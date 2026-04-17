El Salvador

Autoridades advierten sobre extensión de incendios forestales hasta mayo en El Salvador

El déficit de lluvias amenaza con extender la temporada de incendios forestales y generar inseguridad alimentaria, poniendo a prueba la resiliencia de las comunidades rurales y la respuesta institucional en los próximos meses

Guardar
Hasta el 15 de marzo, los incendios forestales registraban un aumento de 510 % en comparación con el mismo periodo del 2025. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)
Hasta el 15 de marzo, los incendios forestales registraban un aumento de 510 % en comparación con el mismo periodo del 2025. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)

Las autoridades salvadoreñas advirtieron que los incendios forestales podrían extenderse hasta mayo debido al déficit de lluvias previsto para esta temporada, una situación que incrementa los riesgos ambientales y alimentarios en el país. La alerta fue emitida por Luis Alonso Amaya, director general de Protección Civil, durante la Entrevista AM transmitida por Canal 10, en la que detalló los escenarios posibles ante la variabilidad climática que enfrentará El Salvador en los próximos meses.

Según explicó Amaya, abril marca el periodo de transición hacia el invierno, mientras se aguarda el inicio de las lluvias a finales de mayo o principios de junio. “Si ahora no tenemos suficiente lluvia y llegamos, o empezamos el periodo de transición, que debe haber iniciado en abril y empieza a finales de mayo, significa que hay altas probabilidades de que los incendios lleguen hasta mayo”, afirmó el funcionario, en la entrevista matutina.

El titular de Protección Civil añadió que el país se encuentra en alerta tanto por posibles inundaciones como por sequías prolongadas, esto a raíz del Fenómeno del Niño que está afectando actualmente en todo el territorio.

La extensión de la temporada de incendios forestales no es el único riesgo asociado al déficit de lluvias. Amaya detalló que la falta de precipitaciones puede afectar la producción agrícola, lo que impacta directamente sobre la seguridad alimentaria de las comunidades rurales. “En principio vamos a tener poca lluvia, poca producción de granos, poca producción agrícola. ¿Y eso en qué incide? En inseguridad alimentaria”, subrayó el director.

El Ministerio de Medio Ambiente ha registrado temperaturas que superan los 40°C en el país. El calor extremo y la falta de lluvias son factores determinantes para los incendios forestales./ (Ministerio de Medio Ambiente).
El Ministerio de Medio Ambiente ha registrado temperaturas que superan los 40°C en el país. El calor extremo y la falta de lluvias son factores determinantes para los incendios forestales./ (Ministerio de Medio Ambiente).

Ante este escenario, las instituciones gubernamentales coordinan acciones preventivas junto al Ministerio de Agricultura y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) para fortalecer el abastecimiento de insumos y semillas resistentes.

El funcionario advirtió que el déficit hídrico trae consigo otras consecuencias, como el aumento de la temperatura en embalses y la afectación de actividades acuícolas: “¿Qué pasa si se calientan demasiado los embalses donde tenemos muchos piscicultores? Así va la cadenita de cosas”, destacó Amaya. La prolongación de los incendios también puede dañar cultivos y provocar la muerte de animales, afectando aún más la economía de las familias rurales.

Durante la entrevista, el director de Protección Civil hizo referencia al comportamiento habitual de la temporada lluviosa. Explicó que, históricamente, julio suele presentar una disminución de las precipitaciones conocida como canícula, que este año podría iniciar en la segunda semana de ese mes. “En todos los años, siempre en julio, agosto, hay un periodo de canícula que significa reducción de las precipitaciones”, sostuvo.

El año pasado, la canícula trajo consigo lluvias puntuales en algunas regiones, aunque de menor intensidad. Para este ciclo, se prevé que el fenómeno de El Niño estabilice las condiciones meteorológicas a partir de agosto, lo que permitiría el restablecimiento de lluvias normales, según las proyecciones de la Dirección General de Protección Civil.

Imagen de referencia. Protección Civil alerta sobre mareas vivas a partir del viernes y recomienda a la población seguir indicaciones para prevenir accidentes en la zona costera./ (EFE/Salvador Sas)
Imagen de referencia. Protección Civil alerta sobre mareas vivas a partir del viernes y recomienda a la población seguir indicaciones para prevenir accidentes en la zona costera./ (EFE/Salvador Sas)

El Sistema Nacional de Protección Civil está preparado tanto para un exceso como para un déficit de lluvias. Amaya puntualizó que eventos con precipitaciones abundantes suelen generar inundaciones en planicies del sur y zonas urbanas, deslizamientos y caída de árboles, mientras que la escasez de agua, reiteró, puede prolongar los incendios forestales.

