Lanzaron una nueva edición del Israel Innovation Awards con foco en la cooperación entre Argentina e Israel

Lanzaron una nueva edición del Israel Innovation Awards

La Distinción Argentino-Israelí en Innovación, Israel Innovation Awards 2026, se presentó este jueves en el Centro Cultural de la Ciencia con la participación del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua; la vicejefa de Misión de la Embajada de Israel en la Argentina, Anna Keinan; y el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto.

Durante el acto, Genua destacó la cooperación entre ambos países y sostuvo: “La relación entre Argentina e Israel es un claro ejemplo de cómo la cooperación internacional puede traducirse en resultados concretos. Nos une una visión compartida sobre el valor de la innovación, el emprendedurismo y la capacidad de transformar desafíos en oportunidades”.

En ese sentido, remarcó el rol del Estado y afirmó: “Estamos convencidos de que la innovación debe ser uno de los pilares del desarrollo productivo de la Argentina. Y en ese camino, el rol del Estado es claro: facilitar, ordenar y generar las condiciones para que el sector privado, el sistema científico-tecnológico y los emprendedores puedan desplegar todo su potencial”.

Mario Montoto, Anna Keinan y Darío Genua

Por su parte, Keinan hizo hincapié en el contexto internacional y señaló: “Incluso en años desafiantes, Israel ha seguido creando, innovando y avanzando. Ese mismo compromiso es el que nos impulsa hacia la próxima undécima edición de este concurso”. Y agregó: “En esta coyuntura compleja seguimos pensando en cómo mejorar el mundo, en encontrar soluciones que mejoren la vida de la gente”.

Montoto, en tanto, puso el foco en la evolución del certamen y aseguró: “Nos gusta decir que el Israel Innovation Awards es una política de Estado porque trasciende gobiernos, trasciende administraciones, conserva el espíritu y viene demostrando desde que nació un crecimiento de postulaciones realmente importante”.

Mario Montoto recibe la Distinción Argentino-Israelí en Innovación durante la undécima edición de los Israel Innovation Awards, sosteniendo su libro "Israel-Argentina Geopolítica Encuentro".

En diálogo con Infobae, Montoto destacó el rol de los jóvenes y afirmó: “Lo importante de este nuevo capítulo es que se vuelve a poner en valor el talento de nuestros jóvenes argentinos en la innovación”. Además, señaló: “En el primer concurso hubo entre 10 y 11 propuestas y el año pasado más de 120. Es un concurso muy federal, muy difícil para el jurado decidir por la calidad de las propuestas”.

El empresario también vinculó el crecimiento del certamen con el interés por el ecosistema israelí: “Fue progresivo el crecimiento que tiene que ver con el atractivo que tiene Israel, que todos sabemos que algún elemento que tenemos se pensó o fabricó en Israel”. Y añadió: “Esto genera esta posibilidad por el tipo de premio que damos para viajar a Israel”.

Durante su intervención, Montoto también hizo referencia a la capacidad tecnológica local y sostuvo: “Los argentinos, que en temas de materia gris no nos quedamos atrás, nos sentimos sumamente orgullosos de lo que como argentinos somos y de lo que tenemos para dar”. En ese marco, mencionó un ejemplo reciente: “Hace pocos días, estando en Estados Unidos, el motivo era el lanzamiento de esta expedición a la Luna. Dentro de ese motivo, el componente materia gris argentina llevado a hechos concretos hizo que uno de los satélites que se pusieron en órbita fuera argentino”.

Sobre el premio, explicó: “Consiste en un viaje a Israel, donde organizamos una serie de agenda con el ecosistema innovador, con vínculos no solo con el Estado, sino con emprendedores particulares de la iniciativa privada”.

Mario Montoto junto a Hernán Wahnish, rabino y director de la comunidad Acilba. También es el hermano de Azel Wahnish

También aludió a la situación actual en Israel y expresó: “Lamentablemente venimos demorados con este viaje por razones que todos ustedes conocen. Siempre imploramos, rezamos, pedimos que los tiempos más rápidos permitan que el Estado de Israel y su pueblo puedan volver a lo que les gusta, que es vivir en paz”.

Montoto también se refirió a contactos recientes con la representación argentina en Israel y sostuvo: “A la mañana tuve la alegría de tener una comunicación telefónica con nuestro querido embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish, que de forma extraordinaria nos está representando”.

En ese marco, agregó: “Me pidió especialmente un saludo para el secretario, que ayer había estado en contacto con él”. Además, mencionó la visita presidencial y afirmó: “Manifestarme la alegría por estar recibiendo en las próximas horas a nuestro querido presidente, Javier Milei, que seguramente nos sorprenderá con anuncios muy importantes y que van a marcar un antes y un después en las relaciones bilaterales de nuestras dos naciones”.

Para cerrar, convocó a participar de la convocatoria y señaló: “Le pedimos que de la forma más federal posible, como lo vamos a hacer este año yendo a distintas provincias, se anoten y superemos, como venimos superando año tras año, la cantidad de iniciativas y postulaciones”.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, la Embajada de Israel en la Argentina y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. El programa promueve la colaboración entre emprendedores tecnológicos argentinos y contrapartes israelíes y otorga un subsidio de movilidad para desarrollar agendas de trabajo en ese país.

Las áreas prioritarias de esta edición incluyen inteligencia artificial, biotecnología, tecnología aeroespacial y satelital, tecnología aplicada a la agrobioindustria, salud y equipamiento médico, y manejo sustentable del agua.

Inscripción, bases y condiciones https://www.argentina.gob.ar/ciencia/convocatorias-abiertas/distincion-argentino-israeli-en-innovacion-2026