Muere a los 87 años Beatriz de Moura, fundadora de la editorial Tusquets e impulsora cultural de los 70 en España

Beatriz de Moura en una entrevista con 'Infobae' en 2017.

La editora hispano-brasileña Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editores, ha fallecido este viernes a los 87 años, tal y como ha anunciado la editorial en un comunicado. “Lamentamos comunicar que hoy nos ha dejado Beatriz de Moura (1939-2026), fundadora y directora literaria de Tusquets Editores”, han escrito en redes sociales, donde han homenajeado su espíritu: “Mujer brillante y desprejuiciada, cosmopolita y aguerrida, precursora de tantas cosas y alma de la editorial”. En 2010 fue galardonada con la Medalla de Oro a las Bellas Artes y en 2006 con el premio Sant Jordi.

Fundada en 1969 en Barcelona, Tusquets Editores se convirtió en uno de los sellos más influyentes del panorama literario en español, especialmente durante los últimos años del franquismo y la transición, en un contexto marcado por la censura y la necesidad de renovación cultural. En ese escenario, la editorial apostó por la publicación de obras de alta calidad literaria y ensayística, contribuyendo a abrir el mercado español. A lo largo de su trayectoria, el sello reunió a algunos de los autores más destacados de la literatura contemporánea, como Almudena Grandes, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Albert Camus, entre muchos otros. Esta combinación de autores en lengua española y figuras internacionales consolidó su catálogo como una referencia de prestigio. En 2012, la editorial se asoció al Grupo Planeta.

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