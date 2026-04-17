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Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por problemas de salud: los detalles

La Chiqui no estará al frente de su habitual mesaza por un inconveniente que surgió los últimos días. Quién ocupará su lugar

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Mirtha Legrand 11-4-2026
Mirtha Legrand debió suspender la grabación de su programa (StoryLab y eltrece)

Como cada viernes, Mirtha Legrand y Juana Viale tenían todo listo para grabar los programas que se verán en la pantalla de El Trece durante el fin de semana, La noche de Mirtha y Almorzando con Juana. Sin embargo, La Chiqui tuvo un inconveniente de salud y no será de la partida, por lo que su nieta deberá salir al toro, como se dice en el espectáculo, para comandar las dos mesazas.

La última aparición pública de Mirtha fue el viernes pasado, cuando fue al teatro Lola Membrives a ver Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez. Como cada vez que asiste a algún espectáculo de la cartelera porteña, se llevó una gran ovación del público y en este caso no fue la excepción. “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco... Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos”, expresó la conductora al protagonista, quien viene de obtener el ACE de oro por la obra sobre el boxeador de Stallone.

Mirtha Legrand, con chaqueta blanca y dorada, sonríe mientras sostiene un micrófono frente a un hombre musculoso con sangre en la cara y rosas
Mirtha Legrand fue a ver Rocky el viernes pasado, en su última aparición pública (Prensa Rocky)

Sin embargo, en ese clima húmedo que asoló Buenos Aires durante toda la semana, habrían asomado los primeros síntomas de un resfrío. En principio, pensó que era algo leve que no impidió la realización del tradicional té de los domingos en su domicilio, tal como lo documentó Teté Coustarot en sus redes sociales. Allí estuvieron Gino Bogani, Dany Mañas, Héctor Vidal Rivas, Amalia Idoyaga Molina y Alejandro Veroutis. Pero con el paso de las horas, el cuadro se volvió más intenso lo que encendió las alarmas y la obligó a guardar reposo.

La agenda pública de Mirtha tenía marcado el jueves a la noche la presentación en la Gala benéfica de la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, donde se presentó la obra Doradas, de José María Muscari. El miércoles, La Chiqui se comunicó con la presidenta de la asociación, Carolina Petroni de Bereciartua, quien la había presentado especialmente, para comunicarle que no podría asistir.

Gino Bogani, Dany Mañas, Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas, Amalia Idoyaga Molina y Alejandro Veroutis rodean a Mirtha Legran en el clásico té de cada domingo
Gino Bogani, Dany Mañas, Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas, Amalia Idoyaga Molina y Alejandro Veroutis rodean a Mirtha Legran en el clásico té de cada domingo

Quiénes son los invitados de Juana Viale para el fin de semana

La mesaza que iba a conducir La Chiqui asegura el debate sobre aspectos de la política, el periodismo y la actualidad del espectáculo. El sábado a partir de las 21.30, junto a ella estarán Edgardo Alfano, conductor de TN, quien explora la coyuntura nacional desde los principales hechos informativos del país. También se sumará la senadora nacional Carolina Losada, impulsora del proyecto de ley para castigar falsas denuncias, y Ricardo Biasotti, exmarido de Andrea del Bocay padre de su hija Anna, quien fue uno de los expositores en dicho encuentro. tras su reaparición en los medios, y conocido por su vínculo familiar con Andrea del Boca y su hija Anna. La mesa se completará con la presencia de Daniel Gómez Rinaldi, periodista especializado en espectáculos y habitual analista de la agenda del entretenimiento.

Juana Viale ocupará ellugar de su abuela Mirtha Legrand (StoryLab y eltrece)
Juana Viale ocupará ellugar de su abuela Mirtha Legrand (StoryLab y eltrece)

El domingo 19 de abril, desde las 13:45, Juana Viale será anfitriona de una nueva edición de Almorzando con Juana, donde la modelo y conductora Nicole Neumann compartirá la mesa con su hermana Gegé, influencer y comunicadora, con quien actualmente comparte un ciclo de stream. Además, estarán la actriz Betiana Blum en la previa al estreno de El diario de Adán y Eva; el actor Juan Palomino. uno de los protagonistas de El divorcio del año; y el chef Rodrigo Cascón, quien comparte La cocina rebelde junto a Jimena Monteverde, responsable de los menús de Mirtha y Juana.

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