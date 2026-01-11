Incendios en Chubut: Torres ratificó que hubo intencionalidad, pidió penas más duras y criticó la subejecución de fondos

Ignacio Torres describió el panorama que vive su provincia por el fuego que afecta a varias áreas. Cuestionó la subejecución de fondos y reclamó cambios normativos para el delito de ecocidio

La provincia de Chubut enfrenta una situación crítica por los incendios forestales en la Patagonia. La emergencia ígnea se declaró en un escenario marcado por una sequía histórica, con focos surgidos a partir de tormentas eléctricas y otros atribuidos a acciones deliberadas, según describió el gobernador Ignacio Torres.

“La angustia, la bronca, la impotencia… Cuando uno ve el avance de las llamas, rodeando pueblos enteros, la desesperación es enorme. Ver que el fuego se viene a las casas y que rodea un pueblo es horrible”, expresó Torres.

Durante una entrevista en Radio Mitre, el gobernador remarcó la magnitud del problema: “Declaramos hace dos meses la emergencia ígnea porque estamos atravesando la peor sequía desde 1965”. Además, advirtió sobre el contexto climático: “Tenemos que contemplar lo extraordinario de este momento cuando algunos relativizan el cambio climático”.

En relación con el origen de los focos, Torres diferenció entre las zonas afectadas. “El fuego inicia por una tormenta eléctrica, por un rayo concretamente, en Puerto Patriada. Ese foco, el que más nos preocupa y ocupa por la cercanía al pueblo, no fue intencional”.

“Hay incendios de todo tipo. Denunciamos desde la provincia a un dueño de un campo que inició de manera intencional un fuego, pero en ese caso no por cuestiones inmobiliarias, sino productivas”, precisó. “En Cholila, el año pasado, hubo una pelea entre vecinos y a uno le prendieron fuego el terreno; los agarramos con bidones de nafta en la mano”. A esto, añadió: “La imbecilidad de alguno genera un daño enorme cuando la sequía tiene esta magnitud”.

Chubut enfrenta la peor sequía desde 1965, un factor clave que agrava la propagación y el impacto de los incendios forestales en la región. Foto: EFE

Respecto a la sanción de los responsables, Torres lamentó la baja duración de las penas: “Esa gente tiene que estar años presa, no seis meses solamente. Es importante que haya un marco normativo para que la figura de ecocidio tenga el peso que corresponde. Ahora, creo que la fiscalía está actuando con seriedad”.

En referencia a posibles intereses sobre la tierra, señaló: “No veo ninguna especulación inmobiliaria en estos incendios. Son tierras privadas. Casas de gente. Puerto Patriada es un lugar intangible, es del municipio, no se va a vender nunca”.

Sobre la respuesta a la emergencia, el gobernador detalló el uso de todos los recursos disponibles: “Tenemos todos los aviones hidrantes, helicópteros del país y la región; Chile también está colaborando. No alcanza contra la fuerza de la naturaleza”. Subrayó la actuación conjunta: “Acá está Chubut, Córdoba, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Santiago del Estero. Más de quinientos brigadistas dejan la vida para cuidar a los chubutenses y a los turistas”.

Torres recalcó la cooperación interjurisdiccional, aunque criticó la falta de eficiencia administrativa: “Subejecutar una partida no es ahorro fiscal. Subejecutar una partida es ser un mal funcionario”. Reclamó acelerar la llegada de recursos: “Mandame todos los aviones, todo lo que tengamos y después vemos”.

Ignacio Torres enfatizó la cooperación conjunta entre provincias

Durante los momentos más críticos, el mandatario describió la situación en Puerto Patriada como “mucho más dura, más triste y también más caótica”. Hubo llamas de más de treinta metros, cierre de rutas y el trabajo conjunto de brigadistas, bomberos voluntarios y radioaficionados: “Hay una sociedad hermanada para darle pelea al incendio”, resaltó.

En cuanto al futuro, insistió en la necesidad de trabajo conjunto y posponer otras discusiones: “Ahora tenemos que estar todos espalda con espalda. Ya habrá tiempo para debatir cuestiones presupuestarias y llevar al Congreso lo necesario para garantizar recursos fundamentales”.

Desde los primeros días del año, Chubut es la provincia más afectada por los incendios que se generaron en buena parte de la Patagonia argentina. Más de 3.000 personas debieron evacuar sus hogares y sitios turísticos por el fuego, que ya afectó a más de 5.000 hectáreas, según datos oficiales.

La ayuda de Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ofreció su ayuda al Gobierno argentino en las tareas de extinción de los incendios que llevan días asolando el territorio de la Patagonia.

“Hemos ofrecido colaboración al gobierno de Argentina para enfrentar los duros incendios que afectan a la Patagonia. En momentos de adversidad siempre tenemos que trabajar juntos”, ha hecho saber el presidente saliente de Chile en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro de Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, resaltó también la disposición de Chile a ayudar. “Ante los incendios forestales que afectan a la vecina nación de Argentina, Chile ofrece su apoyo y cooperación. En momentos de adversidad, la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos”, manifestó.