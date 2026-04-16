Delcy Rodríguez desmanteló el “Salón Néstor Kirchner” en el Palacio de Miraflores de Venezuela

Delcy Rodríguez desmanteló el “Salón Néstor Kirchner”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dispuso el desmantelamiento del denominado “Salón Néstor Kirchner” en el Palacio de Miraflores, un espacio que funcionaba como ámbito de reuniones dentro de la sede del Ejecutivo.

Según trascendió, el lugar dejó de exhibir retratos y referencias al ex jefe de Estado argentino. La decisión modificó uno de los ámbitos internos del palacio presidencial que había sido incorporado como parte de la simbología política entre Caracas y Buenos Aires.

El salón había sido inaugurado el 1 de diciembre de 2011, en el marco de una visita oficial de la entonces presidenta argentina Cristina Kirchner a Venezuela. En esa jornada, la mandataria mantuvo un encuentro bilateral con el presidente Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, preside una reunión en el Palacio de Miraflores, en un evento significativo posterior al desmantelamiento del "Salón Néstor Kirchner". (@Gbastidas)

Tras la reunión, ambos encabezaron el acto de inauguración del espacio, que desde ese momento llevó el nombre del ex presidente argentino. “Honor a quien honor merece, ¡Viva Néstor, viva Argentina!”, expresó Chávez durante la ceremonia.

Por su parte, Fernández de Kirchner agradeció el homenaje y lo definió como “este gesto de amor”. En ese contexto, sostuvo: “Es un honor que la Sala de Acuerdos de ministros del gobierno de Venezuela lleve, no solamente el nombre, sino sus imágenes... Es muy fuerte”.

Durante esa visita oficial, los mandatarios desarrollaron una agenda conjunta que incluyó la firma de acuerdos de cooperación en áreas comercial, industrial, científica, de vivienda y educativa. Los convenios fueron suscriptos por funcionarios de ambos gobiernos tras el encuentro en el despacho presidencial.

Uno de las últimas reuniones que encabezó Nicolás Maduro en el salón Néstor Kirchner

El denominado “Salón Néstor Kirchner” formó parte desde entonces de los espacios utilizados para reuniones y actividades oficiales dentro del Palacio de Miraflores. Su denominación y características respondieron al vínculo político entre ambos gobiernos en ese período.

Hasta diciembre de 2025, el lugar se mantuvo con imágenes y elementos vinculados al ex presidente argentino, lo que reflejó la continuidad del homenaje dentro de la sede gubernamental venezolana.

Las publicaciones difundidas por la cuenta oficial de la presidencia venezolana permiten observar los cambios en ese ámbito entre fines de 2025 y los primeros meses de 2026. En una imagen del 26 de diciembre de ese año, en la que aparece Nicolás Maduro, todavía se veían distintos elementos asociados a Kirchner y a la Argentina.

La entonces presidenta Cristina Kirchner y su par venezolano Hugo Chávez mostraban los libros con los convenios firmados. Detrás se observa el cuadro de Néstor Kirchner

En ese registro se distinguían una frase atribuida al ex mandatario, una pintura en la que aparecían Chávez y Kirchner —réplica de un cuadro realizado por el propio líder venezolano—, otra obra con la imagen del ex presidente argentino sobre fondo celeste y blanco, además de objetos vinculados a la historia regional y símbolos argentinos.

También se observaban fotografías de Chávez junto a Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, imágenes con Luiz Inácio Lula da Silva y reproducciones de retratos históricos, entre ellos uno de José de San Martín.

Nicolás Maduro preside una reunión con funcionarios venezolanos en el Salón Néstor Kirchner, adornado con retratos de figuras políticas y banderas. (@Gbastidas)

Una nueva imagen difundida el 4 de enero, correspondiente a una reunión de Rodríguez con su gabinete, mostró un escenario distinto. En esa instancia ya no estaban los objetos ni las imágenes vinculadas a Kirchner o a la Argentina, y en la pared principal solo se veían fotografías de Chávez, de Maduro junto a Cilia Flores y una imagen de Simón Bolívar.

Las paredes laterales conservaron su tonalidad celeste y blanca, mientras que la mesa ovalada continuó ocupando el centro del salón, tal como en las imágenes anteriores.

La renovación de lo que fue el Salón Néstor Kirchner

Luego de ese registro no se publicaron nuevas fotos del lugar durante varias semanas. Recién el 13 de marzo se difundió otra imagen del mismo espacio, en la que se evidenció un cambio más amplio: desaparecieron los elementos asociados a la Argentina y el salón presentó paredes completamente blancas, con excepción de un sector decorado en el fondo.

En esa última imagen se mantuvieron sin modificaciones el techo, la mesa central y el piso, mientras que el resto del ambiente mostró una configuración distinta a la que había tenido durante años.