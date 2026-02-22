Conflictividad laboral: la cantidad de paros que hubo en 2025 fue la más baja en las últimas dos décadas

La cantidad de paros que hubo en 2025 en todo el país fue la más baja en las últimas dos décadas

Más allá de que el de esta semana fue el cuarto paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en los 26 meses que lleva Javier Milei en la Casa Rosada, en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que impulsa el oficialismo, los datos oficiales muestran que el nivel de conflictividad laboral bajó en la gestión de La Libertad Avanza respecto de gobiernos anteriores.

Los tres paros anteriores convocados por la central obrera fueron el 10 de abril de 2025 y, en el primer año del mandato libertario, el 21 de enero de 2024 - a sólo 42 días de asumir el nuevo Presidente-, y el 9 de mayo de ese año.

Del análisis de los datos publicados por la Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas Laborales, que depende de Secretaria de Trabajo de la Nación, surge que hubo 465 paros en todo el país a lo largo de todo 2025,

Involucraron a 1.072.000 trabajadores que participaron de las medidas, y generaron 4.493.000 jornadas individuales no trabajadas a lo largo del año.

Convocatoria de ATE al paro del 9 de diciembre de 2025 contra el poryecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno

En cuanto a la distribución por provincia, los mayores niveles de conflictividad estuvieron vinculados a aquellos conflictos que tienen alcance nacional y los que suceden en la provincia de Buenos Aires, con un promedio de 6 por mes. Y muy cerca de ese valor, Santa Cruz con 5 al mes.

Del análisis de los datos oficiales, esos 465 paros que tuvieron lugar en 2025 fue la cantidad de conflictos con cese de tareas más baja desde 2006. Lo mismo sucedió con el número de huelguistas y las jornadas no trabajadas, que también estuvieron en sus mínimos históricos.

La comparación 2024 vs 2025

Como ocurrió a lo largo de las últimas dos décadas, el año pasado la mayor cantidad de conflictos con paro se dieron en el ámbito estatal, casi el 70%. Sin embargo, descendieron un 18% respecto de 2024, totalizando 311 casos, el menor nivel en las últimas dos décadas.

En línea con esa baja, la cantidad de huelguistas y de jornadas no trabajadas también disminuyó 15% y 20%, respectivamente. En el ámbito privado, también se registró el valor más bajo de la serie en conflictos con paro (157).

En comparación con 2024, la cantidad de huelguistas y de días sin actividad por una medida de fuerza descendió significativamente (-74% y -60%, respectivamente).

Los años con más paros

Los mayores niveles de conflictividad en las últimas dos décadas se registraron entre 2012 y 2017, en el segundo mandato de Cristina Kirchner, y en la primera mitad del de Mauricio Macri.

El pico se dio en 2014, sobre el final del gobierno kirchnerista, con 1.336 reclamos laborales en todo el país que incluyeron cese de actividades, de los cuales 868 fueron en el ámbito estatal, y 482 en el ámbito privado.

El 9 de abril de 2014, Cristina Kirchner enfrentó su segundo paro general

El segundo año de mayor conflictividad fue 2016 a mediados de la gestión de Cambiemos, con 1.321. Desde entonces, la cantidad de conflictos tanto en el ámbito estatal como privado, fue disminuyendo paulatinamente, hasta el valor más bajo del año pasado.

Qué sucedió en 2025

En 2025, en promedio, se produjeron 46 conflictos por mes con retención de tareas, en los 24 distritos, siendo marzo el mes con mayor cantidad de conflictos con paro, 61, y enero del año pasado el que registró menos (26).

En 2025, en promedio, se produjeron 46 conflictos por mes con retención de tareas en los 24 distritos

El 29% de esos conflictos laborales con paros en 2025 estuvieron vinculados al sector de la Administración Pública (un promedio mensual de 14 medidas de fuerza con suspensión de actividad) y la Enseñanza (20% con 10 paros en promedio por mes).

Paro convocado por los gremios universitarios para el 12 de noviembre, ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento de las universidades

Le siguen el área de la Salud (7 huelgas promedio por mes) y el de Transporte y Almacenamiento (6).

Más de la mitad de los conflictos de 2025 fueron por reclamos salariales y, aproximadamente el 20%, por pagos adeudados. En promedio, sólo 3 conflictos por mes estuvieron vinculados a despidos.

Más de la mitad de los conflictos de 2025 fueron por reclamos salariales y aproximadamente el 20% por pagos adeudados

Conflictos sin paro del 2025

En cuanto a los conflictos laborales sin cese de actividades, en 2025 se registraron en todo el país 1.043. El pico se dio en el mes de julio, con 150, y el menor número, en noviembre pasado con 66.

En su mayoría, fueron concentraciones, que crecieron 14% con relación a 2024, y movilizaciones que se mantuvieron estables en número. Se redujeron los cortes (-2%), respecto del 2024, principalmente en el ámbito estatal.

