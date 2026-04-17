Estados Unidos

Estos estados de EEUU están en emergencia por inundaciones tras lluvias y deshielo

La saturación de los suelos y el incremento de los caudales fluviales obligaron a la declaración de emergencia en decenas de condados, con evacuaciones, daños a infraestructuras y activación de recursos estatales y federales en la región comprendida entre ambos estados

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Calle residencial en una ciudad del norte de Estados Unidos totalmente inundada. Autos y casas parcialmente sumergidos bajo un cielo gris y lluvia intensa.
La emergencia por inundaciones en Michigan y Wisconsin se originó por intensas lluvias y deshielo acelerado, según el NWS y la gobernadora Gretchen Whitmer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento súbito del caudal de los ríos y la saturación de suelos, causado por lluvias persistentes y el deshielo acelerado, desencadenó esta semana una emergencia por inundaciones en el norte de Estados Unidos, Michigan, Wisconsin, Grandes Lagos, NWS, y Gretchen Whitmer. Las afectaciones impactaron a comunidades de Michigan y Wisconsin desde el martes 14 de abril, generando evacuaciones y daños en infraestructuras clave, según informaron la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS). La declaración de estado de emergencia en decenas de condados activó recursos estatales y federales para enfrentar una de las mayores crisis hidrográficas recientes en la región de los Grandes Lagos.

El NWS confirmó que los niveles de los ríos alcanzaron valores históricos, con riesgos inminentes de desbordamiento en represas como la de Hesperia y Croton, además de daños en puentes y rutas. El Centro de Operaciones de Emergencia Estatal y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informaron que la emergencia se amplió a treinta y tres condados de Michigan y varias jurisdicciones de Wisconsin, tras la detección de crecidas, evacuaciones obligatorias y advertencias sobre infraestructuras críticas. Entre las zonas más impactadas se encuentran Cheboygan, Newaygo, Traverse City y la capital de Wisconsin, Madison.

El contexto de la crisis se relaciona con el invierno 2025-2026, que dejó acumulaciones de nieve superiores a lo habitual, con ciudades como Marquette registrando más de 273 centímetros de nieve, según datos de la NOAA. El ascenso de temperaturas en abril favoreció el rápido derretimiento y, junto con lluvias de 7 a 18 centímetros en la semana, generó condiciones excepcionales de riesgo de inundación, de acuerdo con informes oficiales y reportes del canal meteorológico FOX Weather.

¿Qué originó la emergencia por inundaciones en Michigan y Wisconsin?

La combinación de precipitaciones intensas y deshielo acelerado provocó el ascenso sostenido del nivel de los ríos en la región de los Grandes Lagos. Según el NWS, zonas como Cheboygan y Traverse City experimentaron aumentos bruscos de caudal, lo que llevó al desbordamiento de diques y la activación de protocolos de evacuación.

El martes 14 de abril, el río Little Black en Cheboygan rebasó un dique secundario. Esta situación resultó en inundaciones en el centro de la ciudad y obligó a evacuar a decenas de residentes, según el canal meteorológico FOX Weather y la oficina del sheriff local. El jueves, el agua amenazaba con superar el dique principal por menos de 15 centímetros, situación confirmada por el NWS y la gobernadora Whitmer.

En paralelo, la región de Traverse City registró el colapso de un puente utilizado por miles de vehículos diarios, según el Departamento de Transporte de Michigan. El desbordamiento del río Menominee, en la frontera con Wisconsin, ocasionó daños en rutas e interrupciones en servicios esenciales, como la suspensión del suministro eléctrico y cortes temporales de agua corriente.

Un grupo de personas y rescatistas caminan por una calle inundada con agua hasta las rodillas, llevando pertenencias bajo la lluvia, con casas al fondo.
El desbordamiento de ríos y represas en los Grandes Lagos ha provocado evacuaciones masivas y daños en infraestructuras críticas en Cheboygan, Newaygo y Traverse City. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las zonas más afectadas y qué daños se reportan?

Las áreas más impactadas comprenden el norte y el oeste de Michigan, así como el sur y centro de Wisconsin. Según el organismo estatal de gestión de emergencias, los condados de Cheboygan, Newaygo, Oceana y Emmet figuran entre los más comprometidos, con casos de evacuaciones obligatorias y cierres de rutas.

En Newaygo y Oceana, las autoridades ordenaron el desplazamiento preventivo de pobladores aguas abajo de las represas de Hesperia y Croton, ante el riesgo de desbordamiento. Gretchen Whitmer indicó que “la situación requiere una intervención inmediata ante el riesgo para la población y las infraestructuras”, de acuerdo con el portal oficial del estado de Michigan. El miércoles, la represa de Hesperia desbordó parcialmente, lo que elevó la alerta en toda la cuenca del río White.

Traverse City reportó el colapso de un puente el martes por la noche, lo que afectó el tránsito habitual y la logística de transporte en la zona, según el Departamento de Transporte de Michigan. En la frontera con Wisconsin, el río Menominee alcanzó niveles históricos y causó daños en rutas y puentes, de acuerdo con la oficina del sheriff del condado.

En Wisconsin, la capital Madison registró inundaciones en áreas céntricas, con cierre de calles y suspensión de actividades públicas como la operación de edificios gubernamentales y escuelas, según la City of Madison y el NWS. La autopista interestatal 43 en Milwaukee quedó temporalmente inhabilitada durante el miércoles, lo que afectó el tráfico y la salida de asistentes a un partido de los Milwaukee Brewers, según reportes locales.

