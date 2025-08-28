Crimen y Justicia

Condenaron a 19 años de prisión al acusado del crimen de Mariano Barbieri en Palermo

Se trata de Isaías José Suárez, hallado culpable del delito de homicidio en ocasión de robo. El veredicto fue emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11

Por Miguel Prieto Toledo

Guardar
El ingeniero tenía 32 años
El ingeniero tenía 32 años y hace pocos meses le había dado la bienvenida a su primer hijo (Facebook)

Isaías José Suárez (31) fue condenado este jueves a la pena de 19 años de prisión por el crimen del ingeniero Mariano Barbieri, asesinado en agosto en 2023, en Palermo. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 lo halló culpable del delito de homicidio en ocasión de robo.

El veredicto fue leído a las 13 horas en el marco de la última audiencia del juicio en su contra, al que Suárez había llegado con una imputación mayor: homicidio agravado criminis causae, es decir, un asesinato cometido con el fin de procurar impunidad sobre un delito previo.

La definición de los jueces la escuchó desde el banquillo de los acusados. Al oírla, lloró y se abrazó con su pareja y otras dos mujeres familiares, también quebradas. Las tres aguardaron la sentencia junto a él en una sala contingua a donde estaban los allegados de la víctima.

Los jueces a cargo del
Los jueces a cargo del debate. Fotografía: RS Fotos

Maricel, la viuda de Barbieri, no contuvo las lágrimas al escuchar la resolución y se fundió en un emotivo abrazo junto al resto de los familiares y amigos de la víctima presentes en la sala.

“Te vas a pudrir en la cárcel, basura, hijo de puta”, le gritaron los amigos de Mariano cuando lo sacaban al condenado de la sala.

Horas antes, Suárez había emitido sus últimas palabras ante los magistrados: “Soy inocente. Quieren hacer justicia con una persona inocente”, dijo. Más allá de su defensa, los jueces lo condenaron en un veredicto que resultó dividido: el juez Buenaventura votó en disidencia.

Isaías Suárez en sus últimas
Isaías Suárez en sus últimas palabras ante el tribunal (Fotografía: RS Fotos)

La última audiencia del proceso comenzó a las 09:00 horas. Previo a realizarse la lectura del fallo, se realizó una instancia previa, en la que las partes expresaron sus últimas palabras ante los jueces Julio Pablo Quiñones, Julio López Casariego y Matías Buenaventura. La defensa, por su parte, insistió con la nulidad del proceso, aunque su planteo fue rechazado por los jueces.

En ese marco, habló Suárez. En la sala, en completo silencio, sin cámara ni celulares permitidos, se encontraban los familiares de la víctima. Entre ellos, Maricel. En frente, estaban los allegados del acusado, quienes lo abrazaron antes de que sea retirado esposado.

Maricel, la viuda de Barbieri
Maricel, la viuda de Barbieri (Fotografía: RS Fotos)

“Esto es muy difícil”, se escuchó decir, en ese momento, a una de las personas que acompañaban a la viuda de Barbieri, sentada muy cerca del fiscal Nicolás Amelotti. Varias de ellas, con lágrimas en los ojos.

Isaías Suárez acompañado por sus
Isaías Suárez acompañado por sus familiares (Fotografía: RS Fotos)

Así fue el crimen de Mariano Barbieri en Palermo

El principal sospechoso del crimen
El principal sospechoso del crimen del ingeniero Mariano Barbieri

La noche del 30 de agosto de 2023, el ingeniero se encontraba en la Plaza Sicilia, situada en el cruce de las avenidas Del Libertador y Casares, en Palermo. Momentos antes, había salido de una vivienda ubicada en avenida Santa Fe y Malabia, donde residía temporalmente, para observar la luna llena.

Después de que avisara a amigos y familiares que saldría a dar un paseo, fue sorprendido por el acusado minutos después de que se sentara en el centro del parque. Según indicó la investigación, el atacante estaba armado con un cuchillo y lo había amenazado para robarle el celular.

En medio de un forcejeo, el agresor apuñaló a Barbieri en el tórax y se dio a la fuga con el dispositivo móvil. Por su parte, la víctima pudo cruzar la avenida para buscar ayuda y llegó a una heladería de la cadena Cremolatti. Al darse cuenta de que se encontraba herido, los empleados llamaron al 911.

El responsable de un hotel cercano declaró ante las autoridades: “Vi a un joven que gritaba y pedía auxilio”, y agregó que una vez dentro de la heladería pudo comprobar la gravedad de la herida. En ese momento, Barbieri alcanzó a identificarse por su nombre y a brindar su cuenta de Instagram mientras aguardaba la asistencia médica.

El arma homicida fue encontrada
El arma homicida fue encontrada en la misma plaza donde ocurrió el ataque (Adrián Escándar)

“Estaba lúcido y repetía que no quería morir”, recordó el testigo sobre los instantes previos a que arribaran los efectivos de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME. Así, la víctima fue trasladada al Hospital Fernández, donde murió durante una intervención quirúrgica de urgencia.

Poco después, el informe de autopsia confirmó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio derivado de una hemorragia interna. Todo esto fue provocado por la herida de unos seis y siete centímetros de profundidad en el tórax, que comprometió la pleura, el pericardio y la aurícula derecha del corazón.

Un día después del crimen, un cronista televisivo encontró el arma homicida en la Plaza Sicilia mientras realizaba una cobertura periodística. Se trataba de un cuchillo con rastros de sangre, que pertenecía a la víctima, de acuerdo con los estudios de ADN que le practicaron.

La instrucción, desarrollada por el fiscal Marcelo Munilla Lacasa y la jueza Carolina Bernan, determinó la presunta autoría de Suárez, quien contaba con antecedentes penales y varias detenciones previas. El presunto autor del crimen había sido identificado a partir del análisis y seguimiento realizado por las cámaras de seguridad de la zona.

De la misma forma, la investigación de la División Reconocimiento Antroposcopométrico de la Policía de la Ciudad estableció coincidencias entre las características físicas y gestuales de Suárez y las del autor observadas en los videos. Además, los peritos constataron lesiones recientes en el cuello y hombros del acusado, los cuales eran compatibles con una pelea.

Temas Relacionados

Mariano BarbieriBosques de PalermoJuicioVeredictoHomicidiosPalermoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Quién es el “Dibu” Gómez, el barra de Newell’s que cayó en Dock Sud por un crimen cometido en Rosario

Su nombre comenzó a sonar dentro del paraavalanchas rojinegro desde 2021, pero recién al año siguiente logró tener mayor peso. En enero de 2023 intentaron matarlo, pero hirieron a otra persona. La Justicia provincial lo tiene sindicado como un presunto integrante de la banda liderada por el recluso Cristian “Pupito” Avalle, segunda línea de Los Monos

Quién es el “Dibu” Gómez,

Una pareja evadió un control policial, los persiguieron y chocaron contra un patrullero en Villa Crespo

Ocurrió esta madrugada en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Warnes. El conductor, de 35 años, y su acompañante, una mujer de 31, alertaron a la Policía porque circulaban a alta velocidad en una 4x4 y evitaron identificarse

Una pareja evadió un control

Incautaron más de 120 prendas de animales en extinción en un local donde Cristina Kirchner compraba camperas de cuero

La indumentaria secuestrada está valuada en más de 330 millones de pesos. Según su dueño, la expresidenta y Néstor Kirchner eran clientes habituales

Incautaron más de 120 prendas

“Quieren hacer justicia con una persona inocente”: habló el acusado del crimen de Mariano Barbieri en los bosques de Palermo

Isaías José Suárez, que enfrenta una condena a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado criminis causae, se defendió en sus últimas palabras ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11. A las 13 se dará a conocer el veredicto

“Quieren hacer justicia con una

Doble crimen de los adolescentes en Neuquén: los dos sospechosos fueron detenidos

Los responsables serían dos jóvenes de 23 y 22 años. El primero fue capturado por la Policía, mientras que el segundo se presentó en la comisaría

Doble crimen de los adolescentes
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia reconstruye el origen

La Justicia reconstruye el origen de los audios de Diego Spagnuolo: declaró el periodista que los reveló

Quién es la argentina que integra el ranking de las 100 personalidades más influyentes en IA de la revista TIME

Milei habló del ataque en Lomas de Zamora: “No me voy a asustar, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”

Por qué se triplicaron en un año los trabajadores y jubilados que pagan Ganancias

Quién es el “Dibu” Gómez, el barra de Newell’s que cayó en Dock Sud por un crimen cometido en Rosario

INFOBAE AMÉRICA
Cuánto tarda un bosque en

Cuánto tarda un bosque en recuperarse después de un incendio

Cuarenta fundaciones alertaron por la aprobación de la Ley de Transparencia Social en Ecuador

Taiwán ante la historia: la soberanía no puede ser distorsionada

Cuba volverá a sufrir apagones simultáneos en casi la mitad de su territorio este jueves

La disputa con Venezuela se metió en la campaña electoral de Guyana

TELESHOW
La ironía de Pampita a

La ironía de Pampita a Tini Stoessel en vivo que dejó al jurado de Los 8 Escalones sin palabras: “Me lo robó”

Fotos y anécdotas de la cena que reunió a los galanes de la televisión argentina en homenaje a Alberto Martín

La fuerte respuesta de Carmen Barbieri tras el nuevo escándalo que sacude a Ayelén Paleo: “Justicia divina”

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan un line up histórico

Mirtha Legrand se arrepintió de haber llamado cornudo a Nico Vázquez en su programa