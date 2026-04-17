Ximena Capristo explicó por qué no está en la serie sobre Silvina Luna: “Yo no cartoneo con mi amiga”

Ximena Capristo sobre el documental de Silvina Luna

La inminente llegada a Netflix del documental sobre Silvina Luna ha puesto en primer plano la ausencia de figuras centrales en su vida. Entre las más notorias destacan Ximena Capristo y Gustavo Conti, quienes formaron parte del círculo más íntimo de la modelo desde sus días en el reality en 2001. La decisión de ambos de no participar en la serie impulsada por Ezequiel, el hermano de la rosarina, desató debates y conjeturas sobre los motivos detrás de su negativa.

En diálogo con el programa “Desayuno Americano”, Capristo despejó los rumores y fue tajante: “La serie es sobre Silvina Luna. Obviamente autoricé a que pasen imágenes mías si querían pero no quise participar. Uno puede decidir ser parte o no pero yo no cartoneo”. La actriz insistió en que su vínculo con Luna estuvo signado por el afecto genuino y la lealtad, y que la presión mediática no la haría cambiar de postura.

El inminente estreno de la serie sobre Silvina Luna reavivó la atención sobre sus amistades más cercanas, pero la decisión de Capristo y Conti de no participar generó especulaciones y respuestas contundentes de la actriz sobre su vínculo con la modelo

La relación entre Capristo, Conti y la modelo trascendió la pantalla. Se forjó en la convivencia de Gran Hermano y se consolidó en más de dos décadas de amistad, trascendiendo cualquier vínculo. “Silvina nos consideraba familia y nosotros a ella lo mismo. Uno puede elegir estar o no, yo preferí no estar. Jamás, pero jamás, cartoneé con mi amiga”, reiteró Capristo, aludiendo a las acusaciones que circularon tras conocerse su ausencia en la producción.

La polémica se intensificó cuando algunos sugirieron que la decisión de no participar respondía a una búsqueda de protagonismo o beneficio personal. Capristo respondió con firmeza: “Algunos dicen que cartoneo pero creo que es todo lo contrario. Ahí (en el documental) hay un montón así pero yo jamás. Yo sé la relación que tuvimos, pudimos verla en su último momento porque su hermano autorizó la entrada y se lo agradezco, pero elijo no estar”.

La historia de los tres comenzó en Gran Hermano, se consolidó durante más de veinte años, y hoy la ausencia en el documental revela un límite personal y una elección cargada de significado

Con la serie próxima a estrenarse y el tráiler ya disponible, la ausencia de Capristo y Conti generó especulaciones sobre desacuerdos internos. Sin embargo, la propia Capristo aclaró que su decisión es estrictamente personal y que mantiene intacto el cariño por Silvina Luna. “Tengo su foto en un cuadro, le prendo una velita y le rezo como a la gente que falleció y yo amaba, como mi mamá”, confesó, describiendo el modo íntimo en que recuerda a su amiga y como la mantiene presente en los rituales cotidianos del recuerdo.

Capristo sostiene que jamás cartoneó con su amiga y que su vínculo fue auténtico y desinteresado

La exparticipante de Gran Hermano subrayó que la elección de no sumarse al documental obedece a un límite propio y no a diferencias con la familia Luna. “Los demás pueden decir lo que quieran, mi marido, Silvina y yo sabemos la verdad. Ella tenía ganas de hacer la serie y contar todo, con ella en vida hubiera aceptado si me lo pedía, pero ella no está y decido yo”, expresó, dejando en claro que su determinación no es negociable.

La decisión de Ximena Capristo de no formar parte del documental sobre Silvina Luna, a pesar de la amistad de más de dos décadas y la invitación de la familia, responde a razones personales ligadas al respeto y la intimidad. La actriz sostiene que su homenaje a la modelo ocurre puertas adentro, en el ámbito privado y lejos de las cámaras, desmarcándose así de cualquier especulación sobre su vínculo con Silvina.

La historia de estos tres comenzó en el set de Gran Hermano en 2001. El vínculo creció con el paso de los años, al punto de convertirse en una familia elegida. Capristo remarcó: “La acompañamos hasta el último momento porque la amábamos y de ambos lados nos sentíamos familia”, sentenció.

El gesto de Ximena Capristo con Silvina Luna que no se ve en la pantalla: “Le prendo una velita y le rezo”