Cada vez más lejos de CFK, Kicillof busca fortalecer el bloque de gobernadores y darle volumen a su armado

Axel Kicillof junto a los gobernadores y los legisladores que les responden en el Congreso (@ZiliottoSergio)

Cuando se empiece a diluir, lentamente, el foco de atención que generó la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos y la conflictiva situación política que se vive en Venezuela, Axel Kicillof saltará a la cancha veraniega de la provincia de Buenos Aires. Volverá al ruedo de cada año, de cada sol de verano.

A partir del próximo fin de semana, el Gobernador tiene en agenda recorrer los distritos turísticos de la costa atlántica, pero también los que se han convertido en puntos geográficos sin mar, que reciben visitas asiduas en las vacaciones, como Tandil, Sierra de la Ventana o San Pedro. Ese será el momento en que reactive la actividad política tras algunos días de bajo perfil, que solo fueron cortados por la detención de Maduro.

Tendrá reuniones con sectores vinculados al turismo, algún encuentro político territorial y las conferencias de verano, donde participan sus ministros y la dirigencia peronista de la localidad que visita, y en la que se ponen en valor las políticas de Estado impulsadas o sostenidas por el gobierno provincial.

Tal como adelantó Infobae, Kicillof empezará a trabajar, con mayor decisión, en la construcción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a nivel nacional a partir de febrero. Será el punto de partida, en este 2026, de la construcción federal que quiere liderar el gobernador bonaerense. Esa es una actividad que está en agenda y que se empezará a rodar con el correr del segundo mes del año.

Durante el 2026, Kicillof empezará a edificar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en todo el país

Ese será uno de los temas centrales que atraviese la agenda política del Gobernador durante el primer semestre. Está decidido a dar muestras claras del camino que busca recorrer. Quiere ser el principal artífice del armado anti Milei y enfocar la construcción en esa línea de trabajo. De un lado, el Presidente y los libertarios. Del otro, todos los que consideren que pueden integrar un proyecto conjunto para derrotar al Gobierno en el 2027.

En paralelo, y con un nivel de importancia tal vez mayor, el mandatario bonaerense va a trabajar para solidificar y aceitar el trabajo en conjunto con los otros gobernadores de Fuerza Patria. Tanto él, como sus pares, quieren robustecer el bloque político que vio la luz en la casa de La Pampa en CABA, que tiene la decisión de jugar más fuerte en el Congreso y en el que divisan, con claridad, el final del ciclo político de Cristina Kirchner.

En ese punto reside uno de los principales temas del peronismo en el 2026. Ese grupo de gobernadores, sumado a los legisladores que les responden en sus provincias y otros sin techo que quieren ser parte del esquema, tienen en su hoja de ruta construir un mayor protagonismo, jugar en equipo y debilitar la influencia cristinista sobre el armado nacional y la construcción de identidad de la coalición.

La relación que Kicillof tiene con CFK es cada vez menos incómoda. Ya casi no existe. Se esfumó en el año que pasó y no tiene margen para reconstruirse. La última vez que hablaron fue el 1 de octubre del 2025, cuando el Gobernador la visitó en el departamento San José 1111, donde cumple la condena que tuvo en la causa Vialidad. Poco más de una hora y hasta luego.

Gildo Insfrán recibió a Kicillof en Formosa, en una señal que tiene implicancia en la interna peronista a nivel nacional

No hubo saludo navideño ni de fin de año. No hubo comunicación durante su estadía en el Sanatorio Otamendi, donde estuvo internada durante poco más de dos semanas. No hubo mensajes. No hubo llamados. Tampoco hubo contacto con su hijo, Máximo Kirchner. La relación está rota. Es difícil pensar en un futuro juntos. Muy difícil.

Tal vez por eso, Kicillof pretende recostarse sobre el esquema de los gobernadores, abandonar la interna bonaerense y poner énfasis en la reconstrucción del peronismo - lo que implica el punto final del liderazgo de CFK - a través de un esquema de dirigentes con anclaje federal. Nombres propios que tienen la convicción de no ser parte de un dispositivo político en el que los Kirchner tenga injerencia en la conducción.

El armado federal que en la cabeza posee a los gobernadores será protagonista de la discusión política que tiene en el centro a la ex presidenta. Hasta dónde llega su influencia, su poder de decisión y su capacidad de ganar elecciones. Ese es el eje del debate que estará presente durante todo este año en el peronismo y que no puede demorarse.

El diseño de un nuevo proyecto político tiene que empezar a realizarse a partir del segundo semestre. Así lo creen en las diferentes terminales justicialistas. Es el momento de barajar y dar de nuevo. No sirven los parches. No sirve ser lo mismo y aparentar una unidad que es ficticia. Esa es, tal vez, la mejor enseñanza que les dejó a todos los bonaerenses el armado de la lista de diputados para las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Cristina Kirchner en su balcón del departamento donde cumple la condena de la causa Vialidad

“Las provincias no viven de la ideología y las frases de Los Redondos”, fue la sentencia que utilizó un funcionario muy cercano a Kicillof para retratar el malestar que tienen algunos gobernadores respecto a lo que consideran que es una postergación de sus agendas locales, sumado a la falta de participación en las principales decisiones de la coalición. Un misil directo al corazón del cristinismo.

La decisión de Gildo Insfrán de recibir a Kicillof en Formosa, a fin del año pasado, no parece ser un hecho al azar, impensado o impulsivo, sino todo lo contrario. El histórico gobernador conoce a la perfección cómo funciona el poder dentro del peronismo. Se mostró con quien es el principal rival de CFK en la interna bonaerense y el único aspirante de Fuerza Patria a la presidencia, que está dispuesto a caminar el país con esa bandera en alto.

En el 2026 Kicillof empieza a mover las piezas del ajedrez nacional y popular. Llegó la hora de jugar más fuerte. Lo sabe y debe actuar en consecuencia. El tiempo y sus movimientos escribirán el resto de la historia.