "Chiqui"
Una reunión entre el "Chiqui" Tapia y Gustavo Coria, en la que trataron el regreso de los hinchas visitantes a los estadios

Además, fue electo diputado provincial en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, ocupando el quinto lugar en la lista de la Sexta Sección, aunque su banca fue asumida por María Fernanda Coitinho, titular de ANSES, tras su designación en el Ministerio del Interior.

En el ámbito académico, Coria egresó del Liceo Militar General Paz en 1986 y obtuvo su título de licenciado en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba en 1991. Completó estudios intensivos de Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional y fue miembro investigador del Instituto de Teoría del Estado y Política Económica entre 1990 y 1991.

Su experiencia en el sector privado incluye el cargo de secretario del Directorio de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. y la jefatura de Relaciones Institucionales de la empresa entre 2002 y 2008.

Diego Santilli en una actividad
Diego Santilli en una actividad junto a Gustavo Coria, cuando ocupaba la presidencia de CEAMSE

La designación de Coria se produce mientras el ministro Santilli continúa definiendo el organigrama de su cartera, en coordinación con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Coria ya acompaña a Santilli en actividades oficiales desde hace más de un mes. Una de las primeras fue la visita a Entre Ríos. Luego se dieron una serie de reuniones con diferentes gobernadores tras las elecciones legislativas.

Temas Relacionados

Gustavo CoriaDiego SantilliGobiernoLa Libertad AvanzaBoletín OficialDesignacionesSecretario de InteriorMinisterio del InteriorJavier MileiÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Los gobernadores creen que Cristina Kirchner pierde influencia y piensan en una nueva etapa del peronismo

Los mandatarios buscan consolidar un bloque político que tenga mayor influencia en el Congreso y que se traten los temas que les interesan

Los gobernadores creen que Cristina

Preocupación tras la muerte del soldado en Olivos: las opciones en estudio para reforzar la seguridad de Milei

El potencial suicidio que permanece bajo investigación conmocionó a varios y encendió las alarmas en Casa Rosada. Potenciar los psicotécnicos y la actualización salarial, entre las posibilidades

Preocupación tras la muerte del

El mapa de la movilización de la CGT, organizaciones sociales y políticas contra la reforma laboral

El acto central está previsto para las 15 en Plaza de Mayo. Desde el medio se concentraran en puntos estratégicos del centro porteño. El gobierno anunció que aplicará el protocolo antipiquetes

El mapa de la movilización

Avanza la reforma laboral en el Senado: hoy continúa el debate y el oficialismo buscará el dictamen

Patricia Bullrich comandó un plenario de comisiones sin fisuras, donde se recibió a las dos CTA y a la CGT, que criticaron el proyecto. Empresarios y el campo defendieron el espíritu del articulado. Los números que importan para firmar un despacho de mayoría. Si no, quedará para mañana, algo estipulado en el plan inicial libertario

Avanza la reforma laboral en

El Gobierno volvió a tener un triunfo parcial en Diputados: cómo fueron las gestiones para aprobar el Presupuesto

Tras varios meses de reveses legislativos, la Casa Rosada capitalizó el recambio en la Cámara baja. Aunque con algunas tensiones, logró destrabar los conflictos con los aliados y consolidó el vínculo con las provincias, aunque no consiguió pasar un artículo clave

El Gobierno volvió a tener
DEPORTES
El insólito motivo por el

El insólito motivo por el cual despidieron al hijo de Carlo Ancelotti como técnico del Botafogo a cinco meses de haber asumido

Fue Nº 37 del mundo, ganó más de USD 2 millones en premios y sorprendió al retirarse a los 28 años: “No tengo el mismo hambre”

La llamativa teoría detrás de la titularidad de Kylian Mbappé en el Real Madrid ante el modesto Talavera por la Copa del Rey

El emotivo posteo del fisioterapeuta de Franco Colapinto que fue clave en su preparación en la F1

Los escalofriantes detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador: “Fue un ataque dirigido”

TELESHOW
Los productores ejecutivos de Percy

Los productores ejecutivos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo hablan de la segunda temporada: “Superó las expectativas”

Mario Pergolini cuestionó el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción: “Lindo no sos”

Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron en MasterChef Celebrity: “Hay que ganar no tirándole tierra al otro”

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

Lola Latorre contó el “problema de millonaria” que sufre: “Me duele en el alma”

INFOBAE AMÉRICA

Peter Lamelas, embajador norteamericano: “Estados

Peter Lamelas, embajador norteamericano: “Estados Unidos hará lo necesario para que Argentina se desarrolle económicamente”

Estados Unidos autorizó una nueva venta de armas a Taiwán por USD 11.000 millones en medio de la presión regional del régimen chino

El CNE pidió a las Fuerzas Armadas mayor protección sobre el material electoral en Tegucigalpa tras las denuncias oficialistas

El primer ministro australiano prometió tomar medidas más drásticas en contra del odio tras el ataque terrorista en Bondi Beach

Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para debatir el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania