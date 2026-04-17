El golazo de emboquillada con la cabeza que convirtió Nico Paz: es el segundo máximo artillero de la Serie A

Uno de los adelantos de la fecha 33 de la Serie A tuvo como protagonista al Sassuolo y al Como de los argentinos Nicolás Paz (titular) y Máximo Perrone (ingresó en el segundo tiempo). Quien es una de las cartas fijas de Lionel Scaloni entre los 26 que representarán a la selección argentina en el Mundial 2026 volvió a dar la nota con un golazo de cabeza, de emboquillada. Nico, con el descuento para su equipo, llegó a los 12 gritos en esta temporada de liga y quedó por detrás de la línea del máximo artillero, su compatriota Lautaro Martínez.

Esta vez no alcanzó para un Como que se privó de ganar y desplazar del cuarto puesto (zona de Liga de Campeones) a la Juventus, pero al menos el argentino se mantuvo en forma con un tanto que lo mantiene entre los destacados de la 2025/2026. El dueño de casa golpeó primero a través de Cristian Volpato y M’Bala Nzola, aguantó la diferencia y dejó tres puntos en casa que lo ubicaron en el noveno lugar.

Su desempeño en la Serie A italiana transformó al Como en un inesperado aspirante a la próxima Champions League, mientras se especula con un regreso al Real Madrid o una posible transferencia al Inter de Milán. En medio de los rumores, Paz respondió en la previa a Sport Mediaset que su presente se define por la concentración absoluta en Como y una meta inmediata: consolidar su protagonismo en el fútbol italiano, motivado por el consejo que le dio Lionel Messi tras su debut con la selección argentina.

Aunque el Como perdió con Sassuolo, Nico Paz volvió a destacarse (REUTERS/Alessandro Garofalo)

“Fue un sueño, no me di cuenta y solo me di cuenta después del partido. Pude darle una asistencia a Messi y para mí es muy especial porque mi papá también estaba en el estadio viendo el partido. Leo me dijo que trabajara duro y fuera humilde”, relató Paz Cuando le consultaron qué cualidad de Messi le gustaría emular, respondió: “Le robaría la pierna izquierda”.

El crecimiento del Como en la presente campaña tomó por sorpresa incluso a sus protagonistas. Paz describió así el inesperado momento del club, que subió a la máxima categoría con un objetivo modesto y pelea por ingresar a la Champions: “Estamos teniendo una buena temporada, honestamente no esperábamos que fuera tan buena, pero el increíble trabajo que hemos hecho está dando sus frutos y creo que nos lo merecemos”.

Nico lleva 36 partidos esta temporada y se consolidó como la gran figura del Como, con 14 goles y 7 asistencias (en todas las competiciones). En la Serie A, convirtió 12 goles, lo que lo ubica como segundo máximo artillero del torneo, solo superado por Lautaro Martínez y superando la línea de su compañero de equipo, el griego Anastasios Douvikas.

Frente a las versiones sobre un inminente traspaso, Paz subrayó la inexistencia de negociaciones formales tanto con el Inter como con el Real Madrid y afirmó: “No, no hay presión. Cuando juego al fútbol intento concentrarme en lo mío, no pienso en cosas fuera del campo, solo en el partido. Me presiono yo mismo”. El club blanco mantiene sobre el jugador una cláusula de recompra: puede recuperar a Paz por 9 millones de euros en 2026 o por 10M en 2027.

La experiencia previa de Paz en el Madrid incluyó su debut y gol en la Champions League contra el Napoli. Así lo recordó para Sport Mediaset: “Marcar en la Liga de Campeones contra un equipo como el Napoli, con los monstruos que jugaban en Madrid, en un estadio como el Bernabéu... cuando marqué, todo el mundo gritaba y coreaba mi nombre, fue una sensación increíble”. No obstante, el mediocampista insiste en que su dedicación exclusiva es para el club italiano: “No quiero pensar en esas cosas. Estoy 100% concentrado aquí, en Como. Quiero darlo todo en el campo. Luego, si surge la oportunidad en el futuro, ya veremos“.

La Copa del Mundo aparece como la máxima ambición: “Sueño con el Mundial desde que era pequeño, desde que veía los partidos por televisión. Para mí sería increíble, trabajo todos los días para llegar allí”, confesó. Su irrupción en la elite europea y su relación directa con referentes como Messi definen un presente que anticipa un futuro de mayor trascendencia para el joven argentino.