Política

Debaten si el caso contra el ex gobernador Sergio Urribarri por enriquecimiento ilícito llega a juicio oral

El caso será evaluado hasta finales de abril de 2026. Además del ex diputado, también se encuentra imputado un empresario paraguayo, quien fue señalado como el presunto testaferro de Urribarri

Guardar
La decisión se conocerá a
La decisión se conocerá a finales a abril

La causa que investiga al ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por presunto enriquecimiento ilícito entró en una etapa clave, debido a que este martes comienzaron las audiencias, en las que se definirá si el proceso será elevado a juicio oral. La resolución podría conocerse a finales de abril.

El proceso lo lleva a cabo el juez de Garantías Mariano Budasoff en el Salón de Audiencias Nº1. Urribarri ya arrastra antecedentes por corrupción y, actualmente, se encuentra bajo restricciones en la ciudad de Concordia.

No obstante, en esta oportunidad, sería juzgado por el aumento patrimonial no justificado durante el período en el que estuvo a cargo de la Gobernación y fue diputado nacional. Según la pericia contable elaborada por el Ministerio Público Fiscal, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, Urribarri incrementó su patrimonio en 1.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros.

La causa en curso no solo involucra al ex gobernador, debido a que el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros también está imputado por presuntamente haber sido el testaferro de Urribarri. Según planteó la Fiscalía, esta maniobra le habría permitido a quien fue mandatario entrerriano administrar sus bienes y fondos, mientras escondía su verdadero patrimonio.

Actualmente, el ex gobernador se
Actualmente, el ex gobernador se encuentra bajo prisión preventiva (Colegio de Abogados de Entre Ríos)

De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron una pena de cinco años y seis meses en prisión para el ex gobernador. Asimismo, para Cardona Herreros pidieron una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

Pero, previo a que ambos pudieran ser juzgados, el tribunal tendrá tiempo para evaluar la causa hasta finales de abril de 2026. Así, el cronograma de audiencias establecido por el Poder Judicial fija que las jornadas continuarán hoy, mañana y los días 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo, como así también el 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026.

La defensa de Urribarri está representada por Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen, mientras que Cardona Herreros cuenta con la defensa de Ignacio Díaz y José Raúl Velázquez. Ambos equipos cuestionaron la investigación al señalar que la Instrucción Penal Preparatoria habría estado “viciada de parcialidad” y calificaron de “deficiente y persecutoria” la labor del Ministerio Público Fiscal.

De hecho, a finales de enero, el ex mandatario publicó un video grabado desde su casa en Concordia, en donde expuso la falta de acompañamiento que tuvo por parte del Partido Justicialista. “Después de haber estado 51 días detenido ilegalmente, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. No hay leyes, no hay códigos ni jurisprudencia que puedan justificar tan larga pesadilla”, cuestionó.

La Fiscalía sostiene que el
La Fiscalía sostiene que el ex mandatario habría engrosado su patrimonio durante su gestión

“A los dirigentes de mi partido quiero decirles que los entiendo. No es para cualquiera lo que me pasa a mí. Y es comprensible que tengan miedo de que les ocurra lo mismo, como algunos ya lo han reconocido. Uno de los principales objetivos de este proceso ha sido amedrentar, meter miedo a la dirigencia para que no hablen, no se jueguen, no opinen”, apuntó.

Luego de indicar que seguía en marcha la revisión de su condena a 8 años de prisión por los delitos de negociables incompatibles y peculado, Urribarri sostuvo que los cargos que le adjudicaron eran “acciones de gestión”. Además, advirtió que su detención preventiva podría generar “un peligroso antecedente para el futuro judicial de la provincia”.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, dando inicio a una extensa investigación judicial. Desde entonces, el expediente avanzó hasta la actual instancia de audiencia de remisión a juicio, donde se determinará si existen elementos suficientes para que Urribarri y Cardona Herreros enfrenten un debate oral.

En 2022, el ex gobernador fue condenado a ocho años de prisión en el denominado megajuicio por corrupción. Ese fallo fue revisado en varias instancias de apelación y ahora su destino depende de la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Temas Relacionados

Entre RíosSergio UrribarriGobernadorConcordiaEnriquecimiento ilícitoÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Hay que reconstruir el país”: Kicillof y su entorno buscan bajar el ruido de la cena con Mauricio Macri

La presencia del ex presidente en la mesa principal de Expoagro junto al gobernador bonaerense generó sorpresa. El mandatario provincial llegó con la cena ya iniciada y fue ubicado frente al líder del PRO, con quien solo se saludó. “¿Cual es el problema?”, desafían en el MDF

“Hay que reconstruir el país”:

La polémica con Valenzuela en Migraciones reabrió el debate en el Gobierno por las candidaturas testimoniales

Las autoridades nacionales aseguran que la decisión de no nombrar al dirigente al frente de ese organismo fue solo para respetar el voto popular: “Quizás tardamos demasiado tiempo en decidirlo”, reconocen

La polémica con Valenzuela en

La reforma laboral les puso límites a las cuotas solidarias, pero los sindicatos no tienen apuro en cumplir con la ley

Aunque el Gobierno sostiene que los gremios ya podrían bajar al 2% el descuento salarial a los trabajadores que financia su funcionamiento, la tendencia es esperar al vencimiento de los convenios para no superar el flamante tope

La reforma laboral les puso

Durante la primera jornada del Argentina Week, el gobierno defendió su plan de ajuste para atraer inversiones privadas

Javier Milei, Pablo Quirno y Alec Oxenford enfatizaron los resultados del modelo económico ante 250 banqueros, CEO´s e inversores que llegaron al JP Morgan invitados por la Casa Rosada

Durante la primera jornada del

El Gobierno le baja el precio al acercamiento entre CFK y Pichetto y descarta que tenga potencial electoral

En el oficialismo aseguran que los intentos de recomponer el peronismo desnundan la “desesperación” del espacio. Los dardos contra la ex presidenta y el rol de Kicillof

El Gobierno le baja el
DEPORTES
La computadora de Messi, a

La computadora de Messi, a un paso de los 900 goles en su carrera: sus gritos año a año

Adebayo hizo historia y firmó la segunda mejor actuación de la NBA: las marcas de Kobe Bryant, LeBron James y Luka Doncic que pulverizó

La emoción del relator Hernán Feler por el debut de su hijo Luca en el empate de Vélez ante Tigre

El tenis argentino dice presente en tres torneos del circuito Challenger

La declaración de Julián Álvarez sobre su futuro que encendió todas las alarmas en el Atlético de Madrid

TELESHOW
Quiénes fueron las 6 participantes

Quiénes fueron las 6 participantes que salieron de placa en Gran Hermano: “Todas mujeres”

Viggo Mortensen recordó su infancia en Argentina y contó por qué su familia se instaló en el país: “Yo era un bebé”

Quién es el famoso actor internacional que se unirá a Ca7riel & Paco Amoroso en su nueva canción

La respuesta de Wanda Nara tras ser acusada de fingir su encuentro con el exDT de Mauro Icardi

Tras dejar a su novio en vivo en Gran Hermano, Luana Fernández tuvo un fuerte derecho a réplica con su ex: “Eso no es amor”

INFOBAE AMÉRICA

Describen el sorprendente mecanismo detrás

Describen el sorprendente mecanismo detrás de la formación de 170 mil millones de células en el cerebro

Qué es la colectina 11, la proteína que conecta el sistema inmune con la reparación de los huesos

Isla de Kharg: el centro petrolero clave del régimen de Irán que podría estar en la mira

“Oye guapa”, el audio viral que despertó el debate sobre la seducción

Con un mundo en transición, París vuelve a emerger como meca artística en TEFAF Maastricht