Acusan de asesinato a padres tras la muerte de su hija de 2 años por exposición a fentanilo en su casa

La Fiscalía de San Francisco presentó cargos de asesinato en segundo grado contra los padres de una niña por intoxicación aguda de fentanilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco presentó cargos de asesinato en segundo grado contra Michelle Price y Steve Ramirez, padres de una niña de dos años que falleció el 12 de febrero de 2026 por intoxicación aguda de fentanilo, según el comunicado oficial difundido esta semana. El caso marca la primera vez que la fiscalía local acusa formalmente de homicidio a responsables directos en el contexto de una sobredosis infantil vinculada a opioides sintéticos, de acuerdo con el reporte policial y con información de la cadena estadounidense ABC News.

La investigación, coordinada entre la Policía de San Francisco y la Oficina del Forense, estableció que la menor fue hallada sin vida en el domicilio familiar, donde los agentes localizaron fentanilo expuesto, parafernalia de drogas y envases utilizados de Narcan (naloxona), un medicamento de emergencia utilizado para revertir sobredosis por opioides. De acuerdo con la cadena estadounidense CBS News, la autopsia determinó que la causa de muerte fue toxicidad aguda por fentanilo, mientras que en la sangre de la menor también se detectaron restos de naloxona.

El fallecimiento se produce en un contexto nacional de aumento en los casos de intoxicación infantil por opioides sintéticos. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los decesos de menores de cinco años por exposición a opioides crecieron un 30 % en los últimos tres años, situando el tema como un asunto de salud pública y seguridad familiar, según análisis de la cadena estadounidense ABC News y reportes oficiales.

¿Por qué la fiscalía acusó de asesinato a los padres?

La fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, indicó que la decisión de acusar de asesinato a los adultos responsables se basó en la evidencia encontrada en el domicilio y los resultados del informe toxicológico. “Nuestro enfoque legal se centra en la desatención consciente hacia la vida humana, no en la intención directa de causar la muerte”, manifestó Jenkins en conferencia de prensa, según citó la cadena estadounidense ABC News.

La investigación oficial determinó que en la vivienda se hallaron gramos de fentanilo expuestos, varios tubos y pipas de cristal, junto con envases usados de naloxona. Según la reconstrucción de los hechos, los adultos intentaron revertir los efectos del fentanilo antes de contactar a los servicios de emergencia. El análisis de sangre realizado a ambos adultos evidenció la presencia de altos niveles de fentanilo y metanfetamina, de acuerdo con el informe policial citado por la cadena estadounidense CBS News.

El mismo 12 de febrero, la policía arrestó a los padres bajo cargos iniciales de poner en peligro a un menor y posesión de estupefacientes, pero la calificación penal se agravó tras conocerse los resultados del forense, según informó la Oficina del Fiscal de Distrito y difundió la cadena estadounidense ABC News.

Las autoridades hallaron altos niveles de fentanilo y metanfetamina en la sangre de los adultos responsables, según el informe policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hallaron las autoridades en la vivienda de la familia?

El incidente ocurrió en un apartamento cercano a Dolores Park, en el centro de San Francisco. Según el reporte policial, los agentes acudieron tras un llamado al 911 por una menor inconsciente. Al llegar, confirmaron que la niña ya no tenía signos vitales y que la rigidez muscular y la lividez indicaban varias horas de fallecida, según la información oficial recogida por la cadena estadounidense CBS News.

La inspección de la escena permitió identificar parafernalia de drogas, restos de polvo blanco y envases de Narcan. El laboratorio del forense confirmó la presencia de niveles letales de fentanilo en la sangre de la menor, así como la administración previa de naloxona. La autopsia descartó la existencia de lesiones físicas y estableció que la muerte ocurrió por intoxicación aguda con fentanilo, según el informe citado por la cadena estadounidense ABC News.

¿Cómo procedió la policía tras el hallazgo?

Tras constatar el fallecimiento de la menor, los agentes detuvieron a Price y Ramirez, quienes permanecían en el domicilio. Las autoridades informaron que Ramirez intentó huir en bicicleta y opuso resistencia al arresto, lo que derivó en cargos adicionales por agresión a un agente y posesión de parafernalia, de acuerdo con el reporte de la Policía de San Francisco citado por la cadena estadounidense CBS News.

