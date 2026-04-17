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Los secretos de Milton Re: el inesperado video que forjó su vocación y las claves para ser un buen imitador

En su visita a Infobae en Vivo, el humorista reconstruyó sus primeros pasos entre el impacto de un spot televisivo, la influencia familiar y las voces del relato deportivo

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Milton Re, un camaleón de la comedia, contó su historia en Infobae en Vivo

Las primeras imágenes que Milton Re conserva de su vocación surgen en la infancia. En una tarde cualquiera, con once años, presenció en la televisión el recordado spot de Fernando de la Rúa en el balcón, ese breve momento en que el político prometía dar “cien pasos” para llegra del Congreso a la Casa Rosada. Aquella escena, aparentemente simple, fue el disparador que encendió el deseo de imitar, de reproducir voces y gestos. La oportunidad se vio interrumpida por el amable mandato de un adulto: lo enviaron a jugar a la consola, donde, sin preverlo, encontraría otra puerta clave en su formación.

Al tomar el mando para enfrascarse en una batalla futbolera, Milton descubrió las voces de Manolo Lama y Paco González relatando partidos en el FIFA. Aquella experiencia auditiva, repetida e inmersiva, fue decisiva. Escuchar a los locutores deportivos españoles le permitió absorber matices y recursos sonoros, abriendo un abanico de posibilidades. Con el tiempo, la práctica de la imitación se fue consolidando no solo como un juego, sino como un rasgo ya incorporado en su personalidad.

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INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

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La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

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La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

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A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El entorno familiar resultó fértil para que esa inclinación artística germinara. Su abuelo, cantante de tango, y su padre, músico y hombre de radio, transmitieron una sensibilidad hacia la expresión y el espectáculo. En diálogo con Infobae a las Nueve, invitado por Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tatiana Schapiro en el ciclo de Infobae en Vivo, Milton rememoró estos primeros pasos y recordó cómo la aparición de YouTube transformó el acceso a materiales de referencia: “Antes era todo ver por televisión”, describió para contar cómo la transición de lo analógico a lo digital redefinió la manera en que los aspirantes a imitadores podían nutrirse, practicar y mejorar.

Captura – MILTON RE – Infobae en Vivo
Milton Re descubrió la vocación sin saberlo, a partir de un spot de Fernando de la Rúa (Captura Infobae)

A medida que crecía, la búsqueda de perfeccionamiento se volvió más rigurosa. El pulido de una imitación, reconoce, puede llevar hasta dos o tres meses de trabajo constante. No se trata solo de captar el tono o el timbre, sino de lograr que la interpretación sea reconocible y convincente en cualquier contexto. “Me encantaría seguir aprendiendo más, porque tenés que tener técnicas para mantener la garganta, tenés que tener técnica con un buen fonoaudiólogo. Yo locución no hice, pero me gustaría emprender ese camino porque es un viaje de ida”, afirmó en la charla.

El interés por el mundo del doblaje se presenta para Milton como una meta de largo plazo, un área donde la técnica y la versatilidad vocal adquieren un papel central. La ausencia de una formación formal en locución no es obstáculo para su deseo de profesionalizarse, sino más bien un incentivo para seguir aprendiendo y sumar herramientas.

En el oficio de la imitación, el aprendizaje es permanente. Los primeros pasos se dan imitando lo que se observa o escucha, pero la verdadera diferencia emerge con la dedicación y la autocrítica. El proceso implica ensayo y error, detección de detalles y ajustes continuos hasta obtener el resultado buscado.

No todos los personajes ofrecen el mismo margen para la imitación humorística. Milton señala que, por ejemplo, trabajar sobre la figura de Manuel Adorni resultó complejo en sus inicios. “Cuando arrancó como vocero, no había algo gracioso como para decir: ‘Che, ¿por dónde arrancamos?’ Tiene que haber un disparador, pero el contenido es súper importante”, analizó.

Milton Re, Imitador profesional
"Me encantaría seguir aprendiendo más", dice Milton Re, siempre dispuesto a superarse

La clave reside en identificar el elemento que hace a un personaje imitable: puede ser un tono, una muletilla, una actitud. En ocasiones, ese “disparador” tarda en aparecer, y solo el trabajo constante y la observación minuciosa permiten encontrarlo. El propio Milton reconoce que se apoya en su círculo cercano para testar las imitaciones. “Siempre lo pruebo por WhatsApp primero. No son los amigos halagadores esos que te dicen: ‘Ah, sos un capo y la rompes’. No, son críticos en ese sentido. Tengo una pareja que también es bastante crítica, que no cholulea, no halaga porque sí. Es el público duro y puro que a mí me gusta y me hace autoexigirme también para hacerlo mejor todos los días”.

En el trabajo del imitador, la información y la gracia no son cualidades accesorias, sino herramientas esenciales. Milton lo resume: “Tenés que ponerle una gracia, tenés que ponerle un contenido, y, sobre todas las cosas, estar muy informado”. El humor, para él, debe ser pertinente y sustentado en un conocimiento profundo del personaje y del contexto. De ese modo, el resultado trasciende la mera copia superficial y se convierte en una relectura creativa. El público percibe cuando hay una base sólida detrás de la imitación y responde, muchas veces, con una exigencia proporcional.

La influencia de su padre, músico y hombre de radio, fue decisiva para incorporar herramientas teatrales y de improvisación. Milton subraya la diferencia entre hacer una voz y crear un personaje completo. Las clases de improvisación y teatro le permitieron exteriorizar gestos, posturas y emociones, sumando una dimensión física a la imitación. Esta plasticidad en la interpretación marca una diferencia notoria en el resultado final. El trabajo, según explica, es también “teatral”, y requiere de un entrenamiento constante para lograr que la voz y el cuerpo se integren en una performance convincente.

El recorrido de Milton Re ilustra cómo el surgimiento de la vocación puede estar ligado a momentos casuales, pero solo se consolida gracias al trabajo, la autocrítica y la búsqueda permanente de nuevas herramientas. La herencia artística familiar, la transición de los medios tradicionales a lo digital, la técnica vocal y teatral, y la exigencia autoimpuesta configuran un trayecto que, lejos de cerrarse, se expande con cada desafío nuevo.

Captura – MILTON RE – Infobae en Vivo
Además de los recursos actorales, Milton Re asegura que estar informado es clave para su performance

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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