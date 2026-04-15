La organización Barrios de Pie hará una olla popular este jueves frente a la casa de Manuel Adorni

Barrios de Pie organiza una olla popular en la puerta de la casa de Manuel Adorni en Caballito para reclamar por el cierre del programa Volver al Trabajo.. REUTERS/Agustin Marcarian

La organización social Barrios de Pie anunció que instalará una olla popular este jueves frente a la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito. La acción se enmarca en un reclamo por el cierre del programa Volver al Trabajo, que afectó a casi un millón de trabajadores vinculados a la economía popular. El evento se desarrollará a partir de las 11 en la calle Miró al 500, frente a la propiedad que actualmente es investigada en la Justicia por una causa de presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario de la administración libertaria.

El cierre del programa Volver al Trabajo, conocido anteriormente como salario social complementario, dejó a 951.871 trabajadores sin ese ingreso mensual, que ascendía a $78.000. Según Barrios de Pie, la medida golpea principalmente a las cocineras de los comedores comunitarios, para quienes ese monto era la única remuneración formal por su labor diaria. Desde la agrupación social se advirtió que la decisión del gobierno nacional pone en peligro la continuidad de estos espacios, que garantizan una alimentación básica para miles de niños y jubilados.

La protesta de este jueves adquiere mayor relevancia debido al contexto judicial que rodea a Adorni. La vivienda de Caballito, frente a la cual se realizará la olla popular, es uno de los bienes incluidos en la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita. La causa busca determinar si el patrimonio del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, es compatible con sus ingresos declarados, tras detectarse múltiples viajes al exterior, adquisiciones inmobiliarias y movimientos de fondos bajo análisis.

El patrimonio de Adorni y de su esposa Bettina Angeletti está bajo la lupa por adquisiciones inmobiliarias, pagos en efectivo y vuelos privados. (Foto: Gustavo Gavotti)

Barrios de Pie justificó la elección del lugar para la olla popular al señalar que “mientras funcionarios nacionales compraron casas, viajaron al exterior en vuelos privados y sacaron créditos en el Banco Nación para segundas o terceras viviendas, las cocineras se quedan sin su escaso ingreso, poniendo en peligro la apertura de los comedores”, según expresó la organización. En un mensaje dirigido a la prensa, remarcaron que el cierre del programa implica “sacarle el único plato de comida al que accedían miles de niños y jubilados”.

La interrupción de esta ayuda social, según la agrupación, deja a numerosas familias sin respaldo estatal. Norma Morales, referente de Barrios de Pie y Secretaria General Adjunta de la UTEP, manifestó: “Es increíble que Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar. Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida”.

Las cocineras de comedores comunitarios, principales afectadas por la suspensión de Volver al Trabajo, pierden su única remuneración formal

La investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni se profundizó en los últimos días. El fiscal Pollicita recibió información de la aerolínea Latam, la cual confirmó que el jefe de Gabinete viajó con toda su familia a Aruba para pasar Año Nuevo. El viaje se realizó entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, con escalas en Perú y pasajes abonados en efectivo.

En el expediente también figuran otros viajes realizados por Adorni y su esposa, tanto juntos como por separado, desde diciembre de 2023. Uno de los episodios bajo análisis es un vuelo en avión privado a Punta del Este junto al periodista Marcelo Grandío, contratista de la Televisión Pública. Se investiga si estos desplazamientos y adquisiciones inmobiliarias resultan proporcionales a los ingresos declarados por el funcionario.

La fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni para investigar pagos y el origen de fondos en la compra de viviendas.

El jueves pasado, el juez federal Ariel Lijo, a pedido de la fiscalía, levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y Angeletti, con el objetivo de acceder a los detalles de los pagos efectuados con tarjetas de crédito durante el viaje a Aruba y en otros períodos. Además, se procura determinar el origen de los fondos utilizados para la compra de la propiedad en Caballito y de una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, sin que hayan vendido los inmuebles previos en Parque Chacabuco y La Plata.

La convocatoria de Barrios de Pie para este jueves no solo busca visibilizar el impacto social del cierre del programa Volver al Trabajo, sino también poner en primer plano las sospechas sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. La agrupación sostiene que la decisión gubernamental “pone en peligro el cierre de los comedores”, dejando a miles de personas sin acceso a un plato de comida diario y agravando la situación de vulnerabilidad en los barrios populares.