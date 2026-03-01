Política

Milei terminó el discurso que dará ante la Asamblea Legislativa: repaso final con Adorni en Olivos y aprestos para una noche clave

El primer mandatario se reunió con el jefe de Gabinete esta mañana en la Quinta Presidencial. A las 21 y por cadena nacional, hablará en el Congreso Nacional para la apertura de sesiones ordinarias

Javier Milei, en la última apertura de sesiones ordinarias del Congreso

El presidente Javier Milei terminó esta mañana de pulir los detalles del discurso que dará, a partir de las 21 y con transmisión por cadena nacional, ante la Asamblea Legislativa, para la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. “La noche de hoy será histórica. Fin”, publicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según pudo confirmar Infobae, el primer mandatario estuvo abocado esta mañana a revisar la versión final de las palabras que pronunciará en el Parlamento, junto con el ministro coordinador. El contenido del discurso no trascendió.

“HOLA A TODOS...!!! La Moral como Política de Estado. Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, fue el mensaje que difundió, por su parte, el propio Milei en sus redes sociales.

El discurso de esta noche está previsto que plantee los principales ejes de su gestión, con referencias al camino recorrido en la primera mitad de su mandato, su mirada respecto al presente y los desafíos para el año legislativo que comenzará desde hoy.

Javier y Karina Milei, en un palco del Congreso. Detrás, Manuel Adorni

La de esta noche será la tercera apertura de sesiones que hará el jefe de Estado y, como ocurrió en las oportunidades precedentes, sus palabras estarán más dirigidas hacia afuera del Congreso que a los diputados y senadores.

Los trascendidos de la última semana aseguran que su mensaje estará anclado en la batalla cultural y la confrontación con el modelo económico, político y social que imperó en la Argentina en las últimas décadas. Estarán presentes muchas de las ideas que transmitió en su presentación ante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde su principal frase fue que “Maquiavelo ha muerto”.

Es una idea que subyace en el postoeo que Milei publicó en X, respecto de “La Moral como Política de Estado”.

Milei afirmó en esa oportunidad que el capitalismo de libre empresa no solo es una “doctrina justa”, sino que “es eficiente y es el que genera una mayor tasa de crecimiento”, al realizar un extenso análisis sobre eficiencia y justicia, tras lo cual señaló que la oposición entre ambos conceptos es falsa. “Lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto”.

Noticia en desarrollo

