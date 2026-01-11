El incendio en Chubut ya consumió casi 12 mil hectáreas y avanza hacia zonas residenciales

Una de las postales del incendio en Chubut (@Maxijonas)

El incendio en Chubut continúa activo, ya afectó a unas 11.970 hectáreas en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo y sigue en expansión desde su detección, de acuerdo con el último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de esa provincia (SPMF). El avance del fuego amenaza áreas residenciales e infraestructura crítica, mientras la causa permanece bajo investigación.

Según detallaron en el último comunicado, el riesgo se concentra en sectores como Los Paredones, donde el incendio cruzó la Ruta Nacional N° 40 y se dirige hacia Laguna Las Mercedes. El informe del SPMF advirtió sobre el peligro para la Usina y la Escuela de El Coihue, puntos en los que permanece personal desplegado, maquinaria y camiones cisterna para resguardar instalaciones.

El avance del fuego amenaza áreas residenciales e infraestructura crítica, mientras la causa permanece bajo investigación (EFE/ Provincia de Chubut)

El fuego afecta una superficie estimada de 11.970 hectáreas, perjudicando matorrales y bosque implantado y nativo. Los avances en distintos frentes complican el trabajo de los brigadistas: en Aserradero Franco, las llamas avanzaron intensamente hacia La Burrada, se instalaron cortafuegos con maquinaria vial, y en el Cordón Derrumbe (Laguna Los Alerces), personal helitransportado debió replegarse debido a la reactivación de focos en zonas altas.

Las operaciones aéreas siguen centrándose en interfases expuestas, como La Angostura, El Balcón y Aldea San Francisco. El sector de Cárdenas (en el noroeste del Lago Epuyén) sufrió afectaciones en el Establecimiento El Trueno y en Bahía Las Percas.

Según informó el gobierno de Chubut, ya fueron afectadas más de 11 mil hectáreas (Photo by Martin LEVICOY / AFP)

El dispositivo de combate cuenta con el refuerzo de 63 brigadistas de la Provincia de Córdoba (ETAC) y 15 integrantes de la BNNEA del SNMF–AFE, totalizando 78 nuevos efectivos. El objetivo es redistribuir fuerzas en las zonas de mayor riesgo, especialmente donde existe peligro para la población y la infraestructura.

El análisis de Ignacio “Nacho” Torres

Por otro lado, la provincia declaró la emergencia ígnea en un contexto de sequía extrema. Algunos focos comenzaron tras tormentas eléctricas, mientras que otros se atribuyen a acciones deliberadas, según informó el gobernador Ignacio Torres.

Ignacio Torres describió el panorama que vive su provincia por el fuego que afecta a varias áreas. Cuestionó la subejecución de fondos y reclamó cambios normativos para el delito de ecocidio

Torres describió la situación como angustiante para las comunidades afectadas, con las llamas avanzando y rodeando localidades enteras. “Cuando el fuego se acerca a las viviendas, la desesperación es enorme”, señaló.

En diálogo con Radio Mitre, el mandatario explicó que la emergencia se declaró dos meses atrás debido a la peor sequía registrada desde 1965. Advirtió sobre la gravedad de la situación climática y pidió considerar la excepcionalidad del momento frente a quienes minimizan el impacto del cambio climático.

Al referirse al origen de los incendios, Torres diferenció entre las áreas afectadas: en Puerto Patriada, el foco más cercano al pueblo se inició por un rayo, sin participación intencional. También indicó que la provincia denunció a un propietario que inició un incendio de manera intencional por motivos productivos. Y recordó un episodio en Cholila, donde una disputa vecinal terminó con terrenos incendiados y personas detenidas con bidones de combustible: “La irresponsabilidad de algunos provoca daños graves en medio de esta sequía”.

El incendio avanza hacia zonas residenciales (Photo by Martin LEVICOY / AFP)

Sobre las sanciones, Torres cuestionó la corta duración de las penas y pidió un marco normativo más severo para el ecocidio. Y destacó que la fiscalía actúa con seriedad en estos casos.

A su vez, descartó la existencia de intereses inmobiliarios en los incendios actuales, señalando que las tierras afectadas son privadas y que Puerto Patriada pertenece al municipio, por lo que no está en venta.

Respecto a la respuesta ante la emergencia, precisó que se utilizan todos los recursos disponibles, incluidos aviones hidrantes, helicópteros y la colaboración de Chile. Y mencionó la participación de brigadistas de varias provincias: “Más de quinientas personas trabajan para proteger a los habitantes y a los turistas”.

Por último, el gobernador provincial valoró la cooperación entre jurisdicciones, pero criticó la lentitud administrativa en el envío de recursos. Y reclamó mayor rapidez en la asignación de ayuda.

El clima para Chubut

El SMN indicó que la provincia de Chubut se encuentra bajo alerta naranja por temperaturas extremas de calor. Esta categorización refiere a temperaturas de efecto moderado a alto en la salud y que pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Por lo cual, el organismo recomienda:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

El SMN indicó alerta naranja por temperaturas cálidas altas en la zona oeste de Chubut

Además, ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.