Política

Reforma laboral: la UCR se reúne con Bullrich con un 80% de aval, pero pedirá cambios y tiene 10 votos clave

El centenario partido es trascendental para las cuentas en el Senado. Cuestiones federales, lupa en beneficios y tamaño de empresas, entre lo que se demandará esta tarde en el “cara a cara” con la jefa libertaria

Guardar
La jefa libertaria en el
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Fotos: Jaime Olivos)

El bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) mantuvo anoche un encuentro virtual y dejó en limpio las solicitudes de cambios al dictamen de reforma laboral que demandará esta tarde a la jefa libertaria de la Cámara alta, Patricia Bullrich, en una cumbre que se realizará desde las 15 en la oficina central que el centenario partido tiene en el Palacio Legislativo. El convite contará también con la presencia del PRO y de silvestres provinciales que necesita sumar la Casa Rosada de cara a la sesión extraordinaria que pretende, aunque resta confirmar, entre el 11 y 12 de febrero próximo.

La mayoría de los radicales, que en el Senado son comandados por el correntino Eduardo Vischi, prefirió esperar al “cara a cara” con Bullrich y no anunciar una postura a través de los medios. “Si nos jugó bien y con respeto en diciembre, no hay apuro alguno y mejor hablarlo mañana”, sostuvo un legislador a Infobae.

Más allá de la cautela, desde un despacho deslizaron a este medio, a modo general, que la bancada está de acuerdo “en un 80-85%” con la iniciativa y que “los temas a observar son conocidos”. Es decir que, tanto la UCR como otros senadores reclamarán modificaciones en ítems relacionados con lo “federal” -la eventual quita de coparticipación-, algunos “beneficios” -a favor de grandes empresas, algo que varios solicitan revisar-, y cuestiones más específicas como, por ejemplo, la cuota solidaria sindical. Es que, para los bloques, no se puede convivir más con Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) luego frenados en la justicia. “Lo mejor es hacer algo prolijo, por ley y acabar de una vez por todas con cosas no saldadas hace años”, opinó un experimentado dialoguista.

“Acotamos al máximo posible lo que se requerirá. Pero hay puntos en los que no hay mucho margen para ceder. Se verá cuánto aporta la Casa Rosada para arribar a destino. Queremos que salga lo mejor”, aseguraron desde otro despacho de la oposición “acuerdista”.

El presidente de la Unión
El presidente de la Unión Cívica Radical en la Cámara alta, el correntino Eduardo Vischi

Bullrich cuenta con un interbloque de 21 soldados. Para el quorum y activar el recinto, se precisan 37. Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, el PRO -tres adhesiones para nada menores, que maneja el misionero Martín Goerling- y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Días atrás, una fuente mileísta aseguró a este medio que desde al menos una fuerza del interior “ya se comprometieron” a acompañar la iniciativa.

Desde el interior del país se aguardan para las 15 de hoy, entre otros, a Carlos Espínola (Corrientes-Provincias Unidas); y a Flavia Royón (Primero los Salteños) y Julieta Corroza (La Neuquinidad), terminales en la Cámara alta de los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa, respectivamente. El último intenta recuperar identidad y levantar el perfil tras la durísima derrota frente a La Libertad Avanza de octubre pasado.

Un artículo del despacho firmado en diciembre pasado y que preocupa a varios bloques es el 212, que señala: “Las disposiciones comprendidas en los Títulos II Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Titulo XXIII Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), Título XXIV Modificaciones a leyes impositivas, Título XXV Reducción de la carga tributaria, entrarán en vigencia cuando así lo disponga el MINISTERIO DE ECONOMÍA a efectos de dar cumplimiento a las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. Un senador lo interpretó anteayer de esta manera: “Es como dejarle una facultad delegada, prácticamente”.

Otro proyecto con dictamen listo para el recinto es el relacionado con los cambios en glaciares. Quienes más entienden la temática apuntan a tres factores. El primero es que deberá revisarse el “Acuerdo de Escazú” para conocer bien cómo se entiende, de manera concreta, la participación popular. Se habla de llamados desde la Casa Rosada al Congreso con advertencias sobre esto. Sacrificarse para sancionar una ley y que a los pocos días sea bloqueada no sería la mejor señal para quien duda sobre invertir en la Argentina.

