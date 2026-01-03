Política

La lectura en la Casa Rosada luego de la caída de Maduro: la posible transición y el nuevo bloque de derecha que busca Milei

El Gobierno se desmarcó de otros países de la región y apoyó el operativo de Estados Unidos. Cautela por lo que pueda pasar en los próximos días

Guardar
Venezuelan opposition leader Edmundo Gonzalez
Venezuelan opposition leader Edmundo Gonzalez stands next to Argentina's President Javier Milei, at Casa Rosada presidential palace in Buenos Aires, Argentina, January 4, 2025. REUTERS/Mariana Nedelcu

Diez horas antes de que comenzaran los primeros bombardeos sobre Caracas, la Cancillería Argentina alertaba enfáticamente su recomendación de no viajar a Venezuela: un mensaje profético de lo que sucedería más tarde. El Gobierno que preside Javier Milei mantuvo y mantiene efusivos contactos con la Casa Blanca, que planificó de manera quirúrgica el operativo de extracción del dictador Nicolás Maduro. La incertidumbre que circunvala a las autoridades por estas horas versa sobre lo que sucederá en estos días y en las semanas posteriores.

A través de las declaraciones de Milei, el canciller Pablo Quirno y un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, las altas autoridades del Gobierno dejaron en claro la posición oficial de que se debe producir una suerte de transición para que asuman las autoridades que fueron elegidas en los comicios nacionales realizados a finales de 2024, que según los resultados del Comando Con Venezuela tuvo como ganador a Edmundo González Urrutia con el 67% de los votos.

“El Gobierno argentino espera y apoya que esta nueva situación haga posible que las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en 2024, incluido el presidente electo Edmundo González Urrutia, puedan finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas y a las normas democráticas vigentes”, esgrime la carta publicada esta mañana por la Cancillería Argentina.

Javier Milei junto a Edmundo
Javier Milei junto a Edmundo González Urrutia

Fuera de los micrófonos, la plana mayor de la Casa Rosada guarda cautela y opta por no emitir opiniones que no se ciñan a las declaraciones ya realizadas por Milei y Quirno. No hay completa seguridad de que a partir del operativo realizado este sábado se produzca una salida apresurada del actual régimen. “Hay que ver cómo se acomoda todo”, marcan.

Lo esperable sería un gobierno de transición hasta la reinstauración del orden democrático”, opinó a Infobae una de las figuras del Gobierno que mejores terminales tiene con Washington. En la Casa Rosada no creen que en el cortísimo plazo se vaya a realizar una nueva incursión sobre Venezuela. “Ahora lo van a juzgar en territorio americano, y todo lo que declare va a ser muy importante”, explicaron.

En diálogo con Fox News, Donald Trump dijo que una “segunda ola” de ataques contra Venezuela es posible y que los leales a Maduro tendrán un “mal futuro” si es que no desisten en una transición.

En el Gobierno argentino hay recaudo al respecto de cómo puede prosperar la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, que fue privado de su libertad de manera ilegal el 8 de diciembre de 2024 por parte del régimen de Nicolás Maduro. En público, Quirno marcó que “ante el potencial cambio de régimen, las posibilidades de rescatarlo son obviamente crecientes” y que están “haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lograr su liberación lo antes posible”.

En declaraciones al periodista Andrés Oppenheimer de CNN en Español, Milei afirmó que la Argentina está dispuesta a prestar el apoyo que Estados Unidos requiera, aunque “aún no” le llegó pedido alguno. “Yo estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad en todo el mundo. Si podemos responder a esos pedidos, lo vamos a hacer”, añadió. Meses atrás, las máximas autoridades del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas disentían con la postura de brindar apoyo armado para intervenir sobre un país en la región. El cambio de autoridades en el ámbito castrense realizado en diciembre del año pasado responde a la lógica que impuso el Presidente.

El presidente de Paraguay, Santiago
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el mandatario de Argentina, Javier Milei, saludan al reunirse en la casa de gobierno Palacio de los López, en Asunción, Paraguay, el 16 de septiembre de 2025. REUTERS/César Olmedo

La disposición de alianzas y de posturas dentro de la región se visualizó más nítida que nunca. Quienes apoyaron el operativo de Estados Unidos sobre Venezuela fueron los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y el mandatario electo José Antonio Kast (Chile). Las condenas llegaron de parte de Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay).

