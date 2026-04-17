Gonzalo Montiel y Leandro Paredes palpitaron el Superclásico en el Monumental: del estado del campo de juego a la polémica por el arbitraje

River Plate y Boca Juniors animarán el Torneo Apertura con una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El encuentro se disputará el domingo desde las 17:00 en el estadio Monumental, el cual acaparó los flashes por el estado del campo de juego. Otro de los grandes focos de cara al enfrentamiento se centró en el arbitraje de Darío Herrera.

Los referentes Gonzalo Montiel y Leandro Paredes brindaron una conferencia de prensa en la que palpitaron el Superclásico en la previa. “Sobre el campo es un poco lo que se vio. No está en buenas condiciones. Pero no nos favorece a ninguno de los dos equipos”, destacó el defensor del Millonario respecto al estado del césped. “Al final, el campo de juego va a estar igual para los dos. Somos dos equipos que buscamos jugar al fútbol y condiciona un poco el estado. Pero no le damos tanta importancia”, añadió el mediocampista.

Respecto al arbitraje del domingo, Montiel fue contudente: “Del árbitro creo que hay que tener un poquito más de respeto. Es el que decide”. Paredes, por su parte, destacó: “Respecto al árbitro ya lo dije ayer. No tengo que opinar de nada. Primero que no estaba, y segundo no creo en la mala intención de nadie. Si hay errores, creo que son siempre sin intención”. Cabe recordar que la polémica alrededor de la terna arbitral se enalteció en una breve rueda de prensa en la que participaron varios jugadores del Xeneize en la mañana del jueves.

“Partido difícil. Obviamente es un clásico que a cualquier jugador le gustaría jugar. Seguramente va a ser trabado, porque los clásicos se juegan así. Trataremos de imponer nuestra idea de juego y saldremos a ganar, que es lo más importante. Hace siete partidos que no perdemos. Pero obvio que tenemos que seguir creciendo como equipo y seguir mejorando. Hay que agarrar la idea de juego del entrenador, que es con el correr de los partidos. Después está el Superclásico que es un partido aparte para nosotros. Va a ser una final y no importa si jugas bien o mal. Queremos ganar”, palpitó Montiel respecto al encuentro y cómo llega el equipo de Eduardo Chacho Coudet.

Paredes también se mostró optimista por el presente del cuadro dirigido por Claudio Úbeda: “Sabemos que son partidos aparte. Uno trata de preparar en la semana para hacerlo como queremos, pero después siendo un clásico siempre se da diferente. Trataremos de nuestra parte lo mejor posible para traer un resultado a casa. Pienso que cuenta poco cómo llegue cada equipo. Es un partido aparte. Obviamente que este momento nuestro nos hace llegar de otra manera: con mucha más confianza y más ganas. Pero, después de ahí, el Superclásico es un partido aparte”.

Cuando le preguntaron si realizaron una apuesta entre ellos, Paredes le tiró la pelota a Montiel para que responda primero. “No apostamos. Obvio que nos conocemos de chiquitos. Compartimos mucho tiempo en la selección, pero hoy somos rivales y el domingo es un superclásico y estamos en distintos equipos”, comentó Cachete. “Como dijo él, para mí es un placer. Nos conocemos de muy chicos, hemos compartido mucho tiempo en la selección y conseguimos cosas importantes juntos. Va a ser un placer competir contra él y todos mis excompañeros como Germán (Pezzella) o el Chino (Martínez Quarta). Disfruto mucho porque son gente que me ayudaron”, sumó el mediocampista.

Ambos referentes también fueron consultados sobre cuáles fueron los Superclásicos que más recuerdan de su infancia. “Seguramente la Libertadores del día de Carlitos (Tevez) en el Monumental y la clasificación a esa final”, respondió Paredes. Montiel, por su parte, rememoró uno en el que estuvo presente en el Monumental: “Me acuerdo del que hizo Ponzio de tiro libre (2012) que justo me tocó ir de alcanzapelotas y lo pude presenciar en vivo”.

La conferencia de prensa también contó con la participación de Claudio Tapia, presidente de la AFA, y los máximos mandatarios de ambos clubes, Stéfano Di Carlo y Juan Román Riquelme. “Es un partido histórico, trascendental, como lo han sido siempre todos los Superclásicos. Desde nuestro lugar, generar todas las condiciones y el mejor marco posible para que se desarrolle de la mejor manera”, comentó el presidente de River.

Riquelme, mandatario de Boca, destacó: “Felicidad. El Superclásico es único, sea en nuestra casa o la de ellos. Solamente que la gente disfrute mucho. Se van a ver buenos jugadores de los dos lados. Ojalá que tengamos la suerte de poder disfrutar. Se ve en todo el mundo. Eso hace que sea el clásico más importante del mundo, por lo menos para mí. Esperemos que sea una fiesta. Es fútbol, ojalá que gane el mejor”. El Superclásico dará inicio el domingo a partir de las 17:00 en el Estadio Monumental.