El proceso penal avanzó rápidamente. El 16 de abril, la fiscalía presentó una acusación formal por asesinato en segundo grado y por causar lesiones que derivaron en la muerte de un menor, según la documentación pública y la cobertura de la cadena estadounidense ABC News. Un juez emitió órdenes de arresto adicionales por la ausencia de los acusados en la audiencia de notificación de los nuevos cargos.

La Oficina del Defensor Público asumió la representación legal de Price. Hasta el momento, el despacho no ha emitido comentarios sobre la estrategia de defensa. La cadena estadounidense CBS News informó que no se ha reportado respuesta del abogado de Ramirez.

El caso representa la primera vez que la fiscalía local acusa de homicidio a responsables directos por una sobredosis infantil de opioides sintéticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los argumentos de la fiscalía en este caso?

Brooke Jenkins, fiscal de distrito, resaltó que la acusación penal se fundamenta en que los adultos eran conscientes del peligro mortal que representaba el fentanilo y, a pesar de ello, permitieron el acceso de la menor a la sustancia. “La presencia de Narcan y la evidencia en el entorno demuestran conocimiento del riesgo y omisión en la protección de la niña”, sostuvo Jenkins, en declaraciones recogidas por la cadena estadounidense ABC News.

La fiscalía explicó que la acusación no corresponde a un homicidio intencional, sino a un caso de negligencia grave con resultado fatal. La Fiscalía de San Francisco informó que es la primera vez que se imputa homicidio en un contexto de sobredosis infantil de fentanilo, lo que podría tener consecuencias para la interpretación legal futura, según la cadena estadounidense CBS News.

El informe oficial también constata que ambos adultos presentaban niveles elevados de fentanilo y metanfetamina en sangre al momento del arresto, según la documentación policial citada por la cadena estadounidense ABC News.

¿Cuál es el panorama nacional sobre intoxicaciones infantiles por opioides?

El caso ocurre en contexto de incremento documentado de exposiciones de menores a opioides sintéticos en Estados Unidos. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), ocho de cada diez muertes por sobredosis de opioides en 2025 involucraron fentanilo, y el número de intoxicaciones infantiles ha mostrado una tendencia ascendente, según los informes oficiales recogidos por la cadena estadounidense ABC News.

Organizaciones médicas y sociales han advertido sobre el riesgo de almacenamiento inseguro de drogas en hogares, especialmente aquellos con antecedentes de consumo problemático, según el análisis de la cadena estadounidense CBS News. Las autoridades locales reforzaron campañas de información y prevención en coordinación con los servicios sociales municipales y programas de apoyo social para familias vulnerables.

El proceso judicial por la muerte de la menor podría sentar un precedente relevante en la interpretación legal de intoxicaciones infantiles por opioides sintéticos en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas implementa San Francisco ante casos de intoxicación infantil por opioides?

La Fiscalía de San Francisco y la Policía local anunciaron el refuerzo en los controles y los programas de prevención en zonas identificadas a partir de la incidencia de casos previos. “La protección de los menores está en el centro de nuestra labor”, declaró Brooke Jenkins en rueda de prensa, conforme cita la cadena estadounidense ABC News.

Las autoridades han recordado la disponibilidad de líneas de atención de emergencias y recursos sociales para familias afectadas por el consumo de drogas. Desde los servicios sociales municipales, se han fortalecido las acciones para identificar situaciones de riesgo y canalizar el acceso a programas de tratamiento, según la información oficial difundida por la cadena estadounidense CBS News.

¿Cuál es la situación actual del proceso judicial en el Tribunal de San Francisco?

El procedimiento judicial se encuentra en curso en el Tribunal de San Francisco, donde la fiscalía presentará las pruebas recabadas y los abogados defensores expondrán sus argumentos. Según análisis de la cadena estadounidense ABC News y CBS News, el desarrollo de este proceso podría influir en la manera en que las fiscalías del país abordan casos similares de intoxicación infantil por opioides sintéticos.

El caso ha movilizado redes de prevención y educación sobre riesgos de sustancias peligrosas en entornos domésticos. Los residentes de San Francisco y otras ciudades cuentan con recursos de prevención y ayuda a través de servicios sociales y líneas de asistencia en situaciones de intoxicación, según portales oficiales de salud pública y la cobertura de la cadena estadounidense CBS News.