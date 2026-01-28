El Gobierno debate si impulsar una Comisión Bicameral para acelerar la reforma del Código Penal

El presidente Javier Milei junto a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich (REUTERS/Martin Cossarini)

Con el cronograma legislativo diagramado para los próximos días, el presidente Javier Milei dio claves de lo que serán las prioridades del Gobierno para el período de sesiones ordinarias que iniciará el próximo 1° de marzo y que, entre las reformas mencionadas, destacan los cambios en el Código Penal en los que trabaja la mesa judicial. Para la sanción de la misma, la mesa política debate la estrategia que implementará, que contempla la posibilidad de conformar una Comisión Bicameral para acelerar su tratamiento.

“Estamos estudiándolo”, manifestó un integrante del selecto grupo a Infobae. Según argumentan en la administración libertaria, la idea que conversaron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la entonces titular de Seguridad, Patricia Bullrich, apuesta a acelerar los tiempos y posibilitar la unificación del dictamen para evitar modificaciones futuras y dilaciones en el debate. El ala que se muestra a favor de la convocatoria sostiene además que la Comisión Bicameral le permitiría al oficialismo reducir drásticamente los tiempos del proceso y abrir un canal directo con los funcionarios involucrados.

Sin embargo, algunos miembros del equipo encargado de la redacción del proyecto advierten que el escenario podría complicarse debido a la oposición. “Lo veo muy difícil. Requiere diálogo institucional, voluntad de los presidentes de cámaras, seriedad, estudio, todo lo que no hacen la mayoría de los políticos argentinos que siempre prefieren molestar y entorpecer el trámite”, expresó un funcionario a este medio.

“Es la mejor idea. Individual sería muy discutido y un proceso muy largo. Así fue el Código Civil y Comercial. El Código Penal de 1921, hoy vigente, se aprobó a libro cerrado sin discusión, pero tardaron años en analizarlo”, sumó un miembro del Gabinete.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, en Casa Rosada

En el mientras tanto, la mesa judicial trabaja para concluir el documento de la reforma, que prometen alcanzará más de 900 artículos y que esperan que esté lista para la primera quincena de febrero. Los actores claves del equipo son el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

De concretar la idea que sobrevuela en varios despachos de Balcarce 50, el Poder Ejecutivo aspira a sintetizar el debate de ambas cámaras y a obtener un dictamen que le permita conservar la esencia del proyecto que se presenta como central durante el 2026. “Estamos incrementando todas las penas del Código Penal, para que efectivamente el que las hace las pague”, prometió el libertario el pasado lunes desde una de las esquinas más concurridas de la ciudad de Mar del Plata, en el marco del Tour de la Gratitud.

Una vez establecida la tentativa hoja de ruta en materia legislativa para este año, los alfiles negociadores, abocados actualmente a la Reforma Laboral, la Ley Penal Juvenil, la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, deberán retomar el debate por la profunda modificación del Código Penal.

En un principio, la idea del propio Milei era tratarla durante el período de sesiones extraordinarias que iniciará el próximo lunes 2 de febrero hasta el 27 del mes, pero los planes fueron postergados con la idea de concentrar esfuerzos en la búsqueda de voluntades para la sanción del proyecto del temario oficializado.

En Casa Rosada sostienen que los tiempos de la prórroga legislativa son limitados este febrero, que está atravesado por los feriados de Carnaval desde el 14 al 17 del mes. Incluso algunos se lamentan por no haber convocado al inicio de extraordinarias durante los últimos días de enero. “No hay tiempo. Tenemos pocas sesiones. A lo sumo, dos por cámara y tenemos que ser quirúrgicos", sostuvo un alfil negociador.

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich durante la presentación del Código Penal en el predio de Ezeiza

Las modificaciones que planea hacer pasar el Ministerio de Justicia persiguen el objetivo de modernizar el código sancionado en 1921 para imprimirle “dinamismo” y reducir “arbitrariedades” de los tribunales. Con la idea de intensificar la política criminal, se espera un endurecimiento de penas para delitos que revisten gravedad, como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas.

Al ajustado cronograma del Congreso Nacional, el círculo político del libertario incorporó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, a raíz del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, y evalúa su tratamiento en función de los tiempos. La multiplicidad de voces da lugar a la convergencia de posturas. De esta forma, varios integrantes de la mesa coinciden en que el temario es extenso para los potenciales días de sesiones, por lo que el proyecto de reducción en la edad de imputabilidad podría terminar de tratarse en marzo, mientras otros garantizan llegar a completar su tratamiento.