En este último grupo se puede incluir a Pedro Sánchez (España), con quien Milei no tuvo reparos en vincularlo con la dictadura venezolana. “[Maduro] es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas con el partido socialista español [el partido del que proviene Sánchez]”, acusó. Las acusaciones también llegaron a Lula y a Petro: “Los socialistas están dispuestos a avalar dictaduras y terrorismo si es que son de izquierda”.

La contundencia de las declaraciones no es casual. Milei siente más que nunca que debe liderar ese grupo de líderes del centro hacia la derecha que contraste con el “socialismo del Siglo XXI”. Por estas semanas, el Presidente trabajó con su núcleo más cercano en la gestación de un bloque regional de mandatarios y líderes contrarios al progresismo y al socialismo. En la Casa Rosada dicen que no hay una fecha estimada en la cual pueda terminar de concretarse esta organización, pero que la primera reunión será en Buenos Aires y ya hay más de 10 países que están comprometidos a conformarla.

Temas Relacionados

Javier MileiVenezuelaNicolás MaduroEstados UnidosDonald TrumpEdmundo González Urrutiaúltimas noticias

Últimas Noticias

Los festejos en Buenos Aires tras la caída de Nicolás Maduro: “Venezuela quiere su Nunca Más”

Inmigrantes del país caribeño se reunieron en el Centro Venezolano Argentino para celebrar la captura de Nicolás Maduro. Los testimonios

Los festejos en Buenos Aires

El comunicado de la Cancillería argentina tras la captura de Maduro: “Un avance contra el narcoterrorismo que afecta a la región”

La administración de Javier Milei apoyó institucionalmente el operativo realizado esta madrugada por Estados Unidos en Caracas

El comunicado de la Cancillería

Javier Milei manifestó su apoyo total al operativo de EEUU en Venezuela y dijo que González Urrutia debería asumir la presidencia

El presidente aseguró que se trata de la caída de “un dictador” y aseguró que el país que administra Donald Trump intervino porque Maduro es “un narcoterrorista”

Javier Milei manifestó su apoyo

Del PRO al peronismo: las reacciones de los políticos argentinos tras la detención de Nicolás Maduro

Dirigentes de todo el arco se pronunciaron sobre el “ataque a gran escala” llevado a cabo por Estados Unidos en Venezuela. “Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica”, aseguró Patricia Bullrich

Del PRO al peronismo: las

El día que Cristina Kirchner condecoró a Nicolás Maduro con la Orden del Libertador San Martín

La ex presidenta mantuvo un estrecho vínculo con el mandatario venezolano e, incluso, le había reclamado en 2013 a EEUU que reconociera al “gobierno elegido democráticamente”. Durante el gobierno de Macri la distinción fue retirada

El día que Cristina Kirchner
DEPORTES
La polémica que se desató

La polémica que se desató en Uruguay por una figura que se fue libre de Peñarol tras perder la final y firmó en Nacional: “No le debo nada a nadie”

Los 4 juveniles que Marcelo Gallardo llevó por primera vez de pretemporada en River Plate

El llamado a medianoche de Gustavo Costas para convencer a uno de los refuerzos que quiere Racing: “Quiero hablar con vos”

El Aston Villa de Dibu Martínez volvió a ganar y sueña con dar pelea por el título de la Premier League

Arrancó el Rally Dakar con una buena actuación de los corredores argentinos

TELESHOW
La sorpresa de Sabrina Rojas

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

La salida romántica de la China Suárez y Mauro Icardi bajo el frío de Estambul: “Nosotros”

De Catherine Fulop a Ricardo Montaner, la reacción de los famosos a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Carola del Bianco mostró cómo es un día de su vida en Villa La Angostura: “Así se vive lo real”

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

La tumba de Tutankamón y

La tumba de Tutankamón y la maldición del faraón: qué hay de mito y qué dice la ciencia sobre el hallazgo histórico

La escena de “Volver al Futuro II” que está repleta de guiños, secretos y referencias que pocos notaron

Una Ferrari y el récord mundial por la multa de tránsito más cara de la historia

Dioses, emperadores y numerales: el origen de los nombres en el calendario

Venezuela, en proceso