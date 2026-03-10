El saludo entre Mauricio Macri y Axel Kicillof: compartieron la mesa principal en Expoagro

El expresidente Mauricio Macri y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se saludan con un apretón de manos en la cena anual de Expoagro, ante la mirada de asistentes y fotógrafos. (Expoagro)

El ex presidente Mauricio Macri y el gobernador bonaerense Axel Kicillof coincidieron en la cena de bienvenida de Expoagro en San Nicolás, donde compartieron la mesa principal y se saludaron brevemente, antes de exponer sus posturas sobre el rumbo económico y la realidad del agropecuario.

Durante el evento, Macri elogió la gestión del gobierno de Javier Milei y reiteró la necesidad de eliminar las retenciones a las exportaciones, al ratificar su mirada sobre que el impuesto es perjudicial para la competitividad del campo argentino.

“Que lo quiero mucho”, dijo con ironía el ex presidente, al ser consultado en LN+ sobre si le había dicho algo a Kicillof durante la cena de apertura de Expoagro. Y luego agregó: “No tuve la oportunidad (de hablar con él). Solamente fue un saludo formal, como corresponde a la gente educada”.

Sobre su relación con Milei, Macri respondió de forma muy breve: “Hace rato que ya no hablamos”.

La cena se realizó en el Hotel Colonial de San Nicolás y reunió a más de 700 expositores, empresarios y dirigentes políticos, entre ellos el diputado nacional Sebastián Pareja, principal armado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, y el intendente local Santiago Passaglia. Kicillof asistió acompañado por parte de su gabinete, entre ellos, los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Augusto Costa (Producción), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Javier Alonso (Seguridad) y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

En la disposición de la mesa, Macri se ubicó entre José Claudio Escribano, periodista, directivo diario La Nación y presidente de Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA), y José Aranda, del Grupo Clarín, mientras que Kicillof se sentó junto al director de La Nación, Fernán Saguier.

La ironía de Mauricio Macri sobre su saludo con Axel Kicillof en Expoagro. "Lo quiero mucho", dijo

Durante su intervención en el evento, Macri definió al agro como uno de los sectores más dinámicos de la economía y respaldó el rumbo de la administración de Milei. “Uno soñaría con que lo antes posible no haya retenciones, que es un impuesto estúpido que castiga al productor y al exportador, y que en ningún país del mundo existe. Generalmente, todos los países del mundo ponen subsidios”. El fundador del PRO también recordó la complejidad en las negociaciones del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea debido a la alta competitividad de la actividad agropecuaria regional.

Con su presencia, Axel Kicillof hizo un gesto político hacia el campo, tras el largo historial de rivalidad entre las entidades ruralistas y el kirchnerismo. En ese marco, aprovechó para señalar que la crisis actual afecta especialmente a la provincia de Buenos Aires y atribuyó el cierre de 6.000 empresas y la restricción de diez puntos en la coparticipación a las políticas del gobierno nacional.

“A pesar del contexto económico nacional seguimos acompañando con créditos de nuestra banca pública, obras en caminos rurales y programas para promover el crecimiento del sector productivo y el desarrollo de la provincia y del país, porque así entendemos el federalismo”, publicó el mandatario en su cuenta de redes sociales.

Tras la cena, Kicillof cuestionó la política del Gobierno ante la prensa local: “Con las ideas de Milei empieza a haber excedentes de todos los productos que entran y nuestra industria metalúrgica, del plástico, las jugueterías cierran. Se perdieron 300 mil puestos de trabajos. El 40% de toda la producción ocurre en el territorio bonaerense y veo todo con preocupación”.

La máxima cita del sector agropecuario

En el marco del encuentro, el reclamo por la eliminación de las retenciones fue uno de los temas centrales para los productores y empresarios presentes, quienes esperan que el gobierno avance en la reducción de la carga impositiva al sector.

La Expoagro abrió con remates ganaderos millonarios y una fuerte presencia de innovación tecnológica. Durante una charla moderada por el actor y conductor Darío Barassi, referentes del sector debatieron sobre los desafíos y oportunidades para el campo argentino. Fernando De Nevares (Aacrea) y Marcelo Torres (Aapresid) destacaron la importancia del trabajo en red para posicionar a la agroindustria a nivel global. Luis Fredy Simone (FACMA) advirtió sobre la necesidad de modernizar el parque de maquinaria agrícola y mejorar el acceso al crédito, mientras que Hernán Zubeldía (CAFMA) ponderó la constante actualización tecnológica de la maquinaria nacional.

El gobernador Axel Kicillof y su gabinete posan en Expoagro, destacando el compromiso de la provincia con el sector agropecuario.

La jornada incluyó además un mapping con imágenes históricas de la muestra y la entrega de reconocimientos a figuras del sector, como Rosana Negrini, propietaria de Agrometal, y Ferrari, por su trayectoria en el INTA. El directorio de Exponenciar, integrado por Alberta Marina, Eugenio Schlossberg, Alejandro Saguier y Lucas Puente Solari, encabezó la ceremonia de cierre.

Del evento, que desde hace diez años tiene sede en San Nicolás, participan otras autoridades políticas del país, como el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Desde esa provincia volvieron a exigir una reducción impositiva al Poder Ejecutivo.

“Santa Fe llega a esta Expoagro a ratificar su compromiso con el interior productivo. No venimos con las manos vacías: traemos herramientas financieras concretas para que la inversión en maquinaria no pare. Sin embargo, la financiación no alcanza si no hay previsibilidad. Por eso insistimos: es urgente un sendero de baja de retenciones. No se puede pedir inversión a largo plazo con reglas de corto plazo”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.