Política

Las palabras de los políticos por Año Nuevo: “No pensamos aflojar”

Tras el mensaje del Presidente, comenzaron a sumarse algunos funcionarios de primera línea, como Manuel Adorni, Luis “Toto” Caputo y Pablo Quirno. Por parte del peronismo, algunos legisladores hicieron lo propio y enviaron sus deseos a todos los argentinos

Guardar
El presidente Javier Milei junto
El presidente Javier Milei junto a todo el Gabinete

Además del presidente Javier Milei, funcionarios, legisladores y demás políticos enviaron sus mensajes por el Año Nuevo. “Ojalá sea el mejor año de sus vidas”, escribió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras que el canciller Pablo Quirno aseguró: “No pensamos aflojar”.

Antes de la medianoche, el mandatario le dedicó unas palabras a toda la sociedad con un video publicado en sus redes sociales. “Argentinos, habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”, indicó y luego agregó: “Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30 % de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay catorce millones de argentinos menos en la pobreza y estamos empezando a crecer. Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un 26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Con el correr del tiempo y más llegada la medianoche, comenzaron a sumarse otros funcionarios. Uno de ellos fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien escribió en su cuenta de X: “¡Feliz año nuevo para todos! Que tengan ustedes el mejor de los años por delante con mucha paz y tranquilidad: ojalá sea el mejor año de sus vidas. Dios bendiga a la República Argentina”.

Las palabras de Manuel Adorni
Las palabras de Manuel Adorni por este 2026

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por su parte, publicó un breve mensaje en el que aseguró: “¡Vamos con todo para el 2026!”. Lo mismo hizo el canciller Pablo Quirno. “Nosotros no pensamos aflojar, si siguen apoyando como hasta ahora Argentina será próspera!!”, manifestó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, envió “el mejor de los deseos para el 2026 (sic)”.

El mensaje del canciller Pablo
El mensaje del canciller Pablo Quirno

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, publicó un video en el que hizo un balance de todos estos meses de trabajo. “Un año en el que nos animamos a hacer lo que había que hacer. Tanto en el Ministerio, como en el Senado”, valoró y sumó: “El año que viene vamos a seguir. Con más decisión, más libertad y más reformas para todos los argentinos”.

Por parte del PRO, el bloque de diputados amarillos escribió: “Por un 2026 dando los debates que la Argentina necesita, como hace 20 años: del lado del cambio, con la Constitución en la mano y defendiendo la República”.

El balance de la senadora
El balance de la senadora Patricia Bullrich

Mientras tanto, pocos dirigentes del peronismo emitieron un mensaje por Año Nuevo. El diputado Juan Grabois fue uno de los primeros en publicar un texto en redes sociales. “Brindo a la salud de los pobres y los pueblos pobres, de los condenados de la tierra — descartados, trapeados, excluidos, humillados, deportados, bombardeados — que fueron empujados más atrás de una fila en la que ya eran los últimos. Quiero alzar mi copa por ellos, los peores, los sin diente, las doñas de la olla, los pibes de visera, los “fisuras”... los trabajadores que se ganan el pan inventando su propio laburo ¡como pueden, no como quieren!”, comienza diciendo su descargar.

También, el dirigente aprovechó la oportunidad para recordar al papa Francisco al decir: “Brindo por los rencuentros. Los míos, los de todos. Este año se fue Francisco, el mejor amigo de ellos, el que los puso en el centro de su corazón, su pensamiento, su magisterio; el que los defendía siempre, sin mirar encuestas, sin pretender caerle en gracia a nadie. Se fue el padre de los pobres y se fue mi amigo”.

La primera parte del texto
La primera parte del texto publicado por Juan Grabois

“Un último mensaje para la gente que confía en mí como dirigente político y militante popular: no sé qué va a pasar el año que viene, pero les juro que la vamos a pelear a muerte”, dijo sobre el final de su publicación.

Agustín Rossi, mientras tanto, hizo lo propio y publicó un video en sus redes sociales, en el que le desea a todos los argentinos una linda noche. “Deseo de que entre todos, todos juntos y, junto con el pueblo argentino, este año comencemos a hacer todo lo posible para construir la Argentina que nos merecemos: justa, libre y soberana”, expresó.

Temas Relacionados

Año NuevoPolíticosManuel AdorniPablo QuirnoLuis CaputoAgustín RossiJuan GraboisÚltimas noticias

Últimas Noticias

Senado: la no integración en comisiones vuelve a convertirse en un problema para el interbloque kirchnerista

El oficialismo y la oposición dialoguista repitieron el esquema mayoritario de 2023, incluso, con más volumen. El cristinismo no envió a sus representantes y tiene un problema mayor ahora: debe repartirse esos lugares con bancadas justicialistas que ya no respetan las órdenes de la expresidenta

Senado: la no integración en

La CGT afronta un 2026 de alto riesgo por la reforma laboral: qué artículos buscará modificar del proyecto oficial

Los líderes cegetistas retomarán en enero sus contactos con gobernadores y bloques legislativos para frenar la iniciativa, mientras esperan que el Gobierno abra una negociación de último momento

La CGT afronta un 2026

El Gobierno encara el 2026 con su plan de reformas y repite la fórmula de los costosos pactos con gobernadores

El primer desafío es la ley laboral. Enero reabre las negociaciones. Y el mecanismo para sancionar el Presupuesto se proyecta para las reformas que vienen. No se trata de un sistema de alianzas, sino de tratativas mano a mano con cada jefe provincial. Y proyecto por proyecto

El Gobierno encara el 2026

El peronismo dejó atrás un año de quiebres internos y se asoma a la discusión por un cambio de ciclo

El espacio opositor afronta una etapa de profundas modificaciones con Cristina Kirchner cumpliendo prisión domiciliaria y Kicillof haciendo crecer su proyecto presidencial

El peronismo dejó atrás un

El Gobierno acelera con las reformas en el inicio de 2026: las opciones de cara a las próximas sesiones extraordinarias

Las autoridades nacionales estudian alternativas para tratar cuanto antes los proyectos pendientes. Diego Santilli planifica su nueva gira por el país

El Gobierno acelera con las
DEPORTES
Del Mundial de fútbol y

Del Mundial de fútbol y la Finalissima, a los Juegos Olímpicos de Invierno: la agenda deportiva de 2026

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

Los 24 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

¿Y si acaba de empezar el último año de Messi con la camiseta de la Selección?

Con el foco en la Premier League y la NBA: las ocho propuestas deportivas para ver este 1° de enero

TELESHOW
“Bicho” Gómez: “Si los grandes

“Bicho” Gómez: “Si los grandes de la comedia no nacieron en el circo, en algún momento pasaron por ahí”

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom, a los besos en Punta del Este

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

INFOBAE AMÉRICA

Taiwán afirmó que defenderá “firmemente”

Taiwán afirmó que defenderá “firmemente” la soberanía de la isla ante los ejercicios militares del régimen chino

El dictador Kim Jong-un destacó la “alianza invencible” entre el régimen norcoreano y Rusia en medio de la guerra con Ucrania

Daniel Noboa declaró el estado de excepción en 9 provincias y 3 municipios por el aumento de violencia en Ecuador

Las mejores fotos y videos de los festejos del Año Nuevo en el mundo

Francia buscará prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años desde 2026