Política

Comenzaron las negociaciones por la reforma laboral: qué tan cerca está el Gobierno de conseguir los votos

El oficialismo apunta a sancionar la ley en febrero, en el segundo tramo de sesiones extraordinarias. Los contactos informales ya comenzaron. El rol clave de los gobernadores

Guardar
Diego Santilli, Patricia Bullrich y
Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem

El gobierno de Javier Milei apunta a sancionar la reforma laboral en febrero, durante el segundo tramo de sesiones extraordinarias, y la semana que viene comenzarán las primeras actividades formales: el próximo viernes la mesa política se reunirá para terminar de definir la estrategia legislativa y una comisión técnica analizará en el Senado las observaciones de la CGT y las entidades empresarias.

Sin embargo, los contactos informales ya empezaron. El ministro del Interior, Diego Santilli, ya visitó Chubut y tiene en agenda viajes a Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco. En tándem, Patricia Bullrich y Martín Menem preparan el terreno en el Senado y Diputados. De hecho, la ex ministra de Seguridad ya dijo públicamente que el dictamen aprobado en los últimos días del año pasado está abierto a sufrir modificaciones. “El objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”, dijo a Infobae.

En base a los pronunciamientos públicos de algunos bloques y líderes provinciales, el oficialismo se entusiasma. Ven el camino despejado en el Senado y creen que podrán construir los consensos necesarios también en Diputados. Al igual que ocurrió durante el debate del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, los gobernadores y el radicalismo tendrán un rol protagónico.

Cámara de Diputados
Cámara de Diputados

En la Cámara alta el oficialismo parte de una base de 21 votos a favor, por lo que necesita sumar 16 voluntades para llegar al quórum. En la pecera donde deberán buscar los libertarios hay diez senadores radicales (siete que responden a gobernadores y tres “sin techo”) y otra decena de legisladores que responden a mandatarios provinciales.

Los radicales “sin techo” (son oposición en sus provincias) son Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa). En cambio, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes), Carolina Losada y Eduardo Garaletto (Santa Fe), Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza) y Silvana Schneider (Chaco) tienen vínculos directos con sus respectivos gobernadores. Los diez votaron con el oficialismo el Presupuesto 2026 y hay mandatarios que además tienen alianzas políticas en sus provincias como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.

No fue casualidad que la primera parada de la gira de Santilli fuera la provincia de Chubut. Allí se reunió con Ignacio Torres, que podría influir sobre los votos de Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Andrea Cristina (PRO).

Al mismo tiempo, el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, tiene relación directa con Flavia Royón, ex ministra provincial. La Casa Rosada y la provincia de Salta dejaron expuesta su buena sintonía en la última sesión de Diputados, cuando acordaron la designación de Pamela Calletti en la AGN. Un acuerdo que le valió a los libertarios el enojo del PRO y la UCR.

Patricia Bullrich en el Senado
Patricia Bullrich en el Senado

Misiones, que también jugó con el oficialismo para la aprobación del Presupuesto 2026 y otras votaciones clave durante el año pasado, tiene dos senadores -Carlos Arce y Sonia Rojas Decut- que responden a Carlos Rovira, líder del Frente Renovador de la Concordia. Fue una de las provincias más favorecidas con Aportes del Tesoro Nacional en la previa de la sanción del Presupuesto.

Por el lado del peronismo disidentes, el catamarqueño Raúl Jalil podría aportar el voto de Guillermo Andrada y el tucumano Osvaldo Jaldo, los apoyos de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. El primero recibió de Nación esta semana el control del Yacimiento Minero de Agua de Dionisio, mientras que el segundo mostró en varias oportunidades su cercanía con los libertarios, por ejemplo cuando fue el primer gobernador en romper el bloque peronista en Diputados.

Finalmente, el santacruceño Claudio Vidal y el neuquino Rolando Figueroa cuentan con los últimos tres votos clave (Natalia Gadano y José María Carambia, y Julieta Corroza). El apoyo del primero será el más esquivo, ya que proviene del mundo sindical. Aunque la modificación de la ley de Glaciares, que permitiría ampliar las zonas con actividad minera, podría servir como moneda de cambio.

Gobernadores en el Consejo Federal
Gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones

Hasta el momento, las principales objeciones de todos los gobernadores, tanto aliados como opositores duros, giran en torno a los recursos coparticipables que las provincias dejarían de recibir por las reducciones de alícuotas de Ganancias a empresas. En total, calculan que perderían más de $1 billón y las más perjudicadas serían Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

También se eliminarían impuestos a “seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves”. Por lo que desde la oposición denuncian que se trata de una reforma tributaria encubierta que perjudica directamente a las provincias.

Por este motivo, los cambios que el Gobierno esté dispuesto a conceder en el capítulo tributario seguramente terminará de inclinar la balanza.

En la Cámara de Diputados, los libertarios parten de una base de 95 votos del bloque oficialista más 12 del PRO y 2 de MID para llegar al quórum de 129. Las 20 voluntades restantes también deberán aportarlas en su mayoría los gobernadores.

Los peronistas aliados de Tucumán y Catamarca podrían sumar los primeros 6 votos a favor. En tanto que Misiones y Salta, aportarían otros 7. San Juan (2), Neuquén (1), Santa Cruz (1) y San Luis (1), representan otros 5 votos clave, mientras que el radicalismo (UCR + ABA) tiene otros 7.

Cabe destacar que la UCR no solo firmó el dictamen del oficialismo en el Senado, sino que además había propuesto su propia reforma laboral cuando se discutió la Ley Bases, al inicio del gobierno de Milei. Entre otros puntos se destacaban la eliminación de las contribuciones solidarias a los sindicatos y la creación de un fondo de cese laboral. Ante la consulta de Infobae, desde el bloque contestaron que están analizando las posibles modificaciones.

Si bien el panorama es alentador para el oficialismo, el resultado de la negociación parlamentaria dependerá de la voluntad de hacer concesiones en el capítulo tributario, donde se concentran las principales resistencias de las provincias.

Temas Relacionados

Reforma laboralCongresoDiputadosSenadoGobernadoresPatricia BullrichDiego SantilliJavier MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

El complejo escenario de reelecciones y sucesiones que enfrentan los gobernadores peronistas

En varias provincias clave para el PJ se cumplen los mandatos permitidos por la Constitución, pero algunos mandatarios buscarán reelegir. El rol determinante de la Corte Suprema. La pelea en Buenos Aires por suceder a Kicillof

El complejo escenario de reelecciones

La oposición se reordena en el Congreso y pone en riesgo el llamado a extraordinarias del oficialismo

El Gobierno aún no tiene los votos confirmados para la Reforma Laboral y, en caso de convocar a sesionar en febrero, se arriesgaría a un revés por el DNU sobre la Ley de Inteligencia. Cómo están los números

La oposición se reordena en

Reforma laboral: qué cambios aceptaría el Gobierno y la gira de la CGT para presionar a los gobernadores

La semana próxima comenzarán las negociaciones en el Senado para modificar el proyecto y facilitar su sanción legislativa, pero los líderes cegetistas irán a las provincias para frenar la versión más dura de la iniciativa

Reforma laboral: qué cambios aceptaría

El Gobierno celebra el cierre del Acuerdo Mercosur-Unión Europa y se esperanza con su impacto en la región

En Casa Rosada calificaron el entendimiento como “un hecho histórico” y garantizaron que dará lugar a la creación de empleo. “El libre comercio detiene guerras”, afirmaron

El Gobierno celebra el cierre

El embajador de Estados Unidos en la Argentina ratificó el apoyo del gobierno de Trump a Javier Milei

Peter Lamelas se refirió a la cooperación de la administración republicana con el presidente argentino luego de que Scott Bessent, secretario del Tesoro, informara que la Casa Rosada reintegró USD 2.500 millones que había utilizado del swap

El embajador de Estados Unidos
DEPORTES
Marruecos venció a Camerún y

Marruecos venció a Camerún y jugará la semifinal de la Copa de África tras 22 años: la impactante racha de Brahim Díaz

De la volea de Maxi Rodríguez al penal atajado por Goycochea: las perlitas del partido de leyendas entre Argentina y Uruguay

Rosario Central inició las gestiones para traer a un ex compañero de Ángel Di María en la selección argentina

Qué es el ajedrez 960, la variante que busca revolucionar el desafío en el tablero

El crudo relato del refuerzo de Platense al recordar su infancia: “Comíamos en cajas de manzanas y dormíamos en el piso”

TELESHOW
Julia Calvo se pone en

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

El Negro Álvarez, a los 80 años vuelve a escena en Villa Carlos Paz: “Los cordobeses somos pícaros”

Gastón Soffritti y Nathalia Rodríguez: verano de amor y amigos en Punta del Este

Eugenia Tobal reveló el drama que vivió en MasterChef Celebrity y su tenso vínculo con Germán Martitegui

El duro cruce de Enrique Piñeyro con Pepe Cibrián: “Ya que sos tan nacionalista”

INFOBAE AMÉRICA

Sindicalistas de Bolivia rompieron diálogo

Sindicalistas de Bolivia rompieron diálogo con el gobierno de Rodrigo Paz y llamaron a una “revolución nacional” por el subsidio a combustibles

David Bowie por siempre: 6 canciones que resumen una obra extraordinaria

Platón, Tomás Moro y las utopías: la curiosa evolución del género literario que soñó con mundos mejores

Irán encara una nueva jornada de movilizaciones sumido en un corte de Internet desde la noche del jueves

Cómo es el papel térmico no tóxico para recibos y etiquetas creado por científicos suizos