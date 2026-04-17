La fuerte sanción que recibió Lisandro Martínez por tirarle del pelo a un rival en la Premier League

Lisandro Martínez recibió una dura sanción por parte de la Premier League después de ser expulsado en la derrota por 2-1 contra el Leeds en Old Trafford. Al argentino le mostraron la tarjeta roja en una insólita jugada en la que tomó del pelo al delantero Dominic Calvert-Lewin. A pesar de que el Manchester United apeló la decisión, la entidad inglesa le impuso tres partidos de castigo.

La polémica jugada ocurrió a los 54 minutos del encuentro por la fecha 32 de la Premier. En una disputa aérea con Calvert-Lewin, en la que ambos forcejearon por ganar la posición, Martínez tomó levemente del pelo a su rival. A pesar de que no fue una acción alevosa, el VAR llamó al árbitro Paul Tierney a revisar la jugada. Finalmente, el juez le sacó la tarjeta roja por “conducta violenta” y por “ser culpable de tirar el pelo de su rival”.

Según portales británicos, la sanción que le impusieron a Licha Martínez fue inesperada puertas adentro del Manchester United, ya que el reglamento suele fijar en dos partidos el castigo para este tipo de conductas, pero en este caso particular fue ampliado a tres fechas. Desde los Red Devils buscaron apelar la decisión, pero la entidad se mantuvo firme en su dictamen.

Martínez tiró del pelo de su rival en el momento en el que estaba asentandose en el suelo y recibió tres partidos de sanción (REUTERS/Phil Noble)

El entrenador Michael Carrick manifestó en conferencia de prensa su malestar por la resolución: “Obviamente estamos decepcionados, no estuvimos de acuerdo. Creo que fue bastante obvio cómo me sentí después del partido y sigo sintiéndome igual, así que, bueno, no quiero entrar en detalles ahora. Creo que es lo que es. Nos han afectado algunas decisiones y, al final, ahora solo nos queda aceptarlas y seguir adelante, nos gusten o no”.

El director técnico ya se había manifestado en contra de la expulsión después del encuentro contra el Leeds “Tengo que decir que es realmente preocupante si eso va a resultar en una expulsión. Sé que se ha tocado el pelo. No puede negar que se ha tocado la cabeza. Hay una diferencia entre tocar a alguien como él lo ha hecho, cepillándole el pelo, y tirar de él con mucha agresividad. Lo cual, sin duda, hemos visto en ciertos momentos en los que se hace mucho hincapié en ello. Es realmente preocupante”, argumentó.

La ausencia de Lisandro Martínez en las próximas tres jornadas de la Premier League deja a los Red Devils en una situación compleja. El argentino no podrá decir presente en los enfrentamientos ante Chelsea, Brentford y Liverpool, todos ellos decisivos para las aspiraciones del equipo de clasificar a la próxima Champions League. El regreso de Licha se producirá el 9 de mayo frente a Sunderland, en el marco de la fecha 36.

Licha Martínez se retiró del terreno visiblemente golpeado por la expulsión (REUTERS/Phil Noble)

Sin embargo, en el próximo encuentro contra el Chelsea en Stamford Bridge que se llevará a cabo el sábado 18 de abril desde las 16:00 (hora argentina), el Manchester United tampoco contará con Matthijs de Ligt y Harry Maguire. Este último no podrá estar presente después de que se le ampliara la sanción de una expulsión de dos a tres partidos.

“Para ser honesto, no hay mucho que podamos comentar. Estamos enormemente decepcionados, por supuesto. Creo que hay bastantes razones para estar muy decepcionados por este tipo de situaciones durante las últimas tres semanas, pero obviamente ahora tenemos que seguir adelante, las decisiones ya están tomadas, es algo que nos decepciona mucho en muchos sentidos, pero ya está. Tenemos que seguir adelante y lo haremos”, destacó Carrick.

La última derrota contra el Leeds supuso un golpe para el Manchester United, ya que no logró consolidarse en la tercera ubicación y dar un paso importante en la pelea por el ingreso a la UEFA Champions League. Los Red Devils están igualados en 55 puntos con el Aston Villa, mientras que el Liverpool marcha quinto con 52 unidades. Por debajo se ubica el Chelsea con 48.