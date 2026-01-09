Política

Los próximos pasos del Gobierno para blindar en el Congreso el DNU que reformó la SIDE

La oposición reclama la conformación de las comisiones bicamerales de Inteligencia y de DNU, para rechazar la medida. También buscan número para sesionar en febrero

Guardar
Cámara de Diputados
Cámara de Diputados

El gobierno de Javier Milei reformó por decreto el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al término de las sesiones extraordinarias y ahora afina su estrategia para blindar el decreto en el Congreso.

El decreto 941/25, que introduce modificaciones sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional, fue publicado el último día hábil del año pasado: redefine competencias, reorganiza estructuras, crea nuevos ámbitos de coordinación interinstitucional y establece un marco más preciso para la producción de inteligencia estratégica por parte del Estado.

Entre los puntos más cuestionados por la oposición se destaca la habilitación para que el personal de Inteligencia ejecute aprehensiones de personas, bajo supuestos expresamente delimitados.

Desde la oposición cuestionaron que una reforma tan sensible haya sido realizada por decreto y plantearon que no existió un contexto de “necesidad y urgencia”, por lo que reclaman que el DNU sea tratado inmediatamente en el Congreso. Al mismo tiempo, se hicieron diferentes presentaciones ante la Justicia para suspender su aplicación.

En ese contexto, diputados de Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron notas ante el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su par del Senado, Victoria Villarruel, para que conforme dos comisiones clave: la bicameral de Inteligencia y la bicameral de Trámite Legislativo.

Secretaría de Inteligencia del Estado
Secretaría de Inteligencia del Estado

La primera tiene 14 miembros, siete por cada Cámara, y se encarga de monitorear las actividades de los organismos de inteligencia. La segunda, con 16 miembros, se encarga de determinar si los decretos presidenciales son válidos.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del oficialismo dieron a entender que parte de la estrategia será no conformar esas bicamerales durante el receso legislativo y jugar con los tiempos reglamentarios para estirar su debate hasta marzo. Por lo tanto, la oposición no tendrá más alternativa que esperar a que se venzan los plazos mínimos estipulados en la ley que regula los DNU.

El Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para enviar el texto del decreto al Congreso, es decir, tiene margen hasta el jueves 15 de enero. Desde ese momento deberán correr otros 10 días hábiles para que el decreto sea analizado por la comisión bicameral. Pero como no está conformada, recién el 29 de enero las dos Cámaras podrán debatir la validez del DNU en el recinto.

La ley marca que para hacer caer un DNU ambas Cámaras deben rechazarlo por mayoría simple, como ocurrió el año pasado con el decreto que aumentaba los fondos de la SIDE. En ese sentido, el Gobierno puede concentrarse solo en una de las Cámaras para blindar la reforma de Milei, tal como hizo con el DNU 70/2023 de reforma del Estado, que fue rechazado en el Senado pero nunca llegó al recinto en Diputados por falta de votos opositores.

La oposición no está tan lejos de alcanzar el quórum para abrir una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas y 4 de la Izquierda y algunos “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Como base son 121, pero tendrán que sumar por lo menos 8 voluntades más.

Al igual que con la discusión del Presupuesto, la posición de los gobernadores y del radicalismo terminará de inclinar la balanza. Estos últimos, hasta el momento guardaron un silencio absoluto sobre el tema. “Lo están estudiando y consultando con los gobernadores”, se limitaron a decir desde el bloque UCR. Y las provincias aliadas cerraron el año pasado en buenos términos con la Casa Rosada luego de las negociaciones por el Presupuesto 2026, hasta el momento no hubo señales que indiquen cambios en las relaciones de fuerza parlamentarias.

Por su parte, el PRO hizo algunas salvedades pero anunció su apoyo a la reforma a través de un comunicado: “Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos”.

Los legisladores libertarios consultados por Infobae coincidieron en que el Senado a priori muestra un escenario más favorable para poder blindar el veto de Milei. Aunque aclararon que ven difícil que la oposición logre avanzar en Diputados también. “Es un tema poco sexi para la ciudadanía y un tema muy áspero para voltearlo”, razonaron.

Por otro lado, primero se suscitará una discusión parlamentaria que podría embarrar más el terreno. Los libertarios aseguran que la oposición no podrá tratar el tema durante febrero porque Milei no lo incluirá en la lista del Poder Ejecutivo, junto con la reforma laboral y la ley de glaciares, por ejemplo.

En cambio, la oposición argumenta que el procedimiento de control de los DNU tiene un régimen propio, autónomo y obligatorio para el Congreso, que no depende de la agenda establecida por el Ejecutivo. Plantean que es una atribución indelegable del Congreso y no puede quedar supeditada a la voluntad del Poder Ejecutivo.

Como suele suceder con casi todas las polémicas reglamentarias, su resolución dependerá del número de voluntades que reúna cada parte, ya que el “recinto es soberano” y tiene la interpretación última.

Temas Relacionados

DNUSIDECongresoDiputadosInteligenciaBicameral de InteligenciaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Prefectura tuvo que reforzar la custodia del venezolano detenido en Corrientes, sospechado de ser integrante del Tren de Aragua

Sus iniciales son JFPV. Tiene 35 años, frases tatuadas en el rostro, decenas de heridas de arma blanca y una bala en el abdomen. Permanecerá hasta febrero en una dependencia de la fuerza federal bajo protocolos especiales

Prefectura tuvo que reforzar la

Continúa la motosierra: el Gobierno quiere recortar un 10% de la dotación estatal en el primer trimestre

La meta informal en áreas del Gobierno apunta a profundizar el ajuste del gasto iniciado por Javier Milei. Buscan seguir simplificando estructuras en ministerios, secretarías y organismos

Continúa la motosierra: el Gobierno

La hora de los gobernadores: un sector del PRO piensa en Frigerio, Torres y Jorge Macri para una transición

“Si Mauricio Macri está medio en retirada, me parece que ellos tienen que tomar la posta”, señaló un importante dirigente del partido amarillo. La relación con LLA y los planes y posiciones de los mandatarios de Entre Ríos, Chubut y CABA

La hora de los gobernadores:

El Gobierno retoma la agenda y reorganiza las negociaciones por la Reforma Laboral

Tras el breve receso, la mesa política volverá a reunirse el próximo viernes para definir la estrategia y sintetizar las posturas. Los temas a tratar

El Gobierno retoma la agenda

Karina Milei fue a al teatro a ver la obra en la que actúa la pareja de Patricia Bullrich

El abogado y empresario Guillermo Yanco participa de ¿Qué somos?, dirigida y protagonizada por Juan Acosta

Karina Milei fue a al
DEPORTES
Las confesiones de Stéphane Peterhansel,

Las confesiones de Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia del Rally Dakar, tras su ausencia en 2025: “No extrañé la carrera”

La historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel: los “prejuicios” a vencer, la mirada del plantel de Boca y la frase que anticipó el matrimonio

Conmoción en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El posteo misterioso que destapó un escándalo de infidelidad que involucra a un equipo completo: “El ambiente es muy tóxico”

Se concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano: “Fue un gran esfuerzo”

TELESHOW
Barbie Vélez, en familia en

Barbie Vélez, en familia en Carlos Paz: “Trabajar con mi mamá me da un plus enorme”

Entre el mar y los afectos: el verano de Amalia Granata en Punta del Este

Así fue el tenso cara a cara de Maru Botana y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity: “Espero que seas objetiva”

Las fotos de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, en la playa: “Costa argentina, te amo”

La furia de Marixa Balli por un filoso comentario de Yanina Latorre: “Es fuerte cómo me minimiza”

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: los

Qué leer esta semana: los libros de “El tiempo de las moscas”, el cansancio con el que vivimos y Ricardo Lorenzetti

La verdadera historia del humilde oficinista que intentó acabar con la K.G.B.

El Ártico enfrenta una nueva era de extremos climáticos: los hallazgos de un estudio internacional

Una fortuna invertida, un navío maldito y dos viajes catastróficos: la verdadera travesía del SS Bessemer, el supuesto barco anti-mareo

Provea exigió al régimen chavista condiciones seguras para el regreso de opositores exiliados y el fin de la represión