El rotavirus se propaga por Estados Unidos: ¿cuáles son los síntomas?

El aumento de casos de rotavirus en Estados Unidos durante abril de 2026 genera preocupación por su impacto en la salud infantil y la presión sobre centros pediátricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aumento sostenido de casos de rotavirus se ha registrado en distintas regiones de Estados Unidos durante abril de 2026, lo que genera preocupación en el sistema de salud pública por el impacto sobre la población infantil y la presión en centros de atención pediátrica. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, autoridad sanitaria de Estados Unidos, informó que la tasa de positividad en los test de rotavirus superó el 7% en la primera semana de abril, frente al 6% de la semana previa, lo que confirma una tendencia ascendente de infecciones.

De acuerdo con datos publicados por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, la incidencia de hospitalizaciones por rotavirus y la positividad en las pruebas han mostrado un repunte estacional desde marzo, reforzando la vigilancia epidemiológica en hospitales y consultorios pediátricos. Las autoridades sanitarias advierten que el virus afecta principalmente a niños menores de cinco años, con riesgos potenciales de deshidratación grave y complicaciones médicas que requieren intervención urgente.

El rotavirus es un virus de alta transmisibilidad que históricamente ha producido brotes estacionales en Estados Unidos, especialmente en primavera. Antes de la introducción de la vacuna en 2006, el país informaba miles de hospitalizaciones y decenas de muertes infantiles anualmente, según estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, referente en investigación médica, y los informes anuales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Aunque la vacunación ha reducido la carga de enfermedad, la transmisión persiste y exige atención constante.

¿Qué es el rotavirus y cómo afecta a la población infantil?

El rotavirus es un agente infeccioso que provoca gastroenteritis aguda, una inflamación del tracto digestivo que se manifiesta con diarrea acuosa y vómitos. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el virus se transmite principalmente por vía fecal-oral, a través del contacto con manos, superficies u objetos contaminados con partículas virales presentes en las heces. Los brotes suelen concentrarse en guarderías, jardines de infantes y hogares donde conviven varios niños pequeños.

La Organización Mundial de la Salud, organismo internacional de referencia, y la Universidad Johns Hopkins coinciden en que el rotavirus es una de las principales causas de diarrea grave en menores de cinco años a nivel global. El virus puede sobrevivir períodos prolongados en superficies, lo que facilita su propagación incluso en ambientes donde se aplican medidas de higiene estándar.

La tasa de positividad en los test de rotavirus superó el 7% en la primera semana de abril, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas principales del rotavirus?

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, los síntomas del rotavirus aparecen entre uno y tres días después de la exposición. Entre los signos iniciales se encuentran fiebre, vómitos y diarrea acuosa, que pueden persistir de tres a ocho días. Los cuadros de mayor gravedad suelen asociarse con la deshidratación, un riesgo elevado para lactantes y niños pequeños.

Entre los signos de deshidratación que identifica el CDC figuran la disminución en la producción de orina, sequedad de boca y garganta, mareos al intentar incorporarse, llanto sin lágrimas y cambios en el estado de alerta, como somnolencia o irritabilidad inusual. Ante estos síntomas, el organismo recomienda consultar de inmediato con un pediatra.

¿Qué tan grave es el rotavirus en Estados Unidos y cuántos casos se reportan?

Antes de la campaña de vacunación iniciada en 2006, Estados Unidos registraba entre veinte y sesenta muertes anuales por rotavirus, junto con más de 400.000 consultas médicas, 200.000 visitas a salas de urgencias y entre 55.000 y 70.000 hospitalizaciones en menores de cinco años, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Universidad Johns Hopkins. Tras la introducción de la inmunización sistemática, la incidencia de hospitalizaciones y defunciones disminuyó de forma considerable.

El CDC informa que, pese a la reducción en la carga de enfermedad, la positividad de pruebas y la demanda asistencial por rotavirus se incrementan de manera estacional, especialmente en marzo y abril. En la primera semana de abril de 2026, la tasa de positividad superó el 7%, un alza en comparación con las cifras de marzo, conforme al sistema nacional de vigilancia NREVSS del CDC.

¿De qué manera se transmite el rotavirus y qué medidas recomiendan los organismos oficiales?

La transmisión del rotavirus ocurre por vía fecal-oral. El virus puede ingresar al organismo al llevarse a la boca las manos contaminadas, al consumir alimentos o agua sin tratamiento adecuado o al tocar objetos y superficies infectadas. El lavado de manos frecuente, la limpieza de juguetes y la desinfección de superficies son prácticas recomendadas, aunque el organismo advierte que la higiene, por sí sola, no elimina completamente el riesgo de contagio.

La vacunación representa la principal estrategia preventiva. Existen dos vacunas orales aprobadas y utilizadas en el país: RotaTeq y Rotarix, ambas incluidas en el calendario de inmunización infantil. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades estima que la vacuna proporciona entre 85% a 98% de protección contra las formas graves de rotavirus y las hospitalizaciones, además de entre el 74% y el 87% de protección contra cualquier manifestación clínica de la enfermedad.

El rotavirus afecta principalmente a niños menores de cinco años y puede provocar deshidratación grave que requiere atención médica urgente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomiendan las autoridades ante la aparición de síntomas compatibles con rotavirus?

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda buscar atención médica inmediata si un niño pequeño presenta vómitos y diarrea acompañados de signos de deshidratación. El tratamiento principal es la rehidratación, que puede requerir administración oral o intravenosa, según la gravedad del cuadro.

Las autoridades estatales y locales de salud mantienen sistemas de vigilancia activa y emiten alertas sobre la circulación de virus como el rotavirus. El CDC actualiza periódicamente las recomendaciones para padres, cuidadores y profesionales sanitarios, así como el seguimiento de las tasas de positividad y la evolución del brote.

¿Cuándo suelen aumentar los casos de rotavirus y cuál es la proyección para los próximos meses?

La vigilancia epidemiológica del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades indica que los casos de rotavirus tienden a crecer a partir de marzo, alcanzan su punto máximo en abril y comienzan a disminuir progresivamente durante mayo y el verano. Esta tendencia se ha repetido en los últimos años, de acuerdo con datos históricos del sistema nacional de vigilancia NREVSS del CDC y los informes del organismo.

Las autoridades anticipan que el número de infecciones disminuirá en los próximos meses, aunque recomiendan mantener la vigilancia y reforzar las campañas de vacunación para limitar el impacto de la enfermedad en la infancia.

¿Qué impacto tiene el rotavirus en la salud pública y cómo pueden protegerse las familias?

El rotavirus continúa siendo un desafío para el sistema de salud pública de Estados Unidos, a pesar de los avances logrados con la vacunación infantil. El virus es responsable de una proporción significativa de hospitalizaciones y consultas médicas pediátricas cada año, según reportes del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud.

Las autoridades aconsejan completar el esquema de vacunación en los primeros meses de vida y mantener medidas estrictas de higiene en el hogar y en los entornos educativos. La información y las recomendaciones actualizadas están disponibles en los portales oficiales del CDC y los departamentos de salud estatales.