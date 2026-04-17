Política

Caso Adorni: por qué el Gobierno lo sostiene y cómo influye la situación económica en la percepción pública

El Gobierno decidió respaldar al jefe de Gabinete pese al avance de la causa judicial, en un contexto donde el impacto del caso se combina con el malestar económico y la creciente desconfianza entre los datos oficiales y la percepción cotidiana de la sociedad

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El gobierno sostiene la permanencia de Adorni pese al avance de la causa judicial y las críticas de la oposición

En la última semana, Manuel Adorni, jefe de Gabinete, quedó en el centro de la agenda nacional tras la apertura de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El caso, que mantiene alto el interés público, generó inmediato impacto político en el entorno del presidente Javier Milei. El Gobierno, mientras tanto, sostiene públicamente a su funcionario pese a las malas noticias que circulan a diario desde los tribunales federales de Comodoro Py.

Fuentes vinculadas al Gobierno confirmaron que la decisión política es respaldar a Adorni frente al avance de la causa judicial. Analistas advierten que la exposición constante del caso en los medios mantiene la figura del jefe de Gabinete bajo escrutinio permanente.

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Ana Iparraguirre, politóloga, analizó en Infobae Al Mediodía el efecto del caso Adorni como sus vínculos con la situación económica actual. “La caída de Adorni es más fuerte en el AMBA que en el interior del país. No hay razón para pensar que la gente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires escuchó más de lo de Adorni que en el interior. Ahí hay otro fenómeno que tiene que ver más con lo que está pasando económicamente atrás".

Respecto a la percepción pública, Iparraguirre sostuvo que el caso Adorni encarna varios elementos que favorecen la rápida magnitud del escándalo: “Es un caso individual, no sistémico. Todo lo que está saliendo alrededor de Adorni pareciera ser algo que hizo él solo. Eso le permite a buena parte del electorado de Milei aislar esta figura y diferenciarla del presidente”.

La investigación contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito incrementa la tensión política en el entorno del presidente Javier Milei
La investigación contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito incrementa la tensión política en el entorno del presidente Javier Milei

Según la politóloga, ese aislamiento es una reacción frecuente en la política latinoamericana, donde el entorno suele cargar con las consecuencias de los hechos denunciados, protegiendo la imagen presidencial.

Iparraguirre subrayó otro factor crucial: “El caso Adorni es mucho más cercano a la vida cotidiana que un expediente por coimas en una licitación millonaria, como el caso Libra. Todos vemos y sentimos la diferencia entre un pasaje en primera clase y uno en turista. Ese componente de cercanía irrita más a la ciudadanía”.

Dimensiones políticas del caso: Gobierno y oposición

Respecto a la permanencia de Adorni en su cargo, la politóloga expuso: “Es un misterio por qué lo sostienen a Adorni. El gobierno tendrá sus razones, su estrategia o no. Sí puedo decir que afecta al Gobierno, pero además baja la vara de la oposición”.

El Gobierno argentino decide respaldar públicamente a Adorni pese al avance de la causa judicial y la presión mediática REUTERS/Agustin Marcarian
El Gobierno argentino decide respaldar públicamente a Adorni pese al avance de la causa judicial y la presión mediática REUTERS/Agustin Marcarian

Iparraguirre ejemplificó este efecto: “Antes escuchábamos a una oposición diciendo que había que buscar un líder excepcional para enfrentar a Milei. Ahora, al bajar la vara, disminuye la exigencia para la oposición y redefine la competencia electoral hacia 2027”.

Sobre el posible quiebre entre el gobierno y el electorado, Iparraguirre consideró que los indicadores actuales “no son irreversibles de ninguna manera” y que existen antecedentes en la política argentina que muestran una recuperación posible.

Relación entre corrupción, economía y paciencia social

Durante la entrevista, Iparraguirre explicó: “La caída empezó antes del caso Adorni, y el problema de fondo pasa más por la economía que por la corrupción. Hay una diferencia fundamental: cuando la crisis económica persiste, la paciencia social se acorta”.

Sobre la percepción pública, la politóloga remarcó: “No veo que los votantes pidan volver a recetas del pasado. Hay una demanda de respuestas más rápidas, no necesariamente de cambios de rumbo. El presidente parece responder con narrativa: le pide paciencia a la gente, pero no otorga herramientas concretas para atravesar la coyuntura”.

La paciencia social en Argentina se erosiona ante la persistencia de la crisis económica, según el análisis de la politóloga Ana Iparraguirre REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo
La paciencia social en Argentina se erosiona ante la persistencia de la crisis económica, según el análisis de la politóloga Ana Iparraguirre REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

El gobierno, mientras tanto, interpreta que la demanda principal de la sociedad es por resultados rápidos y no por una reversión de las políticas implementadas. Sobre este punto, Iparraguirre puntualizó: “La pregunta es: si hasta ahora no te dio resultados, lo que está diciendo el Gobierno es que es una cuestión de tiempo. Pero los números están indicando que algo cambió en esa paciencia”.

Brecha entre indicadores económicos y percepción ciudadana

El análisis de Iparraguirre incluyó la brecha entre los datos oficiales y la percepción social: “La gente está escuchando: ‘Esos números de inflación no son ciertos’. No puede ser, porque yo voy al supermercado y lo que vivo es otra cosa”. La politóloga advirtió: “Se genera una desconfianza. Para que la sociedad te escuche, primero tenés que reconocer su realidad antes de pedirle paciencia”.

Esta desconfianza se evidencia en los grupos focales citados por la consultora, donde los votantes mantienen una mirada escéptica sobre las cifras oficiales aunque reconozcan que la inflación bajó. Esto ocurre en un contexto donde el poder adquisitivo se ve erosionado y la inflación continúa siendo la principal preocupación.

Consultada sobre si hay forma de anticipar el agotamiento de la paciencia social, Iparraguirre respondió: “No tengo herramientas para anticiparlo y no conozco a nadie que realmente la tenga”.

Añadió: “Sabemos que el momento de quiebre a veces ocurre cuando la gente empieza a estar mejor, no necesariamente en la crisis más aguda. Las grandes contrarrevoluciones requieren un liderazgo visible que canalice el enojo”, concluyó.

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