En medio de la pelea con “Chiqui” Tapia, Juan Sebastián Verón se mostró junto a un intendente alineado con Kicillof

El presidente de Estudiantes de La Plata compartió un acto por el día de Reyes con Mario Secco, jefe comunal de Ensenada. Elogió la gestión del dirigente peronista

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, se mostró con el intendente axelista Mario Secco

En plena disputa a cielo abierto con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, mostró su cintura política, al mostrarse en una actividad con el intendente de Ensenada, Mario Secco, un dirigente alienado con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Verón y Secco participaron de un acto por el Día de los Reyes Magos en el Club Barrio Progreso de Ensenada. En ese marco, organizada por agrupaciones locales del club y respaldada por el municipio, el dirigente deportivo, crítico de la gestión de Tapia, elogió la gestión del jefe comunal.

“Encontrar a alguien que le dé tanto a la comunidad es difícil. Encontrar un dirigente que piense en la gente es muy difícil. Mario, se ve a cada paso de Ensenada lo que hacés. Sobre todo, darle tanto espacio al deporte”, reconoció Verón al intendente peronista, en declaraciones recogidas por medios locales y partidarios.

En las últimas semanas, la figura de Verón apareció del mismo lado que el presidente libertario Javier Milei, que elogió al exfutbolista por “no dejarse humillar” ante el “Chiqui” Tapia, luego de la seguidilla de escándalos por el título obtenido por el club Rosario Central y la sanción disciplinaria contra el presidente de Estudiantes y su equipo. Esa zaga de sucesos envalentonó al Gobierno para avanzar con denuncias contra Tapia, con quien confronta desde que rechazó el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a los clubes.

Con este movimiento, Verón se mostró cercano a uno de los hombres con mayor incidencia territorial en el peronismo bonaerense.

Mario Secco mantiene vínculos deportivos
Mario Secco mantiene vínculos deportivos con exfutbolistas como Juan Sebastián Verón y Pedro Troglio

Durante el festejo de Reyes, que incluyó escenario, bombos y banderas, Verón se integró plenamente en la impronta popular que lleva adelante Secco, quien, sorpresivamente, evitó compartir las imágenes del acto en sus redes sociales. El intendente es referente clave en la candidatura nacional de Axel Kicillof y actual presidente del CEAMSE por designación del gobernador.

La jornada comenzó con una caravana encabezada por Verón, que partió desde el Estadio UNO hacia Ensenada a bordo de un trencito, acompañado por su hija Mila y su esposa, Valentina Martín. El recorrido incluyó una escala en Plaza Moreno antes de llegar al barrio ensenadense, donde se distribuyeron regalos, pelotas y camisetas a los vecinos.

El evento tuvo lugar en un espacio deportivo en el que Secco había inaugurado infraestructura junto al gobernador Axel Kicillof en 2025. Secco, intendente del distrito desde 2003, mantiene un vínculo cercano con Verón y es reconocido como simpatizante de Estudiantes. Desde el municipio señalaron que también posee buena relación con referentes de Gimnasia y Esgrima La Plata, como Pedro Troglio.

Verón mantiene una postura opositora
Verón mantiene una postura opositora a Claudio ‘Chiqui’ Tapia

La aparición pública de Verón junto a Secco adquiere relevancia en el contexto de las tensiones políticas en el fútbol argentino. Verón es uno de los principales opositores al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien cuenta con el respaldo de Kicillof tanto en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) como en el acuerdo que permite a la AFA utilizar el Estadio Único de La Plata.

En el pasado, Secco ofreció a Estudiantes la posibilidad de construir su estadio en Ensenada, cuando el club enfrentaba obstáculos para levantar su nueva cancha en la ciudad de La Plata. Finalmente, pudo concretar el proyecto en la ubicación original.

Mientras tanto, Axel Kicillof planea retomar sus actividades públicas en la provincia de Buenos Aires a partir del próximo fin de semana, con recorridas por destinos turísticos de la Costa Atlántica y otros centros vacacionales. De acuerdo con fuentes cercanas al entorno del gobernador, el mandatario bonaerense proyecta fortalecer la construcción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a nivel nacional desde febrero, con el objetivo de liderar un armado federal opositor al gobierno del presidente Javier Milei y de robustecer la coalición Fuerza Patria junto a otros gobernadores.

En la provincia de Buenos Aires, el sector del “axelismo” concluye que hay un desplazamiento y una pérdida de influencia de Cristina Kirchner (CFK). El gobernador no mantiene contacto regular con la expresidenta desde octubre de 2025. Aquel momento fue la última vez que habló por la condena que cumple en la causa “Vialidad”.