El funcionario también alertó sobre la presencia de mareas vivas a partir de este día en la costa salvadoreña, un fenómeno natural que incrementa la altura y velocidad de las olas. Amaya recomendó a la población acatar las indicaciones de los guardavidas y evitar adentrarse en el mar, especialmente en la zona oriental, donde se prevé mayor incidencia.

La Dirección General de Protección Civil mantiene la vigilancia sobre la evolución del clima y exhorta a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales para prevenir emergencias asociadas tanto al exceso como a la ausencia de lluvias.

Temas Relacionados

Incendios ForestalesEl SalvadorSeguridad AlimentariaVariabilidad ClimáticaIncremento de incendiosDéficit de lluvias

Últimas Noticias

La primera evaluación clínica estructurada cambia las pruebas de egreso en la formación médica dominicana

La incorporación de esta modalidad garantiza que el proceso formativo culmina con la validación de competencias prácticas, técnicas y éticas requeridas para el ejercicio responsable de la medicina en el país

La primera evaluación clínica estructurada cambia las pruebas de egreso en la formación médica dominicana

La Policía Nacional Civil registra aumento en decomiso de armas y capturas durante 2026

Un reporte oficial determina que las acciones intensificadas de patrullaje y controles permitieron a las fuerzas de seguridad incrementar la incautación de armamento y realizar miles de detenciones en distintas zonas urbanas y rurales del país

La Policía Nacional Civil registra aumento en decomiso de armas y capturas durante 2026

La deuda externa de Nicaragua alcanza un máximo histórico en 2025

Un informe del banco central revela que las empresas nacionales recibieron la mayor parte del financiamiento extranjero durante el último año, destinándose sobre todo a actividades relevantes como energía, comercio e intermediación financiera.

La deuda externa de Nicaragua alcanza un máximo histórico en 2025

El festival Chiripa celebrará su sexta edición en Ciudad de Guatemala

La próxima entrega del evento reunirá a artistas internacionales y nacionales en diferentes sedes de la capital, con una programación gratuita centrada en propuestas de comedia y circo procedentes de varios países de Iberoamérica

El festival Chiripa celebrará su sexta edición en Ciudad de Guatemala

“Le levantaron la cabeza y la degollaron”: El crudo relato de la muerte de una joven hondureña tras ser raptada

La misma sonrisa que cautivaba a miles de seguidores en TikTok se apagó entre los matorrales de una finca de palma africana en Tocoa. Una joven de 17 años conocida como Katy Mazorca’, no murió por azar; fue conducida al matadero por su propio novio en una emboscada disfrazada de oportunidad laboral

“Le levantaron la cabeza y la degollaron”: El crudo relato de la muerte de una joven hondureña tras ser raptada

TECNO

Magis TV y Xuper TV no son las únicas plataformas que ponen en riesgo tus datos: crece la lista de apps peligrosas

Magis TV y Xuper TV no son las únicas plataformas que ponen en riesgo tus datos: crece la lista de apps peligrosas

Netflix pierde a su histórico líder: Reed Hastings se retira y las acciones de la empresa caen un 9%

El truco del papel aluminio en los cajones: para qué sirve realmente

La habilidad clave que desarrollan los niños al cuidar a sus hermanos, según la IA

Así actúan las empresas para despedir empleados a causa de la IA

ENTRETENIMIENTO

Andrew Lloyd Webber transformará el legendario robo de la Mona Lisa en un espectáculo teatral para Broadway

Andrew Lloyd Webber transformará el legendario robo de la Mona Lisa en un espectáculo teatral para Broadway

Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo a los 44 años: “Sé lo afortunada que soy”

Cher solicita tutela de su hijo Elijah tras episodios críticos: “Su drogadicción empeoró”

Sandra Bullock defendió la inteligencia artificial: “Tenemos que ser solo amigos, de alguna forma un poco oscura”

Anne Hathaway revela quién es la verdadera “diva” dentro del reparto de “El diablo viste a la moda 2″

MUNDO

El impactante video de un camión en llamas que intenta evitar una explosión y termina dejando varios heridos en Siria

El impactante video de un camión en llamas que intenta evitar una explosión y termina dejando varios heridos en Siria

Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos del régimen persa y 19 barcos acataron sus órdenes: “Si señor, volvemos a Irán”

Donald Trump rechazó una oferta de ayuda de la OTAN para el estrecho de Ormuz: “Les dije que se mantengan alejados”

Irán pidió poner fin a la guerra en toda la región: “No queremos un alto el fuego temporal”

Donald Trump: “Israel no bombardeará más al Líbano, Estados Unidos se lo prohíbe”