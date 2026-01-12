Milei agradeció a quienes combaten los incendios en Chubut: “Nada más heroico que arriesgar su vida para salvar a otros”

A pesar de la lluvia, continúan los trabajos en Chubut (Photo by Martin LEVICOY / AFP)

Ante la crítica situación que atraviesa por estas horas la provincia de Chubut, debido a la magnitud de los incendios forestales que no dan tregua a los brigadistas, el presidente Javier Milei realizó un posteo para agradecer y apoyar las tareas de combate que vienen realizando. “Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”, escribió el mandatario.

Ya son casi 12.000 las hectáreas consumidas con daños sobre bosques implantados, nativos y matorrales, por el avance del fuego en zonas como Puerto Patriada y El Hoyo, de acuerdo con el último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF). El Gobierno provincial confirmó que el área afectada duplica la cifra informada el sábado anterior.

“Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo”, añadió Milei, en referencia con los operativos de combate que ahora cuentan con el refuerzo de 63 brigadistas de la Provincia de Córdoba (ETAC) y 15 integrantes de la BNNEA del SNMF–AFE, totalizando 78 nuevos efectivos. “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, reiteró el Presidente.

El tuit de Javier Milei, en donde agradeció a los que combaten los incendios

Las tareas con maquinaria vial y camiones cisterna se focalizan en sectores críticos como Los Paredones, donde el fuego cruzó la Ruta Nacional N° 40 y se dirige hacia Laguna Las Mercedes. Días atrás, Vialidad Nacional debió interrumpir la circulación sobre la misma traza por las grandes llamaradas y la imposibilidad de circular por el humo.

Las palabras del mandatario se sumaron a las declaraciones el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien minutos antes había dirigido un extenso posteo a todos los organismos nacionales que trabajan a la par del Gobierno de la provincia de Chubut para sofocar y extinguir las llamas.

El titular de la cartera de ministros destacó la coordinación de distintos organismos del Estado nacional, que desplegaron recursos humanos, logísticos y materiales en las zonas afectadas. Gracias al accionar de 295 brigadistas, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos.

La situación es crítica: hay casi 12 mil hectáreas consumidas (Photo by Martin LEVICOY / AFP)

Según especificó, la Administración de Parques Nacionales sumó 128 brigadistas, vehículos, embarcaciones, monitoreo satelital y drones, y la instalación de cisternas portátiles. El Ministerio de Defensa aportó ayuda humanitaria, un helicóptero, apoyo logístico aéreo y personal desplegado en zonas afectadas. Y el Ministerio de Capital Humano “envió 4 camiones con provisiones para los damnificados (vestimenta, tanques de agua, calzado, artículos para bebés, bolsas para dormir, colchones, calefones, heladeras, estufas, etc)”.

En el mensaje escrito a través de la red social X, agradeció al Ministerio de Salud que destinó médicos, enfermeros, ambulancias, dispositivos de atención rápida y solicitó recursos adicionales al INESA. Indicó que Cancillería gestionó recursos aéreos de Chile y Vialidad Nacional aportó camiones cisterna para abastecer agua a reservorios y bomberos, además de transporte de emergencia y maquinaria pesada para Epuyén.

Desde hace días, los incendios azotan a Chubut (Foto X: @AFE_Arg)

Por último, agradeció a instituciones y empresas por la colaboración, y anticipó que el Banco Nación “dispuso medidas de asistencia financiera para acompañar a los productores agropecuarios MiPyMEs de la Patagonia afectados por los incendios, que incluyen apoyo crediticio y la prórroga de vencimientos de operaciones comerciales vigentes”.

“YPF donó 15.000 litros de nafta (equivalente a 30 camiones cisterna) para la provisión de los equipos de auxilio en El Bolsón, mientras que Aerolíneas Argentinas donó 8 tótems para almacenar miles de litros de agua”, concluyó Adorni.

Se sumaron Bomberos voluntarios de Córdoba (Foto X: @gobdecordoba)

La llegada de algunas lluvias después del mediodía de este domingo en Epuyén y en El Hoyo ofreció alivio y esperanza a la población, aunque los trabajos de contención siguen en marcha. Las precipitaciones permitieron reducir la temperatura del suelo y humedecer la vegetación, lo que facilitó las labores de los brigadistas en los focos que permanecen activos.

El objetivo es redistribuir fuerzas en las zonas de mayor riesgo, especialmente donde existe peligro para la población y la infraestructura. Personal trabaja en la protección de la usina y la escuela de El Coihue, puntos identificados como prioritarios por el SPMF.

Alrededor de las 14 horas se registraron las primeras precipitaciones en la zona, extendiéndose hacia Esquel, El Hoyo, el Parque Nacional Los Alerces y el paraje Rincón de Lobos

Desde la Agencia Federal de Emergencias aseguraron que continúan con el despliegue de medios aéreos y brigadistas, “que se suman a los recursos provinciales, locales y de otras provincias.

Agradecemos a las brigadas, a los bomberos voluntarios, a los equipos técnicos y a todos los que están realizando este enorme esfuerzo en la lucha contra el fuego”.