Política

Santilli se reúne con Cornejo en Mendoza y busca cerrar un nuevo apoyo para las reformas estructurales de Milei

El ministro del Interior se verá con el jefe provincial y aliado electoral del oficialismo. Federico Sturzenegger mantendrá una agenda paralela con su desregulación de la industria vitivinícola

Guardar
Diego Santilli, ministro del Interior
Diego Santilli, ministro del Interior (Foto: Jaime Olivos)

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reúne este viernes con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para continuar con el sendero de audiencias con jefes provinciales para conseguir las adhesiones de las reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei.

Santilli viajó junto a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. La agenda abarca desde encuentros políticos de alto nivel hasta la presentación de reformas regulatorias clave para la industria vitivinícola.

El itinerario de los funcionarios nacionales se inició a las nueve de la mañana con su participación en la apertura del “Finance Day & TSX Roadshow”, un evento organizado por la Argentina & LatAm Critical Minerals 2025 Summit en la Bolsa de Comercio Mendoza. En ese marco, se celebraró la reunión de la Mesa del Cobre, que contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y de los mandatarios de San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy.

Posteriormente, el exsenador nacional mantenía un encuentro privado con el ministro del Interior.

El gobernador de Mendoza, Alfredo
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo

La visita de Santilli a Mendoza se inscribe en una serie de reuniones que el titular de Interior viene manteniendo con gobernadores provinciales. En la última semana, ya se reunió con los mandatarios de Entre Ríos, Salta, Chubut, Catamarca, San Juan y Córdoba: Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Ignacio Torres, Raúl Jalil, Marcelo Orrego y Martín Llaryora, respectivamente.

Tras su paso por Mendoza, Santilli tiene previsto viajar a Neuquén para reunirse con Rolando Figueroa.

Estos encuentros forman parte de la estrategia de la Casa Rosada para consolidar apoyos políticos a proyectos considerados prioritarios, como el Presupuesto 2026, las reformas laboral e impositiva y las modificaciones al Código Penal. Santilli busca fortalecer consensos tanto en las provincias como en el Congreso, en un contexto de negociaciones legislativas intensas.

El gobernador Cornejo anticipó que no llevará planteos específicos a la reunión, sino que el diálogo estará enfocado en las reformas estructurales que avanzan en el Parlamento. “Preferimos escuchar qué tienen para decirnos”, esgrimieron desde su entorno Infobae.

Además, recordó que tanto él como Santilli integran el Consejo de Mayo.

La llegada de Santilli coincidirá con la presencia en Mendoza de los gobernadores de San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy, quienes participarán junto a Cornejo en un almuerzo de trabajo.

El ministro Federico Sturzenegger también
El ministro Federico Sturzenegger también viajó a Mendoza

En paralelo, la agenda de Federico Sturzenegger estará centrada en la exposición de los alcances de la reciente desregulación aplicada a la industria del vino. A partir de las trece horas, el ministro se presentará en la sede del Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV) para detallar las reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional. La medida, que eliminó 973 normas, ha generado numerosas consultas en el sector vitivinícola, especialmente en Mendoza, principal provincia productora del país.

El nuevo esquema regulatorio implica que el INV dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias de la cadena productiva, para concentrarse en la calidad del vino embotellado. De este modo, el organismo enfocará su labor en la trazabilidad final y la transparencia del producto terminado. Las certificaciones de origen, añada y varietal dejarán de ser obligatorias y pasarán a ser optativas, lo que permitirá a cada empresa implementar su propio sistema de trazabilidad o recurrir a entidades privadas, según sus necesidades comerciales.

La reformulación del régimen alcanza a productores de uva, bodegas, fábricas de mosto, elaboradores de espumosos y otros productos enológicos, así como a plantas fraccionadoras, distribuidores, exportadores, importadores y laboratorios vinculados a la actividad. Este cambio en la regulación ha tenido repercusiones diversas en el sector, que ahora deberá adaptarse a un marco más flexible y orientado a la autorregulación.

Por la tarde, Sturzenegger tiene previsto reunirse con la vicegobernadora Hebe Casado y su equipo para abordar la segunda parte de la Ley Hojarasca, una iniciativa que busca profundizar la desregulación en la provincia.

La presencia simultánea de Santilli y Sturzenegger en Mendoza marca una jornada de relevancia para la política y la economía regional, en la que se discutirán tanto los grandes lineamientos de la agenda nacional como los detalles técnicos de reformas que impactan directamente en sectores productivos estratégicos.

Temas Relacionados

Diego SantilliAlfredo CornejoMendozaFederico SturzeneggerÚltimas noticias

Últimas Noticias

Jorge Asís: “La construcción política de Milei fue ejemplar y tendría que ser estudiada en las universidades”

El escritor y analista político reflexionó sobre el rumbo del gobierno libertario, la actualidad del peronismo y su relación con la familia Menem

Jorge Asís: “La construcción política

“Suerte con eso”: Manuel Adorni criticó al sindicato que convocó al paro por la reforma laboral y señaló qué día comienza la “segunda etapa” del Gobierno

El jefe de Gabinete resaltó la baja de la inflación y aseguró que la modernización laboral no modificará la Ley de Empleo Público. Pidió “evitar especulaciones” y esperar el proyecto oficial

“Suerte con eso”: Manuel Adorni

Santilli intensifica reuniones con gobernadores para sumar apoyo en el Congreso

El ministro del Interior busca apoyos legislativos clave para avanzar en la aprobación de leyes prioritarias y del presupuesto 2026 en medio de un escenario político fragmentado

Santilli intensifica reuniones con gobernadores

El emocionante video para promocionar el turismo en Argentina, en clave libertaria

Es una pieza audiovisual que muestra los fantásticos paisajes del país, la actividad cultural y la gastronomía, vinculando la identidad nacional con el valor de la libertad

El emocionante video para promocionar

Quién es Gustavo Coria, el colaborador todoterreno de Diego Santilli que asumirá como viceministro de Interior

Fue electo diputado provincial en las elecciones bonaerenses del 7S y, en los últimos años, ocupó diversos roles en el gobierno porteño

Quién es Gustavo Coria, el
DEPORTES
Con Lionel Messi, Argentina derrota

Con Lionel Messi, Argentina derrota a Angola en África en el último partido del año

Argentina perdió por penales ante México y quedó afuera del Mundial Sub 17

Esta será la delegación mexicana que participará en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

El golazo de Argentina ante México en el Mundial Sub 17 que recordó al icónico tanto de Enzo Fernández en Qatar 2022

Said Cisneros busca seguir los pasos de Isaac del Toro tras fichar con el Soudal Quick-Step Devo Team

TELESHOW
Alejandro Fantino mostró cómo se

Alejandro Fantino mostró cómo se recupera de la operación junto a su hijo Beltrán: “Día 1 superado”

El misterioso video de Gonzalo Gerber: “Vas caminando por la calle y sentís algo en la mano”

Las fotos del último adiós a Jorge Lorenzo en el cementerio de Chacarita: el dolor íntimo de familiares y amigos

La propuesta de Maxi López que sorprendió a Yanina Latorre: “Tenés que ponerte las pilas”

La tierna postal de Valentina Cervantes junto a su hija Olivia en Londres: “Volvimos a la rutina”

INFOBAE AMÉRICA

Los planes de Vladimir Putin

Los planes de Vladimir Putin para 2026: 120 mil bombas planeadoras de mayor alcance para atacar a Ucrania

Un autobús embistió una parada en Estocolmo: la Policía dijo que hay “varios muertos”

Los científicos ven con esperanza los trasplantes de órganos de animales a humanos

El gasto en la nube se dispara: las empresas priorizan eficiencia y control de costos, según expertos

Gustavo Petro, el presidente colombiano de izquierda, se enfrenta a la ira de Trump y a las consecuencias en su país