Otro factor sería el monumental poder que dejarían a gobernadores para delimitar zonas. “O sea que uno puede decir que toda la provincia es periglacial. Otro, nada. Y si en dos años llega otro mandatario de distinto tono político y da vuelta esa decisión, ¿quién habla con el dueño del emprendimiento?“, sentenciaron con preocupación desde un despacho de peso. En tanto, el tercer ítem refiere a una desventaja considerable a la hora de cobrar regalías. El porcentaje parece ”bajísimo" a muchos.

Temas Relacionados

Reforma laboralSenadoPatricia BullrichLa Libertad AvanzaUCREduardo VischiCoparticipaciónProvinciasCuota sindicalLey de glaciaresÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Consejo de Paz creado por Donald Trump le dio la bienvenida a todos sus países miembros

Argentina se convirtió en integrante fundador de la Junta de la Paz. De hecho, no deberá pagar los mil millones que le exigen a aquellas naciones que deseen ser parte permanente

El Consejo de Paz creado

Javier Milei participó en la Derecha Fest: “Argentina le está demostrando al mundo que el verdadero camino es el de la derecha liberal libertaria”

En medio de la gira de agradecimiento, el presidente sostuvo que la gente los apoyó para frenar el empobrecimiento. “Vamos a seguir cambiando hasta que seamos el país más libre del mundo”, sostuvo

Javier Milei participó en la

El Gobierno de Salta le pedirá exámenes toxicológicos para todos sus funcionarios

La medida fue dispuesta tras un decreto firmado por Gustavo Sáenz. Serán controles aleatorios y sorpresivos para quienes ocupan cargos públicos en los tres poderes del Estado

El Gobierno de Salta le

Salta apuesta por una estrategia turística integral durante el verano para competir con los viajes al exterior

La provincia es uno de los principales centros a visitar del país durante todo el año y ahora busca una agenda activa para mantener los niveles de visitantes en las principales ciudades

Salta apuesta por una estrategia

Sindicatos estatales realizarán un paro el día que se trate la reforma laboral en el Senado

Un grupo de gremios, impulsados por ATE, se reunieron este martes y anunciaron la huelga prevista para el mismo día en que la Cámara Alta retome el debate del proyecto que busca aprobar el gobierno nacional

Sindicatos estatales realizarán un paro
DEPORTES
Toni Nadal apuntó contra Djokovic

Toni Nadal apuntó contra Djokovic y criticó su falta de autocontrol tras la polémica en el Australian Open: “Hay que aplicar la norma”

Vélez le ganó sobre la hora 2-1 a Talleres por la segunda fecha del Torneo Apertura

San Lorenzo venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza y logró su primera victoria en el Torneo Apertura

Boca Juniors presentó a sus refuerzos: del “a River no quería ir” de Ascacíbar a la frase de Ángel Romero que ilusionó a los hinchas

Una lesión lo sacó 369 días de las canchas y anotó el gol del triunfo a los 48 segundos de su regreso: “Ese momento fue feo”

TELESHOW
Flor Torrente brilla en “Mi

Flor Torrente brilla en “Mi amiga y yo”: arte, familia y resiliencia

La vida simple de Elina y Eduardo Costantini en José Ignacio: paseos, playa y familia

Rulo Schijman vuelve con Desencriptados, el ciclo de Infobae Studio que pone a prueba el pasado de los famosos

Marley en Pinamar: de su convivencia con Florencia Peña a los días de playa con Mirko y Milenka

Evangelina Anderson y Maxi Kilates, en medio de rumores de acercamiento: “Hubo un encuentro nocturno”

INFOBAE AMÉRICA

Protestas en Irán: el número

Protestas en Irán: el número de muertos por la represión del régimen se elevó a al menos 6.221

Kleber Mendonça Filho: “Cualquier historia sobre uso del poder para aplastar a la gente siempre será universal”

Zoé Valdés, contundente: “Leonardo Padura es un policía del régimen cubano”

Influenza concentra las muertes al inicio de 2026 y eleva las alertas sanitarias en Panamá

Descubren en Norfolk una rara trompeta de guerra celta que arroja luz sobre rituales y tecnología de la Edad del Hierro