¿Qué medidas implementaron las autoridades ante la emergencia?

La gobernadora Gretchen Whitmer extendió la declaración de emergencia a 33 condados el miércoles 15 de abril, lo que permitió movilizar recursos del Centro de Operaciones de Emergencia Estatal y solicitar asistencia federal, de acuerdo con el sitio oficial del estado de Michigan. La funcionaria destacó que “la prioridad es proteger la vida y los bienes de los residentes”, en una declaración difundida por el canal meteorológico FOX Weather.

En Wisconsin, el gobernador Tony Evers adoptó medidas similares, activando protocolos de respuesta y monitoreo en los condados más afectados. El NWS mantiene alertas de inundación en casi toda la región norte y centro de Michigan, así como en Wisconsin, advirtiendo que el riesgo persistirá al menos hasta el domingo.

El Servicio de Manejo de Emergencias de Michigan recomendó a la población permanecer atenta a las alertas y obedecer las órdenes de evacuación. La oficina del sheriff de Cheboygan advirtió el jueves sobre la posibilidad de evacuaciones adicionales si el nivel del dique continuaba aumentando.

Vista de una calle de ciudad inundada con agua hasta la mitad de los coches aparcados. Casas residenciales a ambos lados y postes de servicios públicos.
El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos reporta máximos históricos en niveles de río y advierte sobre riesgos elevados de fallo de represas y diques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas personas y viviendas resultaron afectadas hasta el momento?

Las autoridades locales y estatales estiman que cientos de viviendas han sufrido daños por las inundaciones en Cheboygan y áreas circundantes, según declaraciones recogidas por el canal meteorológico FOX Weather y medios regionales. El reporte del NWS detalla que los daños materiales incluyen la anegación de viviendas, comercios y la interrupción de servicios básicos, como agua y energía eléctrica en sectores críticos.

En zonas como Newaygo y Oceana, “el número de personas evacuadas se mantiene en evaluación, aunque los desplazamientos preventivos se cuentan por decenas”, según el organismo estatal de gestión de emergencias. La rápida evolución del fenómeno ha dificultado la estimación precisa de afectados, pero los equipos de defensa civil y bomberos trabajan en la asistencia y el relevamiento de daños.

¿Qué cifras destacan sobre la magnitud de las lluvias y el deshielo?

Marquette, en la península superior de Michigan, registró más de 273 centímetros de nieve durante el invierno, ubicándose en el segundo puesto histórico local, según la NOAA. El NWS reportó acumulados de precipitación de 7 a 18 centímetros en diferentes regiones de Michigan y Wisconsin entre el 13 y el 16 de abril. Se prevé que caigan entre dos a cinco centímetros adicionales de lluvia hasta el sábado, lo que podría agravar la situación en zonas saturadas, según el último pronóstico del NWS.

El colapso de un puente en Traverse City impactó a miles de vehículos diarios, de acuerdo con el Departamento de Transporte de Michigan. Las autoridades estatales y locales continúan monitoreando los niveles de los ríos y la integridad de infraestructuras críticas, con asistencia de la FEMA para evaluaciones de daños y posibles desembolsos de ayuda federal.

Vista de un río desbordado por lluvias intensas, con árboles y escombros flotando, un rayo en el cielo oscuro y edificios urbanos en las orillas.
Las autoridades mantienen alertas y recomendaciones activas, instando a la población a evitar desplazamientos en zonas de riesgo y a seguir las órdenes de evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se mantendrán las alertas y qué recomendaciones emiten los organismos oficiales?

El National Weather Service mantiene activas alertas de inundación y advertencias de crecida de ríos al menos hasta el domingo 19 de abril. Según la agencia, la combinación de lluvias adicionales y temperaturas elevadas (superiores a 10 °C, o 50 °F) acelerará el deshielo, lo que podría sostener o aumentar el caudal de los ríos.

El organismo estatal de gestión de emergencias y la NOAA recomiendan a la población:

  • Evitar desplazamientos innecesarios en zonas con alerta de inundación.
  • Consultar mapas de riesgo y respetar los cierres de rutas y puentes.
  • Seguir las instrucciones de evacuación de los servicios de emergencia.
  • Mantenerse informados a través de canales oficiales y el sitio web del NWS.

Las represas de Hesperia y Croton, así como los diques en Cheboygan, permanecen bajo vigilancia constante de ingenieros y equipos de emergencia. El NWS advierte que el riesgo de fallo de represas y desbordamiento de diques sigue siendo alto, en particular en el norte de Michigan.

¿Qué impacto tiene la emergencia sobre la vida diaria y las actividades económicas?

Las zonas afectadas han registrado la suspensión de clases, interrupciones en el servicio de transporte —como la cancelación temporal de autobuses interurbanos— y el cierre temporal de instalaciones públicas, según el Gobierno de Michigan y medios como el canal meteorológico FOX Weather. El corte de rutas y la evacuación de barrios completos alteran la normalidad de miles de residentes.

El pronóstico anticipa lluvias adicionales y flujos elevados en los ríos al menos hasta el sábado, lo que prolonga la incertidumbre para los habitantes y las autoridades. Los gobiernos estatales y locales coordinan la entrega de ayuda, el monitoreo de infraestructuras y la preparación de refugios temporales para los desplazados.

El monitoreo de alertas oficiales y el cumplimiento de las indicaciones de evacuación constituyen las principales herramientas para reducir el impacto humano y material en los próximos días.

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