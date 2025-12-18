Política

Milei volvió a respaldar a Estudiantes de La Plata en el conflicto con la AFA: “Fiel a su historia, no se dejó humillar”

El Presidente defendió la postura de Juan Sebastián Verón al considerar que la definición del campeonato resultó injusta. “Lo hubiera hecho con cualquier otro equipo”, aseguró

Guardar
El Presidente defendió la postura de Juan Sebastián Verón al considerar que la definición del campeonato resultó injusta. “Lo hubiera hecho con cualquier otro equipo”, aseguró (Video: Carajo)

En medio de la controversia por el título otorgado a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual 2025, Javier Milei expresó su respaldo a la actitud de los jugadores de Estudiantes de La Plata y de su presidente, Juan Sebastián Verón, que decidieron realizar el tradicional pasillo de espaldas al equipo campeón. El mandatario defendió la postura del club platense al considerar que la definición del campeonato resultó injusta y que, al aceptar el resultado, se perjudicó tanto a los equipos rivales como al propio Canalla, restando valor deportivo a la consagración y afectando la historia de figuras como Ángel Di María.

“El motivo por el cual yo apoyé a Estudiantes, y lo hubiera hecho con cualquier otro equipo, es porque era una causa justa”, aseguró Milei durante una extensa entrevista en el streaming libertario Carajo. Aunque también aclaró: “Yo tengo una preferencia por Estudiantes”, argumentando que se siente identificado con el “Bilardismo”, pese a ser hincha de Boca Juniors.

La escena que generó repercusión internacional tuvo lugar el domingo 23 de noviembre, durante los octavos de final del Torneo Clausura, cuando los jugadores de Estudiantes de La Plata ingresaron al campo del Gigante de Arroyito y, en vez de aplaudir a los futbolistas de Rosario Central, se dieron vuelta con las manos hacia atrás, dejando de frente solo a los niños acompañantes, una acción fue impulsada por Verón.

El pasillo de espaldas que realizó Estudiantes a Rosario Central

Al ver esto, Milei tomó una postura clara y envió un mensaje a través de su cuenta de X (Twitter): “Honor a la Escuela de Don Osvaldo”, acompañado la publicación con una imagen de una camiseta del equipo de La Plata.

Finalmente, el conjunto platense se impuso en la serie y eliminó a Rosario Central. Horas después, la AFA anunció una sanción inédita: los 11 titulares de Estudiantes fueron suspendidos por dos partidos y Verón recibió una inhabilitación de 6 meses.

En ese sentido, Milei destacó: “Por eso es el profundo amor que tengo por Estudiantes. Fiel a su historia, no se dejó humillar”.

Verón vivió la final desde
Verón vivió la final desde la tribuna por la sanción que le aplicó la AFA (Fotobaires)

A pesar de estas medidas, el pasado fin de semana, Estudiantes de La Plata derrotó por penales a Racing Club en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se coronó campeón del Torneo Clausura 2025. Milei y varios miembros de su Gobierno celebraron el título a través de las redes sociales.

Tarde o temprano el triunfo va a llegar fruto del trabajo. Es la meritocracia en el fútbol. Estudiantes, cuando lo quisieron humillar, jugó al límite del reglamento poniéndose de espaldas. Lo sancionaron, pero así y todo, van y ganan de corrido”, destacó el Presidente.

Javier Milei en Carajo (RS
Javier Milei en Carajo (RS Fotos)

A pesar de estar abanderado en la lucha de Estudiantes de La Plata, Milei mencionó que “Rosario Central es un equipo de una historia riquísima”, pero subrayó que definir campeonatos fuera de la cancha “mancha al propio equipo”. Y agregó: “Con el agravante que mancharon a Ángel Di María, uno de los jugadores más importantes de la historia”.

“Al margen de que tenés una inflación de títulos y ahora salir campeón no vale nada, pero si además podés ganar títulos en el escritorio, ¿cuál es la gracia?”, analizó Milei sobre la decisión de la AFA y la forma en la que resolvió el torneo.

En un tramo de la nota, el Presidente recordó su experiencia personal como arquero en la infancia y relató un episodio que lo marcó a los 9 años, cuando, según sus palabras, sufrió el robo de un campeonato “en un escritorio”. Milei sostuvo que esa vivencia le dejó una huella profunda y que la sensación de injusticia en el fútbol puede ser más dolorosa que recibir un gol.

Temas Relacionados

Javier MileiEstudiantes de La PlataRosario CentralAFAJuan Sebastián VerónTorneo ClausuraClaudio TapiaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno sostiene que el Presupuesto que se aprobó en Diputados ya no le sirve y que vulnera el déficit cero

En la Casa Rosada responsabilizan a seis gobernadores, especialmente a tres cuyos legisladores no votaron como se esperaba. En el oficialismo consideran que así fuerzan al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit. Habrá gestiones para que la iniciativa no salga así como está o se vete

El Gobierno sostiene que el

En una semana clave para el Gobierno, Villarruel empuñó la espada en el Senado

La Vicepresidenta se mostró con los integrantes de la Selección Argentina de Combate Medieval mientras la Cámara de Diputados trataba el Presupuesto 2026

En una semana clave para

El bloque PRO rechazó la designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación

La bancada opositora cuestionó la legalidad del procedimiento impulsado por el oficialismo y anunció que recurrirá a la Justicia para exigir el respeto al marco constitucional en el Congreso

El bloque PRO rechazó la

La CGT busca una demostración de fuerza en la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral de Milei

En medio de la tensión con el Gobierno, hoy a las 15 se leerá un documento ante la Casa Rosada y hablarán los 3 cotitulares cegetistas. También se reclamará contra el “desfinanciamiento” educativo

La CGT busca una demostración

Designaron a tres auditores sin el apoyo del PRO, la UCR y demás bloques que abandonaron el recinto en Diputados

Durante la jura de los funcionarios, solo permanecieron presentes los integrantes de La Libertad Avanza (LLA), Unión por la Patria (UP) y Hacemos Federal. El resto se levantó de su banca a modo de reclamo por tratarse de un tema que no se incluyó en la convocatoria a extraordinarias

Designaron a tres auditores sin
DEPORTES
Polémica en el fisicoculturismo: una

Polémica en el fisicoculturismo: una leyenda definió a los atletas actuales como “neveras” y el campeón del Mr Olympia le contestó

Verstappen reveló el número que usará en la F1 tras perder el título: por qué un ex piloto fue clave y el inesperado debate con su pareja

Un prestigioso ranking ubicó a River Plate como el club con mejores juveniles de Argentina y tercero en el mundo: el top 10

Mujeres, deporte y hormonas: cómo el ciclo menstrual puede aumentar el riesgo de lesiones más graves

Cuándo se jugará el partido número 1.000 del Mundial y quienes lo van a disputar

TELESHOW
Paula Chaves mostró las heridas

Paula Chaves mostró las heridas que sufrió mientras jugaba con sus hijos: “Ni un límite tengo”

El homenaje íntimo de Wanda Nara a su hijo Constantino por su cumpleaños: “Gracias por venir a mi vida”

Los productores ejecutivos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo hablan de la segunda temporada: “Superó las expectativas”

Mario Pergolini cuestionó el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción: “Lindo no sos”

Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron en MasterChef Celebrity: “Hay que ganar no tirándole tierra al otro”

INFOBAE AMÉRICA

A qué países y personas

A qué países y personas alcanzan las nuevas restricciones a la inmigración en EEUU: estudiantes y parientes de ciudadanos

El turismo uruguayo espera un 10% más de argentinos en el verano aunque cree que gastarán menos

A pocos días de la fecha prevista para su firma, los líderes de la UE siguen divididos por el acuerdo comercial con el Mercosur

Las excusas de los dueños de un fondo ganadero que estafó ahorristas en Uruguay: la sequía y un competidor que los perjudicó

Horror en Minnesota: detuvieron a un joven que arrastró el cadáver de una mujer por las escaleras de un edificio