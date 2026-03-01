Trapitos, salud y espacio público: las reformas que impulsará La Libertad Avanza en CABA tras el discurso de Milei en el Congreso

Karina Milei, Manuel Adorni y Pilar Ramírez

Tan solo un día después de que el presidente Javier Milei brinde su discurso en el Congreso para dar inicio a un nuevo periodo de sesiones ordinarias, con el que buscará marcar el rumbo de la agenda parlamentaria de este año, el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña hará lo propio y presentará los primeros proyectos que impulsará y que fueron acordados con la Casa Rosada.

El mandatario nacional hablará este domingo, a partir de las 21:00, ante diputados y senadores, hará un repaso de lo que fue la primera mitad de su gestión y planteará los objetivos que tiene para esta segunda etapa.

Tal como anticipó Infobae, el líder libertario terminó de preparar en las últimas horas lo que va a decir en la asamblea, durante una reunión final que tuvo en la Quinta de Olivos junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según trascendió a lo largo de la semana, en esta oportunidad su mensaje estará anclado en la batalla cultural y la confrontación con el modelo económico, político y social que imperó en la Argentina en las últimas décadas.

La Legislatura porteña iniciará su periodo ordinario (@MatiasLopezBA)

Además, es probable que haga mención a las reformas que fueron aprobadas recientemente en este recinto -como la modernización laboral y el nuevo régimen penal juvenil- y a las que todavía tiene en carpeta e intentará sancionar a lo largo del 2026.

En esta misma línea se moverá el lunes Pilar Ramírez, quien encabeza la bancada de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña y tiene previsto presentar los primeros cuatro proyectos de este año.

Lo hará durante la sesión especial convocada para las 9:30 de ese día por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, con motivo de su propio discurso de apertura de sesiones ordinarias.

En ese marco, la dirigente aprovechará para anunciar en el recinto algunas de las medidas que le entregó previamente el propio Adorni, ya que iba a ser su compañero de banca, pero renunció para asumir como ministro coordinador.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes de esta fuerza política, todas las normas van en sintonía con lo que se estuvo discutiendo en el Congreso, al punto tal de que una de las propuestas es una nueva Ley Procesal Penal Juvenil.

Macri volverá a abrir el periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura

“Queremos que la ciudad tenga reglas claras, proponemos adaptar la legislación local para que desde los 14 años, quien comete un delito responde ante la Justicia”, explicaron desde este sector.

El texto determina sanciones proporcionales a la gravedad del delito y contempla penas alternativas para hechos leves, pero prevé privación de libertad para delitos graves.

Asimismo, también incorpora el monitoreo electrónico, reparación a la víctima, servicios comunitarios y refuerza el rol del juez para acelerar los tiempos procesales y evitar la impunidad.

Por otra parte, se va a plantear un aumento de las sanciones para los “trapitos” o cuida coches, ya que el partido entiende que, en muchos casos, quienes ejercen esa tarea suelen “apretar y amenazar en la calle” a los dueños de lo vehículos, lo cual “tiene que tener consecuencias”, porque el distrito “no puede ser zona liberada”.

LLA planea endurecer las penas contra trapitos

Puntualmente, se elevarían las penas de arresto, multas y trabajos comunitarios, agrava las sanciones cuando hay intimidación, coacción u organización previa, y establece un régimen especial más severo en eventos masivos y alrededores de estadios.

Entre otros aspectos, también se prevé la intervención de oficinas móviles para recibir denuncias en el momento y sanciones también para organizadores o estructuras que promuevan la actividad.

“El objetivo es claro: terminar con la apropiación del espacio público y garantizar que ningún vecino sea presionado para pagar por estacionar”, remarcaron desde el bloque violeta.

Además, se va a pedir la adhesión de CABA a la Ley Nacional Antimafia “para fortalecer la lucha contra el crimen organizado el narcotráfico, trata de personas y las estructuras delictivas complejas”.

“Esto permitirá mayor coordinación con la Nación, la Justicia y las fuerzas de seguridad, mejor intercambio de información y herramientas más eficaces para desarticular organizaciones criminales”, aseguraron las fuentes consultadas.

Por último, este lunes Pilar Ramírez también va a presentar un proyecto para adecuar la normativa local a la Reforma Migratoria, a través de la modificación de la Ley de Salud Básica que rige actualmente.

Otro de los proyectos establece el cobro de las prestaciones médicas para extranjeros en casos que n sean de urgencia

La idea principal en este caso es establecer un sistema de compensación económica por las prestaciones médicas brindadas a personas extranjeras sin residencia permanente en la Argentina.

En este sentido, en el partido aseguran que, de esta forma, “se garantiza la atención irrestricta en casos de urgencia o emergencia, pero dispone que, en prestaciones programadas o no urgentes, quienes no residan de manera permanente deberán contar con seguro de salud o afrontar el costo correspondiente, en línea con la normativa migratoria nacional”.

“Además, este año vamos a seguir insistiendo con una agenda clara de reducción del gasto político, baja de impuestos, alivio para pymes y comercios, adhesión al RIGI, una Ley Bases propia para la Ciudad, la sanción de Ficha Limpia, RIMI y adecuación de la Ley Procesal Laboral con el nuevo Régimen de Modernización Laboral. También vamos a trabajar en materia de Educación, Catastro y Comercios”, adelantaron desde el bloque.