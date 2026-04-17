Autoridades advierten sobre extensión de incendios forestales hasta mayo en El Salvador

Hasta el 15 de marzo, los incendios forestales registraban un aumento de 510 % en comparación con el mismo periodo del 2025. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)

Las autoridades salvadoreñas advirtieron que los incendios forestales podrían extenderse hasta mayo debido al déficit de lluvias previsto para esta temporada, una situación que incrementa los riesgos ambientales y alimentarios en el país. La alerta fue emitida por Luis Alonso Amaya, director general de Protección Civil, durante la Entrevista AM transmitida por Canal 10, en la que detalló los escenarios posibles ante la variabilidad climática que enfrentará El Salvador en los próximos meses.

Según explicó Amaya, abril marca el periodo de transición hacia el invierno, mientras se aguarda el inicio de las lluvias a finales de mayo o principios de junio. “Si ahora no tenemos suficiente lluvia y llegamos, o empezamos el periodo de transición, que debe haber iniciado en abril y empieza a finales de mayo, significa que hay altas probabilidades de que los incendios lleguen hasta mayo”, afirmó el funcionario, en la entrevista matutina.

El titular de Protección Civil añadió que el país se encuentra en alerta tanto por posibles inundaciones como por sequías prolongadas, esto a raíz del Fenómeno del Niño que está afectando actualmente en todo el territorio.

La extensión de la temporada de incendios forestales no es el único riesgo asociado al déficit de lluvias. Amaya detalló que la falta de precipitaciones puede afectar la producción agrícola, lo que impacta directamente sobre la seguridad alimentaria de las comunidades rurales. “En principio vamos a tener poca lluvia, poca producción de granos, poca producción agrícola. ¿Y eso en qué incide? En inseguridad alimentaria”, subrayó el director.

El Ministerio de Medio Ambiente ha registrado temperaturas que superan los 40°C en el país. El calor extremo y la falta de lluvias son factores determinantes para los incendios forestales./ (Ministerio de Medio Ambiente).

Ante este escenario, las instituciones gubernamentales coordinan acciones preventivas junto al Ministerio de Agricultura y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) para fortalecer el abastecimiento de insumos y semillas resistentes.

El funcionario advirtió que el déficit hídrico trae consigo otras consecuencias, como el aumento de la temperatura en embalses y la afectación de actividades acuícolas: “¿Qué pasa si se calientan demasiado los embalses donde tenemos muchos piscicultores? Así va la cadenita de cosas”, destacó Amaya. La prolongación de los incendios también puede dañar cultivos y provocar la muerte de animales, afectando aún más la economía de las familias rurales.

Durante la entrevista, el director de Protección Civil hizo referencia al comportamiento habitual de la temporada lluviosa. Explicó que, históricamente, julio suele presentar una disminución de las precipitaciones conocida como canícula, que este año podría iniciar en la segunda semana de ese mes. “En todos los años, siempre en julio, agosto, hay un periodo de canícula que significa reducción de las precipitaciones”, sostuvo.

El año pasado, la canícula trajo consigo lluvias puntuales en algunas regiones, aunque de menor intensidad. Para este ciclo, se prevé que el fenómeno de El Niño estabilice las condiciones meteorológicas a partir de agosto, lo que permitiría el restablecimiento de lluvias normales, según las proyecciones de la Dirección General de Protección Civil.

Imagen de referencia. Protección Civil alerta sobre mareas vivas a partir del viernes y recomienda a la población seguir indicaciones para prevenir accidentes en la zona costera./ (EFE/Salvador Sas)

El Sistema Nacional de Protección Civil está preparado tanto para un exceso como para un déficit de lluvias. Amaya puntualizó que eventos con precipitaciones abundantes suelen generar inundaciones en planicies del sur y zonas urbanas, deslizamientos y caída de árboles, mientras que la escasez de agua, reiteró, puede prolongar los incendios forestales.

El funcionario también alertó sobre la presencia de mareas vivas a partir de este día en la costa salvadoreña, un fenómeno natural que incrementa la altura y velocidad de las olas. Amaya recomendó a la población acatar las indicaciones de los guardavidas y evitar adentrarse en el mar, especialmente en la zona oriental, donde se prevé mayor incidencia.

La Dirección General de Protección Civil mantiene la vigilancia sobre la evolución del clima y exhorta a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales para prevenir emergencias asociadas tanto al exceso como a la ausencia de lluvias.