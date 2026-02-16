Política

Javier Milei afrontará su cuarto paro general de la CGT desde que asumió: cuál es el récord en democracia que registra

En las 46 medidas de fuerza de la central obrera realizadas desde 1983, el Presidente tendrá solo una menos que las soportadas por Mauricio Macri -pero en apenas 802 días de gestión-. La huelga del 24 de enero de 2024 fue la más rápida en un gobierno

Javier Milei afrontará su cuarto paro general de la CGT a 802 días (o 2 años, 2 meses y 9 días) de haber asumido su gobierno (si la protesta se realiza este jueves).

De todas formas, nadie le sacará el récord que mantiene y que no merece festejo alguno: soportó la huelga general más temprana registrada en democracia para un presidente electo, ya que inició la gestión el 10 de diciembre de 2023 y apenas a los 45 días, el 24 de enero de 2024, se hizo un paro general contra el DNU 70.

En efecto, Milei se ubica como el segundo mandatario que vivió una medida de fuerza de esta magnitud con mayor rapidez desde el regreso de la democracia, según un relevamiento efectuado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Esta celeridad en la conflictividad sindical sólo fue superada por Fernando De la Rúa, que afrontó tres paros generales en 182 días de gobierno.

Javier Milei soportó el paro
Javier Milei soportó el paro general de la CGT más rápido de la democracia recuperada en 1983 (Foto AP/Evan Vucci)

El fenómeno revela una tendencia: los presidentes no peronistas suelen atravesar más paros en menos tiempo que sus pares peronistas y, en el caso de Milei, la secuencia coloca a su administración en una posición de alta conflictividad de la CGT desde el primer año.

El 24 de enero de 2024, a sólo 45 días de su asunción, Milei ya había enfrentado el paro general más temprano en la historia democrática argentina para un presidente electo y luego el intervalo entre la segunda medida de fuerza, el 9 de mayo de 2024, y la del 10 de abril de 2025, marcó otro dato llamativo: pasaron 334 días entre el segundo y el tercer paro, registrando el mayor intervalo para un mandatario de la etapa contemporánea.

Desde 1983 hasta hoy en el país se registraron 46 paros generales, según el estudio, y de ese total, 29 huelgas recayeron sobre gobiernos no peronista, en sólo 13 años de gestiones ejercidas por Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa, Mauricio Macri y Javier Milei.

La CGT decidió hacer un
La CGT decidió hacer un paro general de 24 horas contra la reforma laboral

En contraste, las administraciones peronistas sumaron 16 paros generales distribuidos a lo largo de 28 años de gobierno. Dentro de este grupo, Alberto Fernández no padeció ninguna medida de este tipo, mientras que Néstor Kirchner tuvo sólo un paro general y Eduardo Duhalde, dos. Carlos Menem y Cristina Kirchner, en su segundo mandato, completan la lista con 8 y 5, respectivamente.

El informe precisa que los presidentes no peronistas enfrentaron en promedio 8,67 paros por administración, frente a un promedio de 2,29 huelgas durante las gestiones peronistas. En términos porcentuales, estos mandatarios debieron afrontar casi el doble de paros generales que los gobiernos del PJ: un 64,5% de los paros en menos de la mitad del tiempo de gestión.

Raúl Alfonsín fue el jefe de Estado que más paros sufrió, con 13 durante su mandato. Le siguen Carlos Menem y Fernando De la Rúa, ambos con 8. Cristina Kirchner y Mauricio Macri registraron 5, mientras que Duhalde y Néstor Kirchner sumaron dos y uno, respectivamente.

Alberto Fernández no tuvo que
Alberto Fernández no tuvo que soportar ningún paro general en su gestión presidencial (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El estudio, dirigido por Marcelo Bermolén, titular del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, resalta que Macri forma parte del podio de presidentes no peronistas con menor cantidad de paros generales. Fue el único mandatario de ese espacio político que pudo finalizar su primer año de gobierno, en 2016, sin que el sindicalismo declarara una huelga general.

Los picos de conflictividad más altos se dieron durante 2000 y 2001, con la presidencia de De la Rúa, y en 1986 en la gestión de Alfonsín. En tanto, varios periodos no tuvieron registros de paros generales: entre 1989 y 1991, en 1993 y en los años 1998 y 1999, todos durante el mandato de Menem; de 2003 a 2006 con Néstor Kirchner; entre 2008 y 2011 y en 2013, bajo gestión de Cristina Kirchner; el año 2016 con Macri; y toda la etapa 2020-2023, durante el gobierno de Alberto Fernández.

