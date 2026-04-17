Mario Pergolini contó cómo fue como alumno y el tremendo motivo por el que lo echaron de un colegio

Mario Pergolini abordó su mala época como alumno y su abrupta expulsión de un colegio.

La última emisión de Otro día perdido, transmitido por El Trece, ofreció una mirada íntima a una faceta muy personal de Mario Pergolini. El conductor reveló aspectos poco difundidos de su vida escolar, relató episodios familiares y compartió un incidente que marcó su adolescencia: su expulsión del colegio.

En una charla relajada con Agustín Aristarain y Evelyn Botto, el conductor evocó la postura estricta de su madre frente al desempeño académico: “Mi madre era la que iba al colegio, pero siempre a favor del profesor. Si me ponían un nueve, decía: ‘No se lo merece, no estudió durante todo el año, que se joda’”, relató Pergolini en su programa. Aristarain sumó: “Si era un nueve, por qué no te sacaste un diez. Y si era un diez: ‘Es lo que tenés que hacer’”, lo que generó risas entre los panelistas.

Mario Pergolini admitió abiertamente sus dificultades en la escuela: “Fui muy mal alumno. Todos los años me llevé casi todas las materias. Repetí”, reconoció, y añadió que incluso llegó a intentar la universidad, aunque no logró completarla: “Hasta tuve un intento de facultad... Pero no, la verdad, muy complicado”.

La confesión más destacada llegó cuando recordó el motivo de su expulsión: “Me echaron de un colegio por pegarle al director”, relató, restando dramatismo al episodio. Botto reaccionó con asombro y el intercambio sobre su pasado continuó en tono humorístico.

(Captura de video)

Incluso hoy, Pergolini sostiene que aquella acción marcó su paso por la escuela: “En el colegio, que no lo voy a nombrar, todavía me recuerdan un poco como héroe”, aseguró, bromeando sobre su contraste entre “este brillante presente tecnológico” y su pasado conflictivo.

El equipo reflexionó sobre la posibilidad de reinventarse más allá de los errores juveniles. “Se puede hacer entonces tener un pasado tremendo y tener un gran presente”, expresó Evelyn Botto al cierre de la charla. Mario Pergolini coincidió: “Mi mamá y papá también prefieren este presente”, en un clima distendido donde destacó el crecimiento personal por encima de los episodios escolares.

Debate sobre Justin Bieber y su show en Coachella

La presentación de Justin Bieber en Coachella también generó un contrapunto entre el conductor y Evelyn Botto, cuando ésta criticó sin reparos el espectáculo: “Fue el karaoke más caro del mundo. Después de cuatro años sin tocar, vuelve a los escenarios con una notebook”, afirmó. La panelista también cuestionó el costo de las entradas, señalando: “Diez millones. Se sienta con la computadora y empieza a cantar temas, sus temas de YouTube encima. Me parece que el que pagó la entrada, que está como dos mil dólares, es un poco un robo”.

En plena emisión, Mario Pergolini y Evelyn Botto debatieron por Justin Bieber en vivo (Otro día perdido – El Trece)

Mario Pergolini respondió con ironía y tono paternal: “Te voy a hablar de una forma que entiendas... Estás equivocada”. Aristarain aportó humor: “La boca hacétela a un lado”, mientras el intercambio subía de tono.

La vestimenta de Bieber también fue tema de discusión. “Chicos, se subió en jogging a hacer el show. No sé si se bañó”, ironizó Botto. Mario Pergolini recordó que el cantante ya había optado por presentaciones simples en otras ocasiones: “En los Grammy también lo hizo solo, en calzoncillos y una puesta igual. A mí me parece que Justin es tan tan bueno que solo sobre un escenario no necesita todas las pavadas que necesitó Karol G”.

Botto mantuvo su postura: “Para mí estuvo medio vago”. Pergolini añadió que el espectáculo supuso todo un récord de visualización, mientras Botto cerró el segmento diciendo: “El de poner Internet en la notebook...”.

El debate en el programa se trasladó rápidamente a las redes sociales. Usuarios en Twitter y Instagram dejaron mensajes como: “Justin lo dio todo a su público. Evelyn no sabe de verdadera música”, “Que la ubiquen”, y “Qué pelea más bizarra”. Otros defendieron al cantante: “Los verdaderos fans saben que así fue como empezó todo” y “Los que seguimos a Justin sabemos lo que pasó”.