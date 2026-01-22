Crimen y Justicia

Se viralizó el video del crimen de Jeremías Monzón: su familia exige saber cómo se filtró

El adolescente de 15 años fue asesinado en diciembre de 2025 por tres menores de edad: dos de 14 años, que no son punibles, y una chica de 16, que cumple prisión en un centro de menores de Rosario

La familia de Jeremías Monzón reclama respuestas urgentes a la Justicia de Santa Fe luego de que el video que muestra el asesinato del adolescente de 15 años se viralizara en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

El abogado Bruno Rugna, que representa a la mamá de la víctima, Romina Monzón, pide que se investigue cómo se filtró el material audiovisual, que formaba parte de la causa judicial.

La secuencia, grabada durante el ataque y utilizada como evidencia en el expediente, comenzó a circular masivamente en grupos de WhatsApp, canales de Telegram y otras plataformas digitales.

Según señaló Rugna, en declaraciones recogidas por Aire de Santa Fe, el video “solo debía estar en poder de la Justicia” y su divulgación representa una grave vulneración de la dignidad de la víctima. Rugna sostuvo: “Queremos saber exactamente desde qué instancia judicial salió el video y cómo terminó viralizándose”.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Policía de Investigaciones y el Poder Judicial de Santa Fe se encuentran en la mira de la querella, que exige determinar en qué etapa procesal ocurrió la filtración, que exhibe violencia institucional.

Rugna confirmó a Infobae que este miércoles presentó la denuncia y avisó al Ministerio de Seguridad provincial. La familia solicitó formalmente que se inicie una investigación interna para identificar a los responsables de la difusión. Además, el abogado advirtió que quienes reenvían el video pueden incurrir en responsabilidad penal y pidió a la sociedad que evite replicar imágenes que exponen situaciones de extrema violencia.

El caso de Jeremías Monzón, asesinado en diciembre de 2025, generó una ola de indignación en la comunidad santafesina.

De acuerdo con Telefe Santa Fe, familiares, amigos y agrupaciones sociales organizaron una movilización para reclamar justicia y exigir explicaciones por la filtración. La convocatoria, prevista frente a la cancha de Colón, busca presionar por avances en la investigación y demandar mayor protección para las víctimas y sus familiares.

La familia, a través de su abogado, pidió que la cadena de custodia de pruebas sensibles sea más estricta y que el uso del video quede limitado al proceso judicial. El reclamo se centra en evitar que episodios similares de filtración y exposición pública se repitan en casos que afectan a menores de edad y a víctimas de delitos graves.

Sin referirse al caso concreto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este martes en conferencia de prensa a la difusión del video.

De acuerdo a La Capital, Pullaro sostuvo que la responsabilidad institucional del Estado debe centrarse en el diseño de políticas públicas y no en el análisis puntual de hechos que “generan dolor y repudio en la sociedad".

En ese sentido, el mandatario volvió a plantear la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, al considerar que la pena debe estar vinculada al delito cometido y no a la edad de quien lo ejecuta.

“No podemos evaluar que un chico de 14 o 15 años no comprende las acciones que va a llevar adelante. Una persona que comete un delito de estas características sabe lo que está haciendo”, afirmó.

El crimen

La investigación judicial confirmó que tres menores de edad participaron del crimen cometido el 18 de diciembre pasado. Dos de ellos tienen 14 años. No son punibles y están en libertad.

En tanto, una chica de 16, que cumple prisión en un centro de menores de Rosario, fue imputada por homicidio triple agravado, por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento. 

El 22 de diciembre, la Policía de Santa Fe recibió un llamado en el que se alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el predio ubicado frente a la rotonda del estadio de Colón y en el acceso al barrio Chalet, entre pastizales y tapado con cartones.

La autopsia determinó que Jeremías recibió más de veinte lesiones cortopunzantes durante el hecho.

