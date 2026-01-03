Política

Javier Milei manifestó su apoyo total al operativo de EEUU en Venezuela y dijo que González Urrutia debería asumir la presidencia

El presidente aseguró que se trata de la caída de “un dictador” y aseguró que el país que administra Donald Trump intervino porque Maduro es “un narcoterrorista”

Milei apoyó el operativo de EEUU en Venezuela (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, celebró el operativo de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y advirtió que el país acompañará la posición de la administración de Donald Trump en la reunión del Consejo de Seguridad convocada de urgencia por Naciones Unidas.

“Apoyo total a Estados Unidos, apoyo total a la moción de EEUU, no tenían forma de salir los venezolanos de este equilibrio siniestro en el que estaban metidos”, aseguró el presidente Milei en declaraciones a LN+.

Para Milei, la captura de Maduro “significa la caída del régimen de un dictador”, y consideró que “venía trampeando las elecciones, que en la última elección fue derrotado muy fuertemente y aún así quiso quedarse aferrado al poder”.

“Estamos viendo la caída de un dictador”, repitió Milei y destacó que EEUU hizo la operación “porque es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas con el partido socialista español, con Podemos, ha tenido interferencias electorales en Argentina, en Colombia, en México, en Bolivia”.

Milei destacó además que el país ya está “trabajando para buscar una salida” al gendarme argentino secuestrado en Venezuela Nahuel Gallo: “Estamos redoblando los esfuerzos para tratar de que vuelva con vida” y que con el “cambio de régimen las chances de que sea más fácil con más altas”.

También aseguró que el hasta hace unas horas dictador de Venezuela “tiene como fuentes de ingreso el narcotráfico que deriva del Cartel de los Soles” y que “con esto queda muy debilitado el régimen” por lo que debería asumir Edmundo González Urrutia quien “es el verdadero presidente”.

Milei y Trump durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en Nueva York (AP Foto/Evan Vucci)

El presidente argentino remarcó que Maduro “tiene como fuentes de ingreso el narcotráfico que deriva del Cartel de los Soles”, al tiempo que además aseguró que el venezolano “tiene estrategias de infiltración vía inmigración masiva, tiene alianzas con ONG wokes para impulsar la izquierda radical en el mundo, tiene vínculos con Irán, con Hezbollah, ha dado logística a Hamas, ha financiado en Colombia a la guerrilla, al Ejército de Liberación Nacional, y a las disidencias de las FARC”.

Además describió que Maduro “ha participado de lavado de dinero en gran escala” y comparó el rol del venezolano con “Cuba en los ’70 exportando el comunismo y el terrorismo a toda la región”

“Hoy es una excelente noticia para el mundo libre”, remarcó el líder de La Libertad Avanza, que recordó “la cantidad enorme de venezolanos que tuvieron que huir del régimen” y los que “han estado sufriendo, los que han padecido el régimen en términos de pobreza, de alimentación, pérdida de peso, violencia, persecución, tortura”.

Milei consideró que el régimen de Maduro fue una “franquicia” que “se extendió por toda Latinoamérica, y ha contaminado el continente no sólo con ideas perversas y siniestras para la libertad, sino que además ha traído mucha violencia”.

Javier Milei y Edmundo González Urrutia en Madrid

Además aseguró que él mismo fue afectado por el régimen de Maduro: “Yo lo he sufrido en la campaña del 23 con todas las letras, entonces acá queda bien claro quién está de un lado o del otro. Y por lo tanto estamos hablando de un terrorista y de un narcotraficante”.

Respecto de las declaraciones de repudio que difundieron presidentes de la región como Luiz Inacio “Lula” Da Silva, de Brasil; o Gustavo Petro, de Colombia, Milei aseguró que “los socialistas están dispuestos a avalar dictadura, terrorismo, si son de izquierda” y se diferenció al evocar que “me ennfrenté a la franquicia del socialismo del s. XXI y sufrí la campaña sucia más fuerte de la historia, más que la que le hicieron a Trump”.

Milei aseguró que “no hay dudas” de su “amistad” con la reciente Nobel de la Paz María Corina Machado pero admitió que todavía no pudo hablar con ella ni con González Urrutia ya que ellos deben estar “resolviendo cuestiones vitales”. Del mismo modo opinó que otros líderes del régimen como Diosdado Cabello “deberían correr la misma suerte” que Maduro.

