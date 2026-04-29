Política

El Gobierno pagará en mayo el Salario Social Complementario, tal como ordenó la Justicia

La decisión judicial obliga a la administración nacional a mantener los pagos a beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo. Son unos 72 mil millones de pesos. El Ministerio de Capital Humano ya apeló el fallo

Guardar
En detalle, 1.012.357 titulares pasaron al Programa Volver al Trabajo
En detalle, 1.012.357 titulares pasaron al Programa Volver al Trabajo

El gobierno de la La Libertad Avanza afrontará el pago de $72.384.624.000 correspondiente al Programa Volver al Trabajo, que se abonará los primeros días de mayo, a partir de una orden judicial que obliga a sostener este esquema de asistencia social suspendido en su reformulación. La medida fue dictada el 21 de abril de 2026 por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien instruyó al Ministerio de Capital Humano a mantener vigentes las transferencias económicas a los beneficiarios del programa hasta que se dicte sentencia definitiva sobre su continuidad dado que la cartera a cargo de Sandra Pettovello apeló la medida, tal como anticipó Infobae.

El impacto inmediato de la resolución se refleja en la magnitud de los fondos: el pago comprende a más de un millón de personas transferidas desde el anterior esquema “Potenciar Trabajo”, según consta en la Resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

PUBLICIDAD

En detalle, 1.012.357 titulares pasaron al Programa Volver al Trabajo y otros 260.911 fueron transferidos al Programa de Acompañamiento Social, ambos bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. La advirtió en un comunicado que la medida judicial impide, por el momento, aplicar las políticas de capacitación laboral y la extensión de la doble jornada escolar en contextos vulnerables.

La resolución judicial dentro del expediente colectivo “LEDESMA, ANDREA LILIANA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO s/AMPARO COLECTIVO” llevó a la administración de Javier Milei a autorizar el pago directo a los beneficiarios mediante el Banco de la Nación Argentina.

PUBLICIDAD

Documento oficial impreso en español con texto detallando una resolución. Un párrafo está resaltado, mencionando el Programa Volver al Trabajo y una cifra monetaria
Documento oficial muestra la resolución que aprueba el Programa Volver al Trabajo (VAT), asignando $72.384.624.000 para la liquidación de fondos a sus participantes

Este medio ya había informado que el ministerio a cargo de Pettovello no había puesto en dudas el pago del beneficio social. “Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo”, sostuvieron las fuentes oficiales.

Esta postura implica acatar la orden judicial y al mismo tiempo promover una apelación para revertir la cautelar, que bloquea el redireccionamiento presupuestario de estos fondos.

El conflicto se originó en el proceso de transformación de los programas de asistencia. El Programa Volver al Trabajo fue creado en febrero de 2024 para reemplazar la modalidad de inclusión laboral anterior y, según el Poder Ejecutivo, su objetivo era fortalecer la capacitación y la inserción en empleos formales. La medida cautelar interrumpe este proceso, consolidando el esquema de transferencia directa sin contraprestaciones, según detallaron los funcionarios consultados por Infobae.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó los cambios en los planes sociales
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

La descripción oficial fue tajante: “Esto es la perpetuidad del asistencialismo”, en referencia a la obligación de mantener el modelo previo, considerado un obstáculo respecto al objetivo de reemplazar los planes sociales por políticas activas de empleo y educación.

El diagnóstico de la administración de La Libertad Avanza apunta a que la continuidad de estos programas “cristaliza la pobreza”, lo que impide una transición hacia mecanismos de intervención estructurales y de largo plazo, como la extensión de escolaridad gratuita y los vouchers de formación profesional.

La gestión de Pettovello promueve una reingeniería del sistema: reasignar partidas para implementar vouchers de capacitación laboral en articulación con centros formativos provinciales y financiar la doble escolaridad en escuelas de contextos vulnerables.

A través de un comunicado oficial emitido la semana pasada, el Ministerio de Capital Humano informó que, a raíz del fallo que hacía lugar al recurso de amparo impulsado por organizaciones sociales enroladas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) , ambas políticas “no podrán llevarse a cabo”, al menos hasta que se resuelva el litigio.

UTEP marcha Potenciar Trabajo
Volver a Trabajar es la continuidad del programa Potenciar Trabajo

La medida, dictada por el juez Adrián González Charvay, obliga al Estado nacional a mantener activas las transferencias económicas del Programa Volver al Trabajo, que beneficia a más de 900 mil personas con un ingreso mensual de $78.000 y bloqueando temporalmente el uso de esos recursos en las nuevas políticas de capacitación y educación que se habían proyectado.

Con la apelación realizada por los abogados de Capital Humano las autoridades buscan de revertir la medida y recuperar autonomía en la asignación de partidas presupuestarias para políticas sociales. En su momento, desde los despachos oficiales interpretaron que el Poder Judicial “termina haciendo política pública y nos dice cómo asignar los recursos”.

En la segunda foja de la resolución de Capital Humano, dejaron constancia de lo siguiente: “Sin perjuicio de la interposición de los recursos judiciales correspondientes por parte de esta Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Huamno, corresponde efectuar las gestiones tendientes al cumplimiento de la manda judicial conforme el ordenamiento jurídico vigente, disponiendo el pago de la prestación económica prevista en el Programa Volver al Trabajo (VAT), y sin que ello comporte una modificación del marco normativo vigente".

Desde la perspectiva oficial, la indefinición judicial ante la apelación genera incertidumbre y frena transformaciones consideradas prioritarias por la Casa Rosada.

Para el Poder Ejecutivo nacional, el conflicto supera el debate sobre un programa específico, abriendo la discusión sobre el modelo de política social en el país: la disyuntiva entre la asistencia monetaria directa y mecanismos estructurales como la formación laboral y la intervención educativa.

Los fondos destinados serán imputados a la Jurisdicción 88, Subjurisdicción 03 - Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, bajo la partida de “Ayudas Sociales a Personas”, con financiamiento del Tesoro Nacional, según formaliza la resolución administrativa que ejecuta la orden judicial.

Temas Relacionados

Programa Volver al TrabajoMinisterio de Capital HumanoPolíticas SocialesAsistencia Económica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Milei dijo que Europa "está al borde del exterminio" por promover el ingreso de extranjeros

El Presidente participó de un debate junto al economista Juan Carlos De Pablo titulado “Keynes y la Teoría General” en el Palacio Libertad. Allí trajo a colación las consecuencias que, dijo, sufren los países europeos por la inmigración de otras culturas

Milei dijo que Europa "está al borde del exterminio" por promover el ingreso de extranjeros

Yamil Santoro contó cómo es el armado de Dante Gebel y dijo que Milei “logró traducir un clima de época”

En Infobae al Regreso, el dirigente liberal analizó el impacto de la polarización política y defendió una construcción basada en consensos, pluralidad y laicidad en la propuesta que impulsa junto a Gebel

Yamil Santoro contó cómo es el armado de Dante Gebel y dijo que Milei “logró traducir un clima de época”

La Justicia de San Juan ordenó la continuidad del proyecto minero Vicuña tras el planteo de La Rioja

“Tenemos respeto por La Rioja y creemos en el diálogo institucional, pero no en debates sin sustento jurídico”, dijo el gobernador Marcelo Orrego. Implicará una inversión de 18 mil millones de dólares para extraer cobre, oro y plata. En paralelo, presentaron una iniciativa en el Congreso para proteger la previsibilidad de las grandes inversiones

La Justicia de San Juan ordenó la continuidad del proyecto minero Vicuña tras el planteo de La Rioja

Silvia Lospennato: “Me parece gravísimo que todas las leyes que vota el Congreso terminen judicializadas”

En Infobae al Regreso, la legisladora del PRO advirtió sobre la judicialización de las leyes y afirmó que “Mauricio Macri es el líder más sano que tiene la Argentina”

Silvia Lospennato: “Me parece gravísimo que todas las leyes que vota el Congreso terminen judicializadas”

“Va a estar bueno”: cómo vive Manuel Adorni las últimas horas antes de la sesión clave en Diputados

El jefe de Gabinete dice estar cansado, pero preparado para hablar en la Cámara baja. La estrategia que ideó con la cúpula del Gobierno y los últimos preparativos que hizo por estos días

“Va a estar bueno”: cómo vive Manuel Adorni las últimas horas antes de la sesión clave en Diputados
DEPORTES
Los detalles de la gresca en el final de la caída de Boca ante Cruzeiro: el cruce entre Paredes y Pereira que encendió la mecha

Los detalles de la gresca en el final de la caída de Boca ante Cruzeiro: el cruce entre Paredes y Pereira que encendió la mecha

Con el primer gol de Di María en la Libertadores, Rosario Central le ganó 3-0 a Universidad Central en Venezuela y es líder del Grupo H

La expulsión de Bareiro en Cruzeiro-Boca Juniors, bajo la lupa: qué dice el reglamento

Las perlitas de Neymar ante San Lorenzo: del gesto que le valió una ovación al lujo que se hizo viral

Los tres golazos de la selección argentina Sub 17 en el triunfo por 3 a 0 ante Bolivia en el Sudamericano femenino

TELESHOW
Romina Orthusteguy recordó la grave actitud de Eduardo Carrera cuando conoció a su hija: “Esta pendeja nos tomó de hijos”

Romina Orthusteguy recordó la grave actitud de Eduardo Carrera cuando conoció a su hija: “Esta pendeja nos tomó de hijos”

El descargo de Evelyn Botto tras las críticas que recibió por hacer un chiste sobre un asesinato: “No me di cuenta”

Nick Sícaro confirmó su relación con Daniela Celis: “Me gusta cada vez más”

Franco Colapinto y Maia Reficco, enamorados en las playas de Miami: su video paseando al costado del mar

Thiago Medina, cada vez más cerca de crear contenido para adultos: “Me están por convencer”

INFOBAE AMÉRICA

Congreso de Guatemala aprueba aporte económico para boxeador Lester Martínez

Congreso de Guatemala aprueba aporte económico para boxeador Lester Martínez

Exportaciones panameñas de productos avícolas se abren paso en el Caribe

Guatemala: Arévalo culmina primer día de entrevistas con aspirantes a Fiscal General

BCIE aprueba USD 155 millones para la segunda fase del programa de infraestructura vial en El Salvador

Exhibicionismo con fines sexuales será sancionado en Panamá con penas de 2 a 6 años de prisión