La revelación de Mica Viciconte sobre Fabián Cubero: “Él me pide consejos sobre la crianza de sus hijas”

Mica Viciconte en entrevista: Habla sobre las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann (Video: Somos Zip)

La reciente entrevista de Mica Viciconte con Germán Beder en Somos Zip volvió a instalar el debate sobre su rol en la familia ensamblada que comparte con Fabián Cubero y las hijas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann. La panelista abordó el tema de la convivencia y las diferencias de criterio en la crianza, soltando declaraciones que, como ella misma anticipó, no buscan evitar la polémica.

“Es duro”, reconoció Viciconte al ser consultada sobre la vida cotidiana en su hogar. La respuesta no tardó en captar la atención, ya que sintetiza la complejidad que implica convivir bajo el mismo techo con hijos de diferentes relación. A pesar de ello, destacó que existen momentos de plenitud familiar. Al hablar del vínculo entre su hijo Luca con Indiana, Allegra y Sienna, las niñas que tuvo Poroto con Nicole, señaló: “Cuando los veo juntos pienso: hicimos todo bien”.

La dinámica en la casa de Viciconte y Cubero no está exenta de tensiones, en especial cuando se trata de decidir cómo educar a los chicos. La panelista admitió que existen “varios desacuerdos”, una frase que expone las dificultades normales de cualquier familia ensamblada, pero que en este caso se potencia por la exposición pública y la historia compartida con Neumann.

La familia ensamblada de Fabián Cubero y Mica Viciconte en la última Navidad (Instagram)

En el centro de la controversia quedó una afirmación que resume su posición en la crianza: “Él me pide muchos consejos sobre la crianza de sus hijas, y yo se la doy, aconsejo, opino”. Esta intervención directa en la educación de las hijas de Cubero fue mencionada como uno de los puntos sensibles de la convivencia, alimentando el debate sobre el papel de Viciconte en el día a día de las niñas.

Quienes siguen la actualidad de la familia notaron que la frase “yo se la doy, aconsejo, opino” generó repercusiones inmediatas. No solo por lo que dice, sino por lo que implica: el reconocimiento de una influencia activa en la formación de las hijas de Cubero, que históricamente ha sido un terreno de batalla con Nicole Neumann.

Mica Viciconte compartió detalles sobre las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann durante una entrevista con Germán Beder

El conflicto por la crianza en familias ensambladas suele tener múltiples aristas. En este caso, Viciconte expuso abiertamente que no comparte el mismo enfoque educativo que Cubero. “Él es más tranquilo, cede mucho más y yo no. Para mí hay que esforzarse un poco más, no llega todo de arriba, no es tan fácil la vida”, sostuvo. Este contraste en los estilos parentales marca uno de los puntos de roce frecuentes entre ambos.

La panelista también dejó clara su postura respecto a los privilegios y la formación del carácter. “Si a los chicos no les dan herramientas, el día de mañana van a pensar que la vida es eso y van a seguir creciendo en una burbuja”, fue su reflexión, que apunta a la necesidad de transmitir valores de esfuerzo y responsabilidad, frente a lo que ella percibe como una tendencia a la sobreprotección.

En este tipo de familias, las diferencias en la crianza pueden derivar en desacuerdos cotidianos y, a la vez, abrir debates sociales más amplios sobre el lugar de las parejas en la vida de los hijos de relaciones anteriores. La intervención de Viciconte en la educación de las hijas de Cubero no solo es motivo de discusión puertas adentro, sino que trasciende en la opinión pública por la historia mediática que la une (o distancia) con Nicole Neumann.

La convivencia entre Mica Viciconte, Fabián Cubero y las niñas evidencia que las familias ensambladas enfrentan desafíos singulares, sobre todo cuando se suman la exposición mediática y los desacuerdos sobre la educación. Las palabras de Viciconte reflejan el intento de encontrar un equilibrio entre su propia visión y la de Cubero, en un contexto donde la armonía familiar y la polémica parecen ir de la mano.