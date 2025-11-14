Santilli se reúne con Cornejo en Mendoza y busca cerrar un nuevo apoyo para las reformas estructurales de Milei

Diego Santilli, ministro del Interior (Foto: Jaime Olivos)

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reúne este viernes con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para continuar con el sendero de audiencias con jefes provinciales para conseguir las adhesiones de las reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei.

Santilli viajó junto a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. La agenda abarca desde encuentros políticos de alto nivel hasta la presentación de reformas regulatorias clave para la industria vitivinícola.

El itinerario de los funcionarios nacionales se inició a las nueve de la mañana con su participación en la apertura del “Finance Day & TSX Roadshow”, un evento organizado por la Argentina & LatAm Critical Minerals 2025 Summit en la Bolsa de Comercio Mendoza. En ese marco, se celebraró la reunión de la Mesa del Cobre, que contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y de los mandatarios de San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy.

Posteriormente, el exsenador nacional mantenía un encuentro privado con el ministro del Interior.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo

La visita de Santilli a Mendoza se inscribe en una serie de reuniones que el titular de Interior viene manteniendo con gobernadores provinciales. En la última semana, ya se reunió con los mandatarios de Entre Ríos, Salta, Chubut, Catamarca, San Juan y Córdoba: Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Ignacio Torres, Raúl Jalil, Marcelo Orrego y Martín Llaryora, respectivamente.

Tras su paso por Mendoza, Santilli tiene previsto viajar a Neuquén para reunirse con Rolando Figueroa.

Estos encuentros forman parte de la estrategia de la Casa Rosada para consolidar apoyos políticos a proyectos considerados prioritarios, como el Presupuesto 2026, las reformas laboral e impositiva y las modificaciones al Código Penal. Santilli busca fortalecer consensos tanto en las provincias como en el Congreso, en un contexto de negociaciones legislativas intensas.

El gobernador Cornejo anticipó que no llevará planteos específicos a la reunión, sino que el diálogo estará enfocado en las reformas estructurales que avanzan en el Parlamento. “Preferimos escuchar qué tienen para decirnos”, esgrimieron desde su entorno Infobae.

Además, recordó que tanto él como Santilli integran el Consejo de Mayo.

La llegada de Santilli coincidirá con la presencia en Mendoza de los gobernadores de San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy, quienes participarán junto a Cornejo en un almuerzo de trabajo.

El ministro Federico Sturzenegger también viajó a Mendoza

En paralelo, la agenda de Federico Sturzenegger estará centrada en la exposición de los alcances de la reciente desregulación aplicada a la industria del vino. A partir de las trece horas, el ministro se presentará en la sede del Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV) para detallar las reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional. La medida, que eliminó 973 normas, ha generado numerosas consultas en el sector vitivinícola, especialmente en Mendoza, principal provincia productora del país.

El nuevo esquema regulatorio implica que el INV dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias de la cadena productiva, para concentrarse en la calidad del vino embotellado. De este modo, el organismo enfocará su labor en la trazabilidad final y la transparencia del producto terminado. Las certificaciones de origen, añada y varietal dejarán de ser obligatorias y pasarán a ser optativas, lo que permitirá a cada empresa implementar su propio sistema de trazabilidad o recurrir a entidades privadas, según sus necesidades comerciales.

La reformulación del régimen alcanza a productores de uva, bodegas, fábricas de mosto, elaboradores de espumosos y otros productos enológicos, así como a plantas fraccionadoras, distribuidores, exportadores, importadores y laboratorios vinculados a la actividad. Este cambio en la regulación ha tenido repercusiones diversas en el sector, que ahora deberá adaptarse a un marco más flexible y orientado a la autorregulación.

Por la tarde, Sturzenegger tiene previsto reunirse con la vicegobernadora Hebe Casado y su equipo para abordar la segunda parte de la Ley Hojarasca, una iniciativa que busca profundizar la desregulación en la provincia.

La presencia simultánea de Santilli y Sturzenegger en Mendoza marca una jornada de relevancia para la política y la economía regional, en la que se discutirán tanto los grandes lineamientos de la agenda nacional como los detalles técnicos de reformas que impactan directamente en sectores productivos estratégicos.