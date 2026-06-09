Política

El Gobierno y las universidades prevén firmar un acuerdo salarial, pero seguirá la demanda judicial ante la Corte Suprema

La propuesta prevé subas salariales en dos tramos, más recursos para becas, hospitales y colegios preuniversitarios. Pese al acercamiento con el Ejecutivo, los rectores sostienen la disputa judicial por los fondos universitarios

Guardar
Google icon
Marcha Federal Universitaria - Plaza de mayo - 12 de mayo
La negociación salarial se cerraría hoy entre el Gobierno y las universidaddes (RS Fotos)

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tiene previsto firmar este martes un acuerdo de recomposición salarial y refuerzos presupuestarios con el Gobierno para descomprimir el conflicto por los fondos universitarios. Sin embargo, los rectores adelantaron que “no retirarán la demanda judicial”, en referencia al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, detalló a Infobae que el acuerdo incluiría un aumento del 24,33% y otros compromisos económicos. “La oferta en discusión contempla un ajuste del 21,33% en julio y otro 3% en octubre“, expresó el exlegislador a este medio.

PUBLICIDAD

Entrevista Patricio Tesei a Emiliano Yacobitti
“La oferta en discusión contempla un ajuste del 21,33% en julio y otro 3% en octubre“, expresó el exlegislador a este medio (Candela Teicheira)

De acuerdo con Yacobitti, esa recomposición equivaldría a 7 puntos de 2024, 12,33 de 2025 y el resto buscaría compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También precisó que mañana habría una reunión paritaria con los gremios “para ver cómo no perder en lo que queda del 26”.

Becas, hospitales y preuniversitarios

Además del aumento en dos tramos, el oficialismo planteó un compromiso para que los salarios universitarios no sigan perdiendo frente a la inflación durante 2026.

PUBLICIDAD

Según Yacobitti, el acta también incorporaría un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, que promueve el acceso, el avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas claves para el desarrollo del país. “Y habrá un financiamiento de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios“, agregó.

Las conversaciones incluyen además una discusión específica sobre una asignación para el personal docente de establecimientos preuniversitarios.

En esos colegios de nivel medio, la situación salarial es más delicada porque los docentes también perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente, el FONID. Ese deterioro forma parte de la negociación abierta entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios.

La disputa judicial ante la Corte Suprema

El eventual acuerdo económico no cerraría el frente judicial. Yacobitti aclaró que los rectores “no retiran la demanda”, en referencia al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

La causa tiene una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada dos veces, aunque hoy está suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La resolución definitiva quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse.

Marcha Federal Universitaria - Plaza de mayo - 12 de mayo
El rector de la Universidad de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, en la última marcha universitaria (NA)

La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, según su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por esa razón, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.

Del lado sindical persisten las reservas. Desde Conadu dijeron a Infobae: “Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”.

Esa desconfianza también aparece entre los rectores, que reclaman que cualquier solución salarial incluya la apertura de una instancia paritaria real y un acuerdo con las organizaciones gremiales. El planteo alcanza tanto a los docentes como a los no docentes.

Por su parte, las universidades siguen en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones de la comunidad universitaria realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia, en Tribunales, para reclamar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar.

Y estudiantes de los colegios preuniversitarios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como medida de protesta.

Temas Relacionados

Universidad de Buenos AiresFinanciamiento universitarioSalariosEmiliano YacobittiUBAConsejo Interuniversitario Nacionalbeca Belgranohospitales universitariosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Concejo Deliberante de Mar del Plata repudió la violenta pelea entre taxistas y choferes que sucedió en el recinto

El titular del organismo, Emiliano Recalt, se refirió a los incidentes que provocaron la abrupta finalización de la sesión en la que se debatía la regulación de las plataformas digitales de transporte

El Concejo Deliberante de Mar del Plata repudió la violenta pelea entre taxistas y choferes que sucedió en el recinto

La UTEP protestará frente a las sedes de las secretarías de Trabajo del país para definir un nuevo plan de lucha

La organización realizará una concentración central a las 10 en la sede nacional de la avenida Leandro N. Alem y reclamará refuerzos en programas, alimentos para comedores, respaldo productivo y obras en barrios populares

La UTEP protestará frente a las sedes de las secretarías de Trabajo del país para definir un nuevo plan de lucha

Reunión clave en el Senado entre Bullrich y los aliados para recomponer la relación y acelerar la agenda

Será este martes por la tarde, para reordenar los temas de la Cámara tras la caótica sesión del jueves pasado que expuso a la ex ministra de Seguridad

Reunión clave en el Senado entre Bullrich y los aliados para recomponer la relación y acelerar la agenda

El deshielo entre Kicillof y Máximo Kirchner: de la desconfianza a la posible vuelta al diálogo

El diálogo abierto tras la muerte del Indio Solari y la organización del funeral abre un interrogante hacia adentro del peronismo

El deshielo entre Kicillof y Máximo Kirchner: de la desconfianza a la posible vuelta al diálogo

“Se corta sola”: el juego de Bullrich impacta en el Senado y genera malestar en la mesa política del Gobierno

La postergación de la ley de Propiedad Privada hizo ruido y profundizó las diferencias en el reducido círculo. Las proyecciones sobre los votos, las acusaciones contra la senadora y la polémica por el capítulo referido a tierras y manejo del fuego

“Se corta sola”: el juego de Bullrich impacta en el Senado y genera malestar en la mesa política del Gobierno

DEPORTES

El comunicado del piloto que fue acusado de agredir sexualmente a una enfermera en la residencia Schumacher

El comunicado del piloto que fue acusado de agredir sexualmente a una enfermera en la residencia Schumacher

FIFA confirmó que el árbitro Omar Artan no dirigirá en el Mundial: “Las autoridades han informado de que su situación no cambiará”

La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 9 de junio, partidos amistosos, cierre de convocados y las perlitas del día

Las 7 características que la historia del fútbol identificó en cada campeón del mundo

TELESHOW

Fernán Mirás recordó el momento más difícil de su vida: “Quise despedirme de mis hijos sin que se dieran cuenta”

Fernán Mirás recordó el momento más difícil de su vida: “Quise despedirme de mis hijos sin que se dieran cuenta”

Brian Sarmiento versus Zunino: quién fue eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

Cami Mayán habló de la polémica de Ailén Cova en la serie de la Selección: “¿Yo hice algo malo? No”

Rodrigo Lussich se sinceró sobre su pedido de disculpas a Mariano Martínez tras su pelea: “Él no me las dio”

Qué tatuaje le pidió Evelyn Botto a Fede Bal al enterarse de los diseños que él tiene dedicados a sus ex

INFOBAE AMÉRICA

Rosa Montero, escritora española: “Hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar escuchando el susurro de las mujeres”

Rosa Montero, escritora española: “Hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar escuchando el susurro de las mujeres”

El Observatorio Cubano de DDHH denunció 332 acciones represivas en mayo: “El régimen aleja a la isla de un escenario de transición pacífica”

Keith Richards apuntó contra el heavy metal, el punk y el rap: “Pensé que eran bromas geniales”

Tristan Corbière, el más endiablado de los poetas malditos

Trump aseguró que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente entraron en su “fase final”