Las palabras de los políticos por Año Nuevo: “No pensamos aflojar”

El presidente Javier Milei junto a todo el Gabinete

Además del presidente Javier Milei, funcionarios, legisladores y demás políticos enviaron sus mensajes por el Año Nuevo. “Ojalá sea el mejor año de sus vidas”, escribió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras que el canciller Pablo Quirno aseguró: “No pensamos aflojar”.

Antes de la medianoche, el mandatario le dedicó unas palabras a toda la sociedad con un video publicado en sus redes sociales. “Argentinos, habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”, indicó y luego agregó: “Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30 % de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay catorce millones de argentinos menos en la pobreza y estamos empezando a crecer. Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un 26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Con el correr del tiempo y más llegada la medianoche, comenzaron a sumarse otros funcionarios. Uno de ellos fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien escribió en su cuenta de X: “¡Feliz año nuevo para todos! Que tengan ustedes el mejor de los años por delante con mucha paz y tranquilidad: ojalá sea el mejor año de sus vidas. Dios bendiga a la República Argentina”.

Las palabras de Manuel Adorni por este 2026

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por su parte, publicó un breve mensaje en el que aseguró: “¡Vamos con todo para el 2026!”. Lo mismo hizo el canciller Pablo Quirno. “Nosotros no pensamos aflojar, si siguen apoyando como hasta ahora Argentina será próspera!!”, manifestó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, envió “el mejor de los deseos para el 2026 (sic)”.

El mensaje del canciller Pablo Quirno

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, publicó un video en el que hizo un balance de todos estos meses de trabajo. “Un año en el que nos animamos a hacer lo que había que hacer. Tanto en el Ministerio, como en el Senado”, valoró y sumó: “El año que viene vamos a seguir. Con más decisión, más libertad y más reformas para todos los argentinos”.

Por parte del PRO, el bloque de diputados amarillos escribió: “Por un 2026 dando los debates que la Argentina necesita, como hace 20 años: del lado del cambio, con la Constitución en la mano y defendiendo la República”.

El balance de la senadora Patricia Bullrich

Mientras tanto, pocos dirigentes del peronismo emitieron un mensaje por Año Nuevo. El diputado Juan Grabois fue uno de los primeros en publicar un texto en redes sociales. “Brindo a la salud de los pobres y los pueblos pobres, de los condenados de la tierra — descartados, trapeados, excluidos, humillados, deportados, bombardeados — que fueron empujados más atrás de una fila en la que ya eran los últimos. Quiero alzar mi copa por ellos, los peores, los sin diente, las doñas de la olla, los pibes de visera, los “fisuras”... los trabajadores que se ganan el pan inventando su propio laburo ¡como pueden, no como quieren!”, comienza diciendo su descargar.

También, el dirigente aprovechó la oportunidad para recordar al papa Francisco al decir: “Brindo por los rencuentros. Los míos, los de todos. Este año se fue Francisco, el mejor amigo de ellos, el que los puso en el centro de su corazón, su pensamiento, su magisterio; el que los defendía siempre, sin mirar encuestas, sin pretender caerle en gracia a nadie. Se fue el padre de los pobres y se fue mi amigo”.

La primera parte del texto publicado por Juan Grabois

“Un último mensaje para la gente que confía en mí como dirigente político y militante popular: no sé qué va a pasar el año que viene, pero les juro que la vamos a pelear a muerte”, dijo sobre el final de su publicación.

Agustín Rossi, mientras tanto, hizo lo propio y publicó un video en sus redes sociales, en el que le desea a todos los argentinos una linda noche. “Deseo de que entre todos, todos juntos y, junto con el pueblo argentino, este año comencemos a hacer todo lo posible para construir la Argentina que nos merecemos: justa, libre y soberana”, expresó.