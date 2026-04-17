La reconstrucción del PJ: “Tenemos que volver a reestablecer la espiritualidad”, planteó Esteban “Gringo” Castro

El ex secretario general de la UTEP y fundador del Movimiento Evita analiza el panorama actual de la oposición peronista, la necesidad de superar las diferencias internas y el objetivo de construir un plan de gobierno para 2027

Esteban “Gringo” Castro, exsecretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), afirmó hoy que el desafío del peronismo es profundizar los acuerdos básicos para un nuevo proyecto político, en medio de una crisis social y diferencias internas sobre el rumbo del movimiento. “Lo que hay que tratar de profundizar son los puntos en común que tengamos para el proyecto que venga”, planteó.

Para Castro, el peronismo atraviesa una etapa en la que las diferencias de enfoque y liderazgo dificultan la construcción de una propuesta. “Son las distintas formas que no podemos sintetizar”, explicó en diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, programa periodístico de Infobae, conformado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, al analizar la falta de acuerdos entre los principales sectores del movimiento.

En este sentido, señaló que esas diferencias se reflejan en la imposibilidad de definir una estrategia y una síntesis política, tanto durante el gobierno de Alberto Fernández como ante el avance del ajuste económico actual.

“No dimos la pelea que teníamos que dar. Yo era secretario general, así que asumo toda la responsabilidad”, afirmó, en una autocrítica sobre la reacción y movilización de las organizaciones sociales frente a la pérdida de derechos laborales y el deterioro de las condiciones de vida. Así, el dirifente social manifestó que la construcción del peronismo debe orientarse a la integración de todos los trabajadores y trabajadoras, rechazando la idea de una economía popular separada o residual.

“Al peronismo le interesa la integración de todos los trabajadores”, subrayó. Explicó que la economía popular, concepto que definió como la economía de subsistencia creada por quienes quedaron fuera del empleo formal, debe ser vista como una etapa hacia el pleno empleo y no como un sistema.

Esteban "Gringo" Castro, Miguel Ángel Pichetto y Guillermo Moreno se presentan juntos frente a un banner del Movimiento Nacional Justicialista en un evento político.

El dirigente sostuvo que la falta de acuerdos dentro del peronismo debilita la confianza social y fragmenta la representación política. “El problema es que para romperte en la vida material primero te tienen que romper en la vida espiritual”, indicó. Propuso reconstruir una espiritualidad y una base de valores compartidos como condición para superar las divisiones internas y restablecer la confianza del electorado. “Tenemos que volver a restablecer la espiritualidad común”, enfatizó.

Entre las propuestas para un futuro plan de gobierno, Castro impulsó la creación de una Secretaría de Economía Popular dentro de un ministerio de Trabajo y Desarrollo Económico. Sostuvo que esta iniciativa buscaría fortalecer la producción de microempresas y cooperativas —con financiamiento y prioridad en programas nacionales de vivienda—, facilitando la integración laboral y evitando el asistencialismo. “Hay que hacer todo en el marco del crédito más que de la asistencia directa”, señaló.

Al analizar la experiencia bajo el macrismo (2015-2019), Castro recordó que “hubo un acuerdo contra Macri”, mientras que en los últimos años esa capacidad de síntesis se perdió. Explicó que, ante la falta de unidad, el peronismo no logró una respuesta colectiva frente al avance del ajuste ni pudo sostener su capacidad de movilización. Atribuyó esa fragmentación a diferencias metodológicas y de visión entre las distintas corrientes internas y a una incapacidad para construir consensos frente a los desafíos económicos y sociales.

Sobre el presente y el futuro del peronismo, Castro mencionó a Axel Kicillof, Miguel ángel Pichetto y otros nombres como eventuales candidatos, aunque advirtió que el objetivo está en encontrar acuerdos y puntos de coincidencia para articular un proyecto.

La entrevista en Infobae a las Nueve abordó también la dificultad para sostener políticas de inclusión y la autocrítica como parte del proceso de reconstrucción política. Castro defendió el rol de los movimientos sociales en la negociación y en la movilización, aunque asumió que la fragmentación interna debilitó esa capacidad y dejó expuesta la falta de una estrategia.