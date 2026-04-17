La historia de Carlos Milanesi: de jugar a ser bombero a liderar el cuartel más antiguo de Argentina

El presidente del Consejo de Bomberos Voluntarios de la Argentina, Carlos Milanesi, compartió en exclusiva en Infobae al Mediodía cómo su experiencia desde los 12 años en el cuartel de La Boca moldeó su vida y su visión sobre la entrega al voluntariado.
En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Milanesi repasó los inicios de su carrera, el rol de la vocación y los desafíos que enfrenta el sistema de bomberos voluntarios en Argentina. “A esta altura es eso. Mi vida transitó por bomberos desde los 12 años”, dijo, evocando la tarde en la que un jefe del cuartel de La Boca lo invitó a sumarse a la brigada.
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La vocación y la formación como pilares del bombero voluntario
Milanesi subrayó que “ser un buen bombero” exige mucho más que coraje: “Principalmente, dedicación. Dedicación, estar abierto a la formación”. Destacó que para enfrentar los desafíos actuales, desde el aumento del combustible hasta el impacto de la tecnología y el cambio climático en la actividad, la capacitación continua es indispensable: “Todo bombero necesita esa formación, esa información para poder actuar”.
Para Milanesi, la vocación es un rasgo irrenunciable: “La vocación está. La dedicación, el amor al prójimo”, afirmó, y añadió que los cuarteles cumplen además un rol de inclusión y contención: “Tenemos 1.100 cuarteles en el país. Es una institución de inclusión y de formación, más allá de la emergencia”.
El sentido de pertenencia y el trabajo en equipo aparecen como ejes centrales para sostener el servicio voluntario. “El bombero no está solo. Si el bombero no tiene el apoyo familiar es muy difícil sostener el voluntariado”, aseguró.
El desafío económico y el rol de la comunidad
La conversación abordó el debate sobre la falta de remuneración para los bomberos voluntarios en Argentina. Milanesi explicó: “Se nació de esa manera y en el mundo sucede que hay muchos sistemas de bomberos voluntarios y algunos rentados. En la Argentina tenemos en algunas capitales bomberos rentados, pero la mayoría es voluntario”. Comparó la situación con la de Estados Unidos, donde “son más los bomberos voluntarios que los rentados”.
Milanesi remarcó la importancia del apoyo estatal y comunitario para el sostenimiento de los cuarteles: “Hoy tuvimos una buena noticia, hoy estuve hablando con el secretario de la AFE, que me dio la noticia de que van a continuar el pago a los cuarteles de los subsidios anual que tenemos”. Señaló que la realidad de cada cuartel depende directamente de la situación socioeconómica de la comunidad: “Si hay una comunidad solvente, el cuartel se desarrolla. En otros lugares sí o sí necesitan de este subsidio”.
El equipamiento también representa un desafío por los costos dolarizados: “Nuestra materia prima, que son los equipos de protección personal, son todos equipos que se producen en el exterior. No tenemos una industria de bomberos en Argentina”.
El miedo, la adrenalina y el equipo: la vida del bombero
Consultado por sus primeros incendios, Milanesi evocó sus recuerdos en Barracas: “Me acuerdo todos los incendios. Tenía 15 años, 16, pero como era grandote, me llevaban”. Admitió que el miedo está siempre presente: “Siempre tenemos miedo. Es muy interesante que vos venís en la autobomba y sabés que algo va a pasar, pero de lo único que te armás es de tu formación, de tu preparación, de tu equipo”.
La confianza en el grupo es clave: “Tenés que estar convencido de la gente que tenés alrededor, que es tu grupo de trabajo, que está arriba de la autobomba y ahí se define el rol”. Milanesi describió cómo la dedicación no termina nunca: “El bombero es bombero 24 7, con el teléfono, no hay nada. Lo que te imagines, feriado, año nuevo, Navidad. Hay un montón de anécdotas de ese tipo. Gente que estaba festejando el casamiento y se tuvo que ir al incendio”.
El sentido de pertenencia, la solidaridad y la resiliencia atraviesan toda su trayectoria. “Personas que han transitado toda su vida, toda su historia dentro del cuartel. Es un sentido de pertenencia. También hay una suerte de apoyo comunitario impresionante”, concluyó, reconociendo que la entrega de los bomberos voluntarios se sostiene en la pasión y la convicción de servir a los demás.
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