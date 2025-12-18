Milei volvió a respaldar a Estudiantes de La Plata en el conflicto con la AFA: “Fiel a su historia, no se dejó humillar”

El Presidente defendió la postura de Juan Sebastián Verón al considerar que la definición del campeonato resultó injusta. “Lo hubiera hecho con cualquier otro equipo”, aseguró (Video: Carajo)

En medio de la controversia por el título otorgado a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual 2025, Javier Milei expresó su respaldo a la actitud de los jugadores de Estudiantes de La Plata y de su presidente, Juan Sebastián Verón, que decidieron realizar el tradicional pasillo de espaldas al equipo campeón. El mandatario defendió la postura del club platense al considerar que la definición del campeonato resultó injusta y que, al aceptar el resultado, se perjudicó tanto a los equipos rivales como al propio Canalla, restando valor deportivo a la consagración y afectando la historia de figuras como Ángel Di María.

“El motivo por el cual yo apoyé a Estudiantes, y lo hubiera hecho con cualquier otro equipo, es porque era una causa justa”, aseguró Milei durante una extensa entrevista en el streaming libertario Carajo. Aunque también aclaró: “Yo tengo una preferencia por Estudiantes”, argumentando que se siente identificado con el “Bilardismo”, pese a ser hincha de Boca Juniors.

La escena que generó repercusión internacional tuvo lugar el domingo 23 de noviembre, durante los octavos de final del Torneo Clausura, cuando los jugadores de Estudiantes de La Plata ingresaron al campo del Gigante de Arroyito y, en vez de aplaudir a los futbolistas de Rosario Central, se dieron vuelta con las manos hacia atrás, dejando de frente solo a los niños acompañantes, una acción fue impulsada por Verón.

El pasillo de espaldas que realizó Estudiantes a Rosario Central

Al ver esto, Milei tomó una postura clara y envió un mensaje a través de su cuenta de X (Twitter): “Honor a la Escuela de Don Osvaldo”, acompañado la publicación con una imagen de una camiseta del equipo de La Plata.

Finalmente, el conjunto platense se impuso en la serie y eliminó a Rosario Central. Horas después, la AFA anunció una sanción inédita: los 11 titulares de Estudiantes fueron suspendidos por dos partidos y Verón recibió una inhabilitación de 6 meses.

En ese sentido, Milei destacó: “Por eso es el profundo amor que tengo por Estudiantes. Fiel a su historia, no se dejó humillar”.

Verón vivió la final desde la tribuna por la sanción que le aplicó la AFA (Fotobaires)

A pesar de estas medidas, el pasado fin de semana, Estudiantes de La Plata derrotó por penales a Racing Club en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se coronó campeón del Torneo Clausura 2025. Milei y varios miembros de su Gobierno celebraron el título a través de las redes sociales.

“Tarde o temprano el triunfo va a llegar fruto del trabajo. Es la meritocracia en el fútbol. Estudiantes, cuando lo quisieron humillar, jugó al límite del reglamento poniéndose de espaldas. Lo sancionaron, pero así y todo, van y ganan de corrido”, destacó el Presidente.

Javier Milei en Carajo (RS Fotos)

A pesar de estar abanderado en la lucha de Estudiantes de La Plata, Milei mencionó que “Rosario Central es un equipo de una historia riquísima”, pero subrayó que definir campeonatos fuera de la cancha “mancha al propio equipo”. Y agregó: “Con el agravante que mancharon a Ángel Di María, uno de los jugadores más importantes de la historia”.

“Al margen de que tenés una inflación de títulos y ahora salir campeón no vale nada, pero si además podés ganar títulos en el escritorio, ¿cuál es la gracia?”, analizó Milei sobre la decisión de la AFA y la forma en la que resolvió el torneo.

En un tramo de la nota, el Presidente recordó su experiencia personal como arquero en la infancia y relató un episodio que lo marcó a los 9 años, cuando, según sus palabras, sufrió el robo de un campeonato “en un escritorio”. Milei sostuvo que esa vivencia le dejó una huella profunda y que la sensación de injusticia en el fútbol puede ser más dolorosa que recibir un gol.