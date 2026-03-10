Santiago Passaglia inauguró Expoagro: “La libertad sin estrategia es ingenuidad”

Passaglia realiza la apertura de la 20ª edición de Expoagro junto al expresidente Mauricio Macri

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, inauguró la vigésima edición de Expoagro con un mensaje enfocado en la necesidad de fortalecer el desarrollo agroindustrial como motor del crecimiento nacional. Durante el acto de apertura, que reunió a un número récord de productores, empresarios y referentes del sector en el predio ferial de la ciudad, Passaglia subrayó que “la libertad sin estrategia es ingenuidad” y remarcó la importancia de combinar reglas claras con políticas productivas.

En su intervención, el jefe comunal repasó el recorrido de San Nicolás desde el inicio de su gestión y recordó que la ciudad había alcanzado notoriedad nacional a partir de episodios conflictivos, como el intento de toma por parte del gremio Camioneros liderado por Hugo Moyano, hecho que, según relató, tuvo amplia repercusión mediática. “La primera vez que nos llamaron de todos los medios nacionales fue cuando Moyano, con Camioneros, quiso tomar la ciudad por estar en desacuerdo con un fallo judicial. Y obviamente, no lo dejamos”, sostuvo Passaglia.

El intendente valoró el proceso mediante el cual la ciudad logró posicionarse como epicentro de los agronegocios argentinos y destacó la transformación experimentada en los últimos años. “Hoy ver a miles de personas de todo el país recorriendo la ciudad. Ver a Expoagro crecer año tras año y ver a San Nicolás convertida en la capital de los agronegocios argentinos nos llena de orgullo”, afirmó el funcionario.

Entre los ejes de gestión mencionados, Passaglia enumeró la creación del autódromo, el estadio de fútbol, la modernización del sistema de salud para brindar atención privada a vecinos sin cobertura y la reducción de la planta de empleados municipales, lo que permitió sostener un mayor nivel de obras y superávit fiscal. “Demostramos algo simple: ordenar las cuentas y transformar la realidad no son cosas opuestas”, expresó.

El mandatario local también se refirió al contexto nacional y planteó que existe una falsa dicotomía entre el pasado y un Estado ausente. “Nos quieren hacer creer que solo existen dos caminos: el del pasado que ya fracasó o un Estado que se retira y te dice ‘arreglate como puedas’. Nosotros no creemos en ninguno de los dos. En San Nicolás demostramos que hay otro camino, donde se administra con responsabilidad y se gestiona con resultados”, puntualizó.

Passaglia afirmó que la clave radica en la productividad y la competitividad, y contrapuso el debate ideológico con la necesidad de hacer funcionar el aparato productivo. “Mientras algunos discuten ideología, nosotros discutimos productividad. Mientras unos hablan de achicar y otros de agrandar, nosotros hacemos funcionar. La libertad sin estrategia es ingenuidad. Y la ingenuidad, en el mundo actual, se paga con trabajo argentino”, señaló.

Sobre el cierre, el intendente ponderó el rol de la agroindustria y la capacidad del sector para generar empleo e inversión. “Si la Argentina quiere salir adelante, tiene que volver a hacer lo que ustedes hacen todos los días: trabajar, invertir y producir”.

Y señaló que el futuro económico depende de la articulación entre campo e industria bajo un esquema de reglas claras, infraestructura adecuada y condiciones reales de competitividad: “El futuro no está en elegir entre campo o industria. Está en el campo y la industria trabajando juntos, con un gobierno que genere reglas claras, infraestructura y competitividad real”.

El expresidente Mauricio Macri y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se saludan con un apretón de manos en la cena anual de Expoagro, ante la mirada de asistentes y fotógrafos. (Expoagro)

En tanto, en ExpoAgro también sucedió una imagen llamativa: el expresidente Mauricio Macri y el gobernador bonaerense Axel Kicillof asistieron a la cena de bienvenida de Expoagro en San Nicolás, donde compartieron la mesa principal y mantuvieron un breve saludo antes de presentar sus perspectivas sobre la situación económica y el sector agropecuario.

El evento tuvo lugar en el Hotel Colonial de San Nicolás y contó con la participación de más de 700 expositores, empresarios y dirigentes políticos. Entre los asistentes se encontraban el diputado nacional Sebastián Pareja, referente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y el intendente local, Santiago Passaglia. Kicillof estuvo acompañado por miembros de su gabinete, incluidos los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Augusto Costa (Producción), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Javier Alonso (Seguridad